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झारखंड एयर एंबुलेंस क्रैश मामले में AAIB की रिपोर्ट: ब्लैक बॉक्स गुम, खराब मौसम और बिखरे मलबे से जांच में मुश्किल

झारखंड के चतरा एयर एंबुलेंस हादसे में एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो की रिपोर्ट आई है.

Aircraft Accident Investigation Bureau Report on Air Ambulance Crash in Chatra of Jharkhand
क्षतिग्रस्त एयर एंबुलेंस (पुरानी तस्वीर) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 4, 2026 at 7:50 PM IST

5 Min Read
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नई दिल्ली: झारखंड के चतरा जिला में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश की प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम के न होने का परेशान करने वाली बात सामने आई है. जिससे इस हादसे के लगभग कई हफ्तों बाद भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं.

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट के अनुसार, रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित निजी एयर एंबुलेंस 23 फरवरी की शाम को रांची से टेकऑफ के महज 17 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान, एक बीचक्राफ्ट किंग एयर सी90ए, दिल्ली जा रहा था जिसमें एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के साथ मेडिकल स्टाफ और क्रू सवार थे. इसमें सवार सभी सात व्यक्ति, जिनमें पांच यात्री शामिल थे, सिमरिया ब्लॉक के कासियातु गांव के पास जंगली क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर घातक चोटें आईं.

खराब होते मौसम के बावजूद उड़ान भरी

इस एयर एंबुलेंस से 41 वर्षीय बर्न मरीज संजय कुमार को रांची से दिल्ली ले जा रही थी ताकि उन्हें उन्नत चिकित्सा देखभाल मिल सके. झारखंड के लातेहार जिला के चंदवा के निवासी कुमार को 65 प्रतिशत के करीब गंभीर जलने के बाद उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने तत्काल ट्रांसफर की सलाह दी थी.

हादसे वाले दिन इस विमान पर दो पायलट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और मरीज के साथ दो अटेंडेंट सवार थे. AAIB की फाइंडिंग्स के अनुसार, प्रस्थान वाले दिन पूरे दिन रांची में मौसम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी. शाम होते-होते पहले ही बेहद गंभीर कुमुलोनिम्बस फॉर्मेशन (तूफान/कुमुलोनिम्बस बादल जो टर्बुलेंस से जुड़े होते हैं) हो चुका था. देर दोपहर तक तूफान लगातार विकसित हो रहे थे. इस प्रकार उड़ान के दौरान विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली बेहद गंभीर मौसम स्थितियां थीं.

इस स्थिति में विमान लगभग शाम 7:07 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से क्लियरेंस प्राप्त करने और उड़ान के दौरान गंभीर मौसम की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्राप्त करने के बाद रवाना हुआ.

मिड-फ्लाइट समस्या और संचार टूटा

एयर एंबुलेंस के टेकऑफ के तुरंत बाद, उड़ान कोलकाता ATC से संवाद करने में सक्षम थी और FL140 (14,000 फीट) की ऊंचाई पर चढ़ने की अनुमति मांगी. इसके बाद लगभग शाम 7:34 बजे क्रू ने प्रतिकूल मौसम के कारण अपनी उड़ान मार्ग से डायवर्ट होने की अनुमति फिर से मांगी. इस डायवर्जन की अनुमति मांगने के बाद, क्रू ने विमान से रडार और रेडियो संपर्क दोनों खो दिया.

इसके बाद इस हादसे की खबर आई, जिससे पूरा झारखंड सकते में आ गया. इस हादसे के इतने दिन बाद भी इस हादसे को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया. इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, कॉकपिट से कोई और संचार न होने के साथ, चिंता तेजी से बढ़ गई. हादसे के बाद एयर एंबुलेंस का मलबा बाद में चतरा जिला के एक दूरस्थ जंगली हिस्से में स्थित पाया गया. जांच टीम का कहना है कि ये दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका सटीक अनुमान लगाना काफी कठिन है और हादसे का कारण अब तक अस्पष्ट बना हुआ है.

"ब्लैक बॉक्स” मिसिंग!

जांच टीमों ने इस प्रकार की दुर्घटना की जांच में जिन महत्वपूर्ण चुनौतियों की पहचान की है, उनमें से एक विमान पर FDR और CVR यानी “ब्लैक बॉक्स” मिसिंग है, जिससे जांचकर्ता यह मूल्यांकन कर सकें कि दुर्घटना कैसे हुई.

AAIB के अनुसार, बोर्ड पर FDR और CVR की अनुपस्थिति जांचकर्ताओं के लिए इस उड़ान के अंतिम कुछ मिनटों का पुनर्निर्माण करने के तरीके पर नकारात्मक प्रभाव डालती है. जांचकर्ता अक्सर ब्लैक बॉक्स पर एक महत्वपूर्ण सबूत के स्रोत के रूप में भरोसा करते हैं ताकि विमान दुर्घटना का कारण निर्धारित करने में मदद मिल सके. जिसमें कॉकपिट में बातचीत, सिस्टम के कार्यों और आपात स्थिति के दौरान पायलट की कार्रवाइयों का डेटा शामिल होता है.

रिकॉर्डर्स के सबूत के स्रोत के बिना, जांचकर्ताओं को विभिन्न अन्य प्रकार के सबूतों का उपयोग करना पड़ता है जैसे विमान के टुकड़ों से एकत्रित भौतिक सबूत, ATC से रडार डेटा, दुर्घटना के दौरान उपलब्ध मौसम की जानकारी और गवाहों के बयान. ये सबूत जांचकर्ताओं को यह समझने में पर्याप्त जानकारी प्रदान कर सकते हैं कि इस विमान के साथ क्या गलत हुआ.

मलबे से लगाए जा रहे कई कयास!

हादसे के बाद एयर एंबुलेंस का बिखरा मलबा दर्शाता है कि विमान जमीन से टकराने के कारण पूरी तरह से नष्ट हो गया है. यह एक बहुत बड़े क्षेत्र में बिखरा हुआ है, लगभग 1,000 मीटर की दूरी से प्रारंभिक संपर्क बिंदु से सबसे दूर के मलबे के टुकड़े तक, जो संभावित उच्च-ऊर्जा प्रभाव को दर्शाता है. शायद विमान ने जमीन से टकराने से पहले मिड-एयर में टूट का सामना किया हो.

विमान की नाक (अगला) का हिस्सा ढहा हुआ पाया गया, जिसमें कॉकपिट और एवियोनिक्स बे पूरी तरह से नष्ट हो गए. फ्यूजलेज की लंबाई के साथ कई बिंदुओं पर अलगाव हुआ था. इसके अलावा, दो इंजन पंखों से अलग हो गए थे जिनमें से दोनों बाकी मलबे से काफी दूर (लगभग 250 मीटर और 640 मीटर) स्थित थे साथ ही पूंछ के हिस्से/एम्पेनेज के टुकड़े भी दुर्घटना के दौरान अलग हो गए थे.

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विमान दुर्घटना में यात्रियों की मौत
JHARKHAND AIR AMBULANCE CRASH

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