ओडिशा प्लेन क्रैश मामला : DGCA की टीम घटनास्थल पर पहुंची, दो यात्रियों को एयरलिफ्ट करके मुंबई लाया गया

ओडिशा में शनिवार को दुर्घटनाग्रस्त विमान ( ETV Bharat )

भुवनेश्वर/राउरकेला: नागरिक उड्डयन निदेशालय (DGCA) की टीम राउरकेला विमान दुर्घटना की जांच के लिए घटनास्थल पर पहुंच गई है. दुर्घटना कैसे हुई? आपातकालीन लैंडिंग क्यों की गई? इसको लेकर जांच जारी है. इस बीच, परिवहन सचिव उषा पाढ़ी ने वरिष्ठ अधिकारियों से विचार-विमर्श किया. बातचीत कर रही हैं. इसके अलावा एअरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की टीम दुर्घटनास्थल जाकर आगे की जांच करेगा और हादसे की वजह पता करेगा. इस बीच दो घायलों को आगे के इलाज के लिए एयरलिफ्ट कर मुंबई ले जाया गया है. राज्य की दो सदस्यीय मेडिकल टीम राउरकेला पहुंची

दूसरी ओर, राज्य सरकार की दो सदस्यीय चिकित्सा टीम राउरकेला पहुंच चुकी है. मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने घायलों को हर संभव सहायता प्रदान करने के आदेश दिए हैं. वहीं परिवहन सचिव उषा पाढ़ी ने कहा, "दो घायलों को मुंबई एयरलिफ्ट किया गया है. उन्होंने स्वेच्छा से एयरलिफ्ट कराया है. जबकि दो पायलटों और दो अन्य यात्रियों का जेपी अस्पताल में इलाज चल रहा है. इसमें एक यात्री की हालत गंभीर है और बाकी तीन स्वस्थ हैं. राज्य सरकार हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए तैयार है."