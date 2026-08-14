एयर इंडिया फ्लाइट में 4 सेकंड तक नहीं था कंट्रोल, तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा
फुकेट-दिल्ली एयर इंडिया फ्लाइट में टर्बुलेंस की असली वजह हाइड्रोलिक सिस्टम का फेल होना बताया जा रहा है.
Published : August 14, 2026 at 3:18 PM IST
नई दिल्ली : फुकेट से दिल्ली आने के दौरान एयर इंडिया के एयरबस ए320 विमान की कई हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल हो गई थीं. इतना ही नहीं विमान करीब चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर भी रहा जिसकी वजह से वह अचानक 300 फुट नीचे आ गया था. घटना चार अगस्त को हुई थी. यह जानकारी एक प्रारंभिक विश्लेषण में सामने आई है.
इस घटना में प्लेन में सवार 145 लोगों में करीब 24 लोग घायल हो गए थे. फिलहाल विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (एएआईबी) मामले की जांच कर रहा है.
घटना के बारे में एयरबस की प्रारंभिक विश्लेषण रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि दो सेकंड के अंदर विमान की तीन हाइड्रोलिक प्रणालियां काम करना बंद हो गई थीं और उन्होंने सात सेकंड में फिर से काम करना प्रारंभ कर दिया था.
रिपोर्ट के मुताबिक हाइड्रोलिक प्रणालियां विफल होने की वजह से चार सेकंड तक विमान के एलीवेटर और एलरॉन ने पायलट के निर्देशों पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी. बता दें कि एलीवेटर विमान के अगले हिस्से को ऊपर या नीच करने, जबकि एलरॉन उसे दाई या बाईं ओर झुकाने में सहायता करते हैं.
रिपोर्ट में कहा गया है कि चार अगस्त को एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली उड़ान संख्या एआई2379 चार सेकंड तक कंट्रोल से बाहर थी और बाद में प्रणालियों ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया.
भारतीय समय के मुताबिक सुबह 9:32:44 बजे से ठीक पहले एक हाइड्रोलिक प्रणाली ने काम करना बंद कर दिया और सुबह 9:32:45 बजे बाकी दोनों हाइड्रोलिक प्रणालियां भी विफल हो गईं लेकिन सुबह 9:32:51 बजे तीनों प्रणालियों ने फिर काम करना प्रारंभ कर दिया.
रिपोर्ट के अनुसार हाइड्रोलिक दबाव कम होने के कारण प्रणालियां विफल हुईं. हालांकि दबाव मापने वाले कम से कम दो ‘स्विच’ ने हाइड्रोलिक दबाव कम होने का संकेत दिया था, जिससे नियंत्रण संचालित करने वाले उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया.
रिपोर्ट के मुताबिक, कई हाइड्रोलिक प्रणालियों के कुछ समय तक काम नहीं करने के दौरान सह-पायलट ने विमान के अगले हिस्से को पूरी तरह नीचे झुकाने का निर्देश दिया, लेकिन उड़ान नियंत्रण प्रणाली ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
एयरबस ने कहा कि उड़ान के बाद तैयार रिपोर्ट में कई खामियों का संकेत मिला है, इसलिए विश्लेषण अचानक ऊंचाई कम होने की घटना के संबंध में विभिन्न विमान प्रणालियों पर केंद्रित किया गया.
विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो ने 11 अगस्त को कहा था कि ए320 विमान उड़ान संख्या एआई2379 का संचालन करते समय अचानक करीब 300 फुट नीचे आ गया था. इसके बाद विमान स्थिर हो गया और दिल्ली में सुरक्षित उतर गया.
उड़ान के मुख्य पायलट की जांच रिपोर्ट में मनः प्रभावी पदार्थ के सेवन किए जाने की पुष्टि हुई है. इसके बाद एयर इंडिया ने सभी पायलटों की जांच कराने का निर्णय किया जिसके दायरे में टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस के 5,000 से अधिक पायलट आएंगे.