ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर: नवी मुंबई - ठाणे आना-जाना होगा आसान, यात्रियों के 40 मिनट बचेंगे
ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर खुलने के करीब, ठाणे-नवी मुंबई यात्रा का समय 40 मिनट कम हो जाएगा
Published : October 15, 2026 at 3:56 PM IST
मुंबई: ठाणे और नवी मुंबई के बीच आने-जाने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है. ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर का उद्घाटन जल्द हो सकता है. इस फ्लाईओवर के खुलने के बाद ठाणे और नवी मुंबई आने-जाने वालों को बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि 12.71 किलोमीटर लंबे इस रोड प्रोजेक्ट से यात्रा का समय 35-40 मिनट कम हो जाएगा. साथ ही मुलुंड और कटाई नाका के बीच की दूरी करीब 7-8 किमी कम हो जाएगी.
मुंबई महानगर क्षेत्र विकास प्राधिकरण (MMRDA) ने ऐरोली के भारत बिजली जंक्शन पर फ्लाईओवर के अप और डाउन आर्म्स पर मुख्य स्टील गर्डर लगाने का काम पूरा कर लिया है.
यह काम ठाणे-बेलापुर रोड और बड़े कॉरिडोर के बीच कनेक्शन बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.
रिपोर्ट के अनुसार, हाल के काम में फ्लाईओवर के डाउन आर्म पर 95 टन और 110 टन वजन वाले घुमावदार स्टील गर्डर स्पैन लगाना शामिल था. भारी स्ट्रक्चर को सही जगह पर रखने के लिए उच्च-क्षमता वाले क्रेन का इस्तेमाल किया गया.
MMRDA ने नवी मुंबई ट्रैफिक पुलिस के तालमेल से बीते 9 से 11 अक्टूबर तक रात के समय ट्रैफिक ब्लॉक के दौरान निर्माण कार्य को पूरा किया.
MMRDA has completed key steel girder erection on the up and down arms of the Airoli–Katai Naka flyover at Bharat Bijlee Junction, Airoli. The operation included curved down-arm spans weighing 95 and 110 tonnes, positioned using high-capacity cranes. Work was undertaken during overnight traffic blocks from 9–11 October 2026, in coordination with Navi Mumbai Traffic Police. These arms will provide direct entry and exit between Thane–Belapur Road and the 12.71 km corridor. Once fully complete, the corridor is expected to shorten the Mulund–Katai Naka route by 7–8 km. It is also expected to save 35–40 minutes of travel between Thane and Navi Mumbai. ऐरोली–कटाई नाका उड्डाणपुलाच्या भारत बिजली जंक्शन, ऐरोली येथील अप आणि डाउन मार्गांवरील महत्त्वाच्या स्टील गर्डर उभारणीचे काम एमएमआरडीएकडून यशस्वीरीत्या पूर्ण करण्यात आले आहे. या कामांतर्गत ९५ आणि ११० टन वजनाचे वक्राकार डाउन-आर्म गर्डर उच्च क्षमतेच्या क्रेनच्या साहाय्याने बसवण्यात आले. ९ ते ११ ऑक्टोबर २०२६ या कालावधीत रात्रीच्या वाहतूक ब्लॉकदरम्यान नवी मुंबई वाहतूक पोलिसांच्या समन्वयाने हे काम पूर्ण करण्यात आले. या दोन्ही मार्गांमुळे ठाणे–बेलापूर रोडवरून १२.७१ किमी लांबीच्या ऐरोली–कटाई नाका कॉरिडॉरमध्ये थेट प्रवेश आणि बाहेर पडण्याची सुविधा उपलब्ध होणार आहे. हा संपूर्ण कॉरिडॉर कार्यान्वित झाल्यानंतर मुलुंड ते कटाई नाका या प्रवासाचे अंतर ७ ते ८ किमीने कमी होण्याची, तर ठाणे ते नवी मुंबई प्रवासात ३५ ते ४० मिनिटांची बचत होण्याची अपेक्षा आहे. #MMRDA #AiroliKataiNaka #MumbaiInMinutes #ReshapingMMR @Dev_Fadnavis @mieknathshinde @DrSanMukherjee— MMRDA (@MMRDAOfficial) October 12, 2026
ठाणे-बेलापुर रोड और ऐरोली-कटाई नाका फ्लाईओवर के बीच सीधा प्रवेश और निकास प्रदान करने के लिए अप और डाउन आर्म्स बनाई गई हैं. इन कनेक्शन का उद्देश्य वाहनों को बिना लंबे चक्कर लगाए मौजूदा सड़क नेटवर्क और नए मार्ग के बीच आने-जाने में मदद करना है.
ऐरोली-कटाई नाका कॉरिडोर प्रोजेक्ट
MMRDA के अनुसार, इस कॉरिडोर को ऐरोली, मुंब्रा और कटाई नाका के बीच सड़क संपर्क को बेहतर बनाने के लिए बनाया जा रहा है. इससे नवी मुंबई, ठाणे और कल्याण-डोंबिवली क्षेत्र के बीच की यात्रा अधिक आसान होने की उम्मीद है.
यह प्रोजेक्ट तीन चरणों में पूरा किया जा रहा है-
- चरण-I, ठाणे-बेलापुर रोड को पुराने मुंबई-पुणे हाईवे से जोड़ता है और इसमें पारसिक हिल से होकर एक सुरंग भी शामिल है.
- चरण-II, मुलुंड-ऐरोली क्रीक ब्रिज के ऐरोली सिरे को ठाणे-बेलापुर रोड से जोड़ता है.
- चरण-III, पुराने मुंबई-पुणे हाईवे और कटाई नाका के बीच के एलिवेटेड हिस्से को कवर करता है.
इसी साल मई में, MMRDA ने जानकारी दी थी कि चरण-II पूरा हो गया है, चरण-I पूरा होने वाला है, और चरण-III पर काम चल रहा है.
यात्रियों को कैसे होगा फायदा
इस कॉरिडोर से ठाणे, नवी मुंबई और आसपास के इलाकों के बीच आने-जाने वाले लोगों के लिए सड़क यात्रा अधिक आसान होने की उम्मीद है. सीधा रास्ता होने से भीड़भाड़ वाली जगहों पर लगने वाला समय कम हो सकता है और घरों और व्यावसायिक केंद्रों के बीच यात्रा आसान हो सकती है.
सड़क संपर्क में सुधार होने से मुंबई महानगर क्षेत्र में वाहनों की आवाजाही में भी मदद मिलने की उम्मीद है, खासकर ऐरोली से कल्याण-डोंबिवली की ओर यात्रा करने वाले लोगों के लिए.
इस नए रूट का उद्देश्य मौजूदा भीड़भाड़ वाली सड़कों पर निर्भरता को कम करना और मुंबई महानगर क्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक और औद्योगिक क्षेत्रों के बीच डायरेक्ट कनेक्टिविटी प्रदान करना है. इसलिए कॉरिडोर चालू होने के बाद भारत बिजली जंक्शन पर कनेक्शन से गाड़ियों को ठाणे-बेलापुर रोड से सीधे रूट तक पहुंचने में मदद मिलेगी.
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