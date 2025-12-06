GPS स्पूफिंग का नया खतराः एटीसी कैसे भीड़भाड़ वाले आसमान और साइबर खतरों से निपटते हैं?
हवाई मार्ग पर जैसे-जैसे साइबर ख़तरे बढ़ रहे हैं, भारत 'स्काई शील्ड' की नींव को मजबूत कर रहा है.
Published : December 6, 2025 at 8:52 PM IST
सुरभि गुप्ता.
नई दिल्ली: भारत में हवाई जहाज़ों की संख्या तेजी से बढ़ रही है. हर रोज़ हज़ारों फ्लाइट्स उड़ती हैं. इन सबको सुरक्षित रखने का काम एयर ट्रैफिक कंट्रोलर (ATC) करते हैं. ये लोग आसमान में ट्रैफिक पुलिस की तरह काम करते हैं. लेकिन अब नया खतरा आ गया है- 'GPS स्पूफिंग'. मतलब कोई दुश्मन या हैकर झूठे GPS सिग्नल भेजकर पायलट को गलत लोकेशन दिखा देता है. विमान को लगता है कि वो सही जगह पर है, लेकिन असल में कहीं और होता है.
2025 में दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु जैसे बड़े एयरपोर्ट पर ऐसा कई बार हुआ. सरकार ने माना कि ये खतरा अब भारत में भी असली है. जैसे-जैसे साइबर ख़तरे विकसित हो रहे हैं, भारत इस 'स्काई शील्ड' की नींव को मजबूत कर रहा है.
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) के एक अधिकारी ने बताया कि भारत की हवाई यातायात प्रबंधन प्रणाली एक विश्व स्तर पर मानकीकृत नींव पर टिकी हुई है.
अधिकारी का कहना है, "एएआई सभी एएआई, पीपीपी (PPP), राज्य या निजी स्वामित्व वाले हवाई अड्डों पर 'सीएनएस' (CNS) यानी संचार, नेविगेशन और निगरानी सेवाएं प्रदान करने के लिए ज़िम्मेदार है. इसमें रडार, रेडियो संचार, स्वचालन प्रणालियां और हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन शामिल है."
भारी यातायात का प्रबंधन:
भारत के सबसे व्यस्त हवाई अड्डे- दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और अन्य दुनिया के कुछ सबसे सघन हवाई क्षेत्रों में संचालित होते हैं. peak loads के प्रबंधन के लिए, भारत एक केंद्रीकृत प्रवाह-नियंत्रण प्रणाली का उपयोग करता है.
एएआई (AAI) अधिकारी बताते हैं, "व्यस्त हवाई अड्डों के लिए, भारत दिल्ली में एक केंद्रीय कमांड सेंटर से समन्वित (coordinated) एक केंद्रीकृत हवाई यातायात प्रवाह प्रबंधन प्रणाली का उपयोग करता है. सभी प्रमुख भीड़भाड़ वाले हवाई अड्डे इस प्रणाली से जुड़ते हैं, जिससे क्षमता के मुकाबले मांग को संतुलित करने और चरम घंटे के यातायात को सुरक्षित और कुशलता से प्रबंधित करने में मदद मिलती है."
अधिकारी बताते हैं, "एटीसी स्वचालन प्रणालियां संभावित टकरावों के लिए वास्तविक समय पर अलर्ट उत्पन्न करती हैं, जैसे शॉर्ट-टर्म कॉन्फ्लिक्ट अलर्ट, न्यूनतम सुरक्षित ऊंचाई चेतावनी, ऊंचाई या मार्ग विचलन चेतावनी और अन्य सुरक्षा अलर्ट, जो नियंत्रकों को हवा में टक्कर या इलाके से टकराने से रोकने में मदद करते हैं."
जब सिस्टम विफल हो जाते हैं तो क्या होता है?
भारत का विमानन बुनियादी ढांचा (एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर) कई सहायक परतों (फ़ॉलबैक लेयर्स) के साथ डिज़ाइन किया गया है, जो दुनिया भर में हवाई यातायात प्रबंधन में एक आवश्यक सुरक्षा दर्शन है.
एक अधिकारी बताते हैं, "भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण उपग्रह-आधारित प्रौद्योगिकियों के साथ-साथ पारंपरिक, जमीन-आधारित नेविगेशन और निगरानी प्रणालियों को भी अतिरिक्त रूप से बनाए रखता है. पारंपरिक प्रणालियों का यह 'न्यूनतम संचालन नेटवर्क' यह सुनिश्चित करता है कि यदि उपग्रह-आधारित या जीएनएसएस सिस्टम बाधित भी हो जाएं, तब भी उड़ानें सुरक्षित रूप से जारी रह सकें."
