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झारखंड एयर एंबुलेंस क्रैश मामले में AAIB की रिपोर्ट: ब्लैक बॉक्स गुम, खराब मौसम और बिखरे मलबे से जांच में मुश्किल

नई दिल्ली: झारखंड के चतरा जिला में हुए एयर एंबुलेंस क्रैश की प्रारंभिक जांच में प्रतिकूल मौसम की स्थिति और महत्वपूर्ण ऑनबोर्ड रिकॉर्डिंग सिस्टम के न होने का परेशान करने वाली बात सामने आई है. जिससे इस हादसे के लगभग कई हफ्तों बाद भी कई महत्वपूर्ण सवालों के जवाब अब तक नहीं मिल पाए हैं.

एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) की रिपोर्ट के अनुसार, रेडबर्ड एयरवेज प्राइवेट लिमिटेड द्वारा संचालित निजी एयर एंबुलेंस 23 फरवरी की शाम को रांची से टेकऑफ के महज 17 मिनट बाद दुर्घटनाग्रस्त हो गया. विमान, एक बीचक्राफ्ट किंग एयर सी90ए, दिल्ली जा रहा था जिसमें एक गंभीर रूप से बीमार मरीज के साथ मेडिकल स्टाफ और क्रू सवार थे. इसमें सवार सभी सात व्यक्ति, जिनमें पांच यात्री शामिल थे, सिमरिया ब्लॉक के कासियातु गांव के पास जंगली क्षेत्र में दुर्घटनाग्रस्त होने पर घातक चोटें आईं.

खराब होते मौसम के बावजूद उड़ान भरी

इस एयर एंबुलेंस से 41 वर्षीय बर्न मरीज संजय कुमार को रांची से दिल्ली ले जा रही थी ताकि उन्हें उन्नत चिकित्सा देखभाल मिल सके. झारखंड के लातेहार जिला के चंदवा के निवासी कुमार को 65 प्रतिशत के करीब गंभीर जलने के बाद उनका एक निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था, जहां डॉक्टरों ने तत्काल ट्रांसफर की सलाह दी थी.

हादसे वाले दिन इस विमान पर दो पायलट, एक डॉक्टर, एक पैरामेडिक और मरीज के साथ दो अटेंडेंट सवार थे. AAIB की फाइंडिंग्स के अनुसार, प्रस्थान वाले दिन पूरे दिन रांची में मौसम की स्थिति बिगड़ती जा रही थी. शाम होते-होते पहले ही बेहद गंभीर कुमुलोनिम्बस फॉर्मेशन (तूफान/कुमुलोनिम्बस बादल जो टर्बुलेंस से जुड़े होते हैं) हो चुका था. देर दोपहर तक तूफान लगातार विकसित हो रहे थे. इस प्रकार उड़ान के दौरान विमान की सुरक्षा को खतरा पैदा करने वाली बेहद गंभीर मौसम स्थितियां थीं.

इस स्थिति में विमान लगभग शाम 7:07 बजे एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) से क्लियरेंस प्राप्त करने और उड़ान के दौरान गंभीर मौसम की स्थिति में वैकल्पिक रूट प्राप्त करने के बाद रवाना हुआ.

मिड-फ्लाइट समस्या और संचार टूटा

एयर एंबुलेंस के टेकऑफ के तुरंत बाद, उड़ान कोलकाता ATC से संवाद करने में सक्षम थी और FL140 (14,000 फीट) की ऊंचाई पर चढ़ने की अनुमति मांगी. इसके बाद लगभग शाम 7:34 बजे क्रू ने प्रतिकूल मौसम के कारण अपनी उड़ान मार्ग से डायवर्ट होने की अनुमति फिर से मांगी. इस डायवर्जन की अनुमति मांगने के बाद, क्रू ने विमान से रडार और रेडियो संपर्क दोनों खो दिया.

इसके बाद इस हादसे की खबर आई, जिससे पूरा झारखंड सकते में आ गया. इस हादसे के इतने दिन बाद भी इस हादसे को लेकर कोई ठोस नतीजा नहीं निकल पाया. इसके साथ ही रिपोर्ट के अनुसार, कॉकपिट से कोई और संचार न होने के साथ, चिंता तेजी से बढ़ गई. हादसे के बाद एयर एंबुलेंस का मलबा बाद में चतरा जिला के एक दूरस्थ जंगली हिस्से में स्थित पाया गया. जांच टीम का कहना है कि ये दुर्घटना किन कारणों से हुई, इसका सटीक अनुमान लगाना काफी कठिन है और हादसे का कारण अब तक अस्पष्ट बना हुआ है.

"ब्लैक बॉक्स” मिसिंग!