ATF पर वैट घटाने से दिल्ली में सस्ती हो सकती हैं हवाई उड़ानें, रेखा गुप्ता सरकार का बड़ा फैसला
दिल्ली सरकार ने एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर वैल्यू एडेड टैक्स (VAT) को 25 से घटाकर 7 प्रतिशत करने का फैसला किया है.
Published : May 16, 2026 at 8:52 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली में हवाई यात्रियों और विमानन क्षेत्र को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने शनिवार को एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है. दिल्ली सरकार ने विमान ईंधन यानी एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF) पर लगने वाले वैल्यू एडेड टैक्स में भारी कटौती करने का ऐलान किया है. सरकार के नए फैसले के तहत एटीएफ पर वैट की दर को 25 प्रतिशत से सीधे घटाकर 7 प्रतिशत कर दिया गया है. कैबिनेट की बैठक में मुहर लगने के बाद इस फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने की तैयारी है.
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक के बाद इस निर्णय की जानकारी साझा की गई. सरकार के इस कदम को दिल्ली के विमानन क्षेत्र को बूस्ट देने और इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को एक बड़े वैश्विक हब के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की दिशा में एक गेम-चेंजर रणनीति के रूप में देखा जा रहा है.
Delhi government has decided to reduce the Value Added Tax (VAT) on Aviation Turbine Fuel (ATF) from 25% to 7%: CMO— ANI (@ANI) May 16, 2026
विमानन कंपनियों और यात्रियों को मिलेगा सीधा लाभ
सरकार के इस बड़े फैसले का सीधा फायदा दिल्ली से उड़ान भरने वाली सभी घरेलू और अंतरराष्ट्रीय एयरलाइन कंपनियों के साथ-साथ आम और खास यात्रियों को मिलेगा. नागरिक उड्डयन विशेषज्ञों के अनुसार, किसी भी विमानन कंपनी के कुल परिचालन खर्च में अकेले विमान ईंधन (ATF) की हिस्सेदारी लगभग 40 से 45 प्रतिशत होती है. वैट में 18 प्रतिशत की इतनी बड़ी कटौती से एयरलाइंस कंपनियों के ईंधन खर्च में भारी कमी आएगी. परिचालन लागत घटने का सीधा लाभ विमानन कंपनियां हवाई किराए में कटौती करके यात्रियों को दे सकती हैं. आने वाले दिनों में दिल्ली से अन्य राज्यों या विदेशों के लिए उड़ान भरना काफी किफायती हो सकता है.
आर्थिक गतिविधियों और पर्यटन को मिलेगी रफ्तार
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस फैसले के पीछे दिल्ली को व्यापार, पर्यटन और नागरिक उड्डयन के मामले में देश का सबसे आकर्षक केंद्र बनाना है. वैट की दरें कम होने से अब एयरलाइन कंपनियां दिल्ली एयरपोर्ट से अपनी उड़ानों की संख्या बढ़ाने के लिए प्रेरित होंगी. साथ ही, वे दिल्ली को अपने विमानों के लिए एक प्रमुख रीफ्यूलिंग हब के रूप में इस्तेमाल करेंगी, जिससे दिल्ली सरकार के राजस्व में वॉल्यूम के लिहाज से बढ़ोतरी होने की भी संभावना है. पड़ोसी राज्यों (जैसे उत्तर प्रदेश और हरियाणा) के मुकाबले दिल्ली में ईंधन पर टैक्स कम होने से विमानन क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी. इसके अलावा, हवाई यात्रा सस्ती होने से दिल्ली में पर्यटन और बिजनेस कनेक्टिविटी को नए पंख लगेंगे, जिससे परोक्ष रूप से रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे.
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