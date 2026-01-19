ETV Bharat / bharat

त्योहारों पर क्यों महंगा होता है हवाई टिकट? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और DGCA से मांगा जवाब

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने त्योहारों के दौरान हवाई टिकटों की कीमतों में होने वाली अत्यधिक वृद्धि (मनमाने किराए) पर गहरी नाराजगी व्यक्त की. पीठ ने एयरलाइंस द्वारा हवाई किरायों में की जा रही इस अत्यधिक बढ़ोतरी को "शोषण" करार दिया. यह मामला न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए आया.

बेंच ने केंद्र सरकार का पक्ष रख रहे एडिशनल सॉलिसिटर जनरल अनिल कौशिक से कहा, "हम इस मामले में निश्चित रूप से दखल देंगे. जरा देखिए कि 'कुंभ' और अन्य त्योहारों के दौरान यात्रियों का कैसा शोषण किया जा रहा है. दिल्ली से प्रयागराज और जोधपुर के किरायों पर एक नजर तो डालिए." सरकारी वकील ने इस मामले पर जवाब दाखिल करने के लिए अदालत से समय मांगा है.

शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) को उस याचिका पर जवाब दाखिल करने के लिए कहा है, जिसमें भारत की निजी एयरलाइंस द्वारा हवाई किराए में होने वाले अनिश्चित उतार-चढ़ाव और वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए बाध्यकारी नियम बनाने की मांग की गई है. पीठ ने इस मामले की अगली सुनवाई के लिए 23 फरवरी की तारीख तय की है.

न्यायमूर्ति मेहता ने हल्के-फुल्के अंदाज में अदालत कक्ष में मौजूद सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि शायद अहमदाबाद के लिए हवाई किराए न बढ़े हों, लेकिन जोधपुर जैसे अन्य स्थानों के लिए कीमतें आसमान छू रही हैं. शीर्ष अदालत सामाजिक कार्यकर्ता एस. लक्ष्मीनारायणन द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिनकी ओर से वकील चारू माथुर और अभिनव वर्मा पेश हुए.

पिछले साल नवंबर में, शीर्ष अदालत ने केंद्र सरकार और अन्य पक्षों को एक नोटिस जारी किया था. यह नोटिस उस याचिका पर दिया गया था जिसमें निजी एयरलाइंस द्वारा हवाई किरायों में किए जाने वाले "अनिश्चित उतार-चढ़ाव" और वसूले जाने वाले अतिरिक्त शुल्कों को नियंत्रित करने के लिए कड़े नियामक दिशा-निर्देश बनाने की मांग की गई थी.