इसका एक हालिया उदाहरण तब सामने आया जब एक महत्वपूर्ण संदेश-स्विचिंग प्रणाली खराब हो गई. "ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS), जो उड़ान-योजना संदेश और समन्वय संभालता है, में हाल ही में खराबी आने के बाद, एएआई को हाथ से समन्वय स्थापित करना पड़ा. हालांकि यह काम में बाधा डालने वाला था, फिर भी उड़ानों का प्रबंधन किया गया, जिससे यह उजागर होता है कि जब ऑटोमेशन विफल हो जाता है तो सहायक प्रक्रियाएं मौजूद होती हैं."
जीपीएस स्पूफिंग से मुकाबले की तैयारीः
अधिकारी ने पुष्टि की कि भारत ने अब उपग्रह-आधारित नेविगेशन को लक्षित करने वाले साइबर हस्तक्षेप के प्रयासों को औपचारिक रूप से स्वीकार कर लिया है. उन्होंने कहा, "हाल की घटनाएं पुष्टि करती हैं कि भारत में यह ख़तरा वास्तविक और सक्रिय है." "2025 के अंत में, सरकार ने स्वीकार किया कि जीपीएस स्पूफिंग ने दिल्ली, मुंबई, बंगलुरु और अन्य सहित प्रमुख हवाई अड्डों को प्रभावित किया."
जीपीएस स्पूफिंग तब होती है जब एक दुर्भावनापूर्ण ट्रांसमीटर उपग्रह संकेतों की नकल करता है, जिससे ऑनबोर्ड विमानन इलेक्ट्रॉनिक्स को झूठी स्थिति दिखाने के लिए बरगलाया जाता है. अधिकारी समझाते हैं, "विमान को लगता है कि उसे वास्तविक उपग्रह संकेत मिल रहे हैं, लेकिन वे नकली होते हैं. इस भेद्यता के कारण, अकेले उपग्रह नेविगेशन को विश्व स्तर पर पूरी तरह से अचूक नहीं माना जाता है. इसीलिए ज़मीन-आधारित और उपग्रह-आधारित नेविगेशन प्रणालियों के बीच एक संतुलन रखा जाता है."
अधिकारी बताते हैं, "डीजीसीए ने एक नया निर्देश जारी किया है जिसमें पायलटों, एटीसी नियंत्रकों या किसी भी तकनीकी इकाई को 10 मिनट के भीतर किसी भी असामान्य जीएनएसएस व्यवहार की रिपोर्ट करने की आवश्यकता है."
जब कोई विमान संदिग्ध जीपीएस व्यवहार की रिपोर्ट करता है, तो भारत के सुरक्षा उपाय तुरंत सक्रिय हो जाते हैं. अधिकारी का कहना है, "डीजीसीए के नवीनतम एसओपी के अनुसार, कर्मियों को घटना की तुरंत रिपोर्ट करनी चाहिए. उड़ानें उपग्रह-आधारित जीएनएसएस के बजाय पारंपरिक बैकअप पर भरोसा करते हुए, ज़मीन-आधारित नेविगेशन और रडार-आधारित निगरानी प्रणालियों पर वापस आ जाती हैं. यह सुनिश्चित करता है कि जीएनएसएस व्यवधान के बावजूद नेविगेशन और लैंडिंग सुरक्षित रूप से जारी रह सके."
एयरलाइंस और एटीसी कोऑर्डिनेशनः
एटीसी और एयरलाइंस सामान्य संचालन में भी लगातार संवाद (कम्युनिकेट) करते रहते हैं. साइबर असामान्यताओं (एनोमलीज़) के दौरान वह समन्वय और भी तीव्र हो जाता है.
अधिकारी का कहना है, "ऐसी स्थितियों में, एटीसी और एयरलाइंस स्थापित संचार चैनलों के माध्यम से मिलकर काम करते हैं. पायलट एटीसी को असामान्यताओं की सूचना देते हैं, जो उन्हें डीजीसीए (DGCA) दिशानिर्देशों के अनुसार दर्ज करते हैं और यदि आवश्यक हो तो विमानों को पारंपरिक नेविगेशन या रडार प्रक्रियाओं पर स्विच करने का निर्देश देते हैं."
अगर रडार संपर्क टूट जाए तो क्या होगा?
रडार का भी बैकअप होता है. अधिकारी बताते हैं, "अगर रडार संपर्क टूट जाता है, तो एटीसी (ATC) और पायलट प्रक्रियात्मक संचार पर स्विच कर जाते हैं." पायलट एटीसी को सूचित करता है, और नियंत्रक दृश्यता, मार्ग और ऊंचाई पर विस्तृत निर्देश जारी करते हैं. "इससे कभी-कभी मामूली देरी हो सकती है, लेकिन सिस्टम सुरक्षित है."
अधिकारी का कहना है, "दो विमान बहुत तेज़ गति से उड़ते हैं, इसलिए उन्हें टक्कर से बचने के लिए न्यूनतम 5-20 समुद्री मील का अलगाव बनाए रखना चाहिए."
