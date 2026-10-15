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ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर: नवी मुंबई - ठाणे आना-जाना होगा आसान, यात्रियों के 40 मिनट बचेंगे

ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर: नवी मुंबई और ठाणे आना-जाना होगा आसान, यात्रियों के 40 मिनट बचेंगे ( X / @MMRDAOfficial )

मुंबई: ठाणे और नवी मुंबई के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर का उद्घाटन जल्द हो सकता है. इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद ठाणे और नवी मुंबई आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 12.71 किलोमीटर लंबे इस रोड प्रोजेक्ट से यात्रा का समय 35-40 मिनट कम हो जाएगा. साथ ही मुलुंड और कटाई नाका के बीच की दूरी करीब 7-8 किमी कम हो जाएगी.

मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने ऐरोली के भारत बिजली जंक्शन पर फ्लाईओवर के अप और डाउन आर्म्स पर मुख्य स्टील गर्डर लगाने का काम पूरा कर लिया है.

यह काम ठाणे-बेलापुर रोड और बड़े कॉरिडोर के बीच कनेक्शन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. रिपोर्ट के अनुसार, हाल के काम में फ्लाईओवर के डाउन आर्म पर 95 टन और 110 टन वजन वाले घुमावदार स्टील गर्डर स्पैन लगाना शामिल था. भारी स्ट्रक्चर को सही जगह पर रखने के लिए उच्च-क्षमता वाले क्रेन का इस्तेमाल किया गया. MMRDA ने नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के तालमेल से बीते 9 से 11 अक्टूबर तक रात के समय ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान निर्माण कार्य को पूरा किया. ठाणे-बेलापुर रोड और ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर के बीच सीधा प्रवेश और निकास प्रदान करने के लिए अप और डाउन आर्म्स बनाई गई हैं. इन कनेक्शन का उद्देश्य वाहनों को बिना लंबे चक्कर लगाए मौजूदा सड़क नेटवर्क और नए मार्ग के बीच आने-जाने में मदद करना है. ऐरोली-कटाई नाका कॉरिडोर प्रोजेक्ट

MMRDA के अनुसार, इस कॉरिडोर को ऐरोली, मुंब्रा और कटाई नाका के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है. इससे नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र के बीच की यात्रा अधिक आसान होने की उम्मीद है.