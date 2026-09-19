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मेरठ में एयर शो, 20 किलोमीटर एरिया रेड जोन घोषित, बड़े वाहनों का रहेगा डायवर्जन

मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो आज. ( ईटीवी भारत )

इसी संभावना को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने आज सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक सुरक्षा कारणों से कार्यक्रम स्थल के हवाई क्षेत्र में किसी भी प्रकार के निजी या अनधिकृत ड्रोन उड़ाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया है.

इस बारे में व्यापक स्तर पर क्योंकि तैयारी की गई है जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि बड़ी संख्या मेंसंख्या में दर्शक भी पहुंचेंगे.

मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो आज. (ईटीवी भारत)

इस बारे में पुलिस और प्रशासन ने व्यापक स्तर पर तैयारी की हैं, रूट डायवर्जन plan भी यातायात पुलिस के द्वारा लागू किया गया है. मीहीउद्दीनपुर के नजदीक न्यू इंटीग्रेटेड टाउनशिप क्षेत्र में यह कार्यक्रम आसमान में तीन किलोमीटर एक के क्षेत्रफल से देखा जा सकेगा.

मेरठ में जब से पहले कभी नहीं हुआ वह आज और कल देखने को मिलेगा. रोमांच से भरपूर यह खास अनूठा कार्यक्रम सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (Surya Kiran Aerobatic Team) का भव्य एयर शो 19 और 20 सितंबर को आयोजित किया जाएगा.

मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो आज. (ईटीवी भारत)

यूपी के इतिहास में यह दूसरा अवसर है जब आसमान में इस तरह के हैरतअंगेज हवाई करतब देखने को मिलेंगे. ऐसे में 20 किलोमीटर के रेडियस को रेड जोन घोषित किया गया है. ऐसे में समित समय अवधि तक दिल्ली रोड और एनएच-58 के आसपास भारी वाहनों के लिए रूट डायवर्जन लागू किया है.

मेरठ: क्रांतिधरा मेरठ के इतिहास में भारतीय वायुसेना की प्रसिद्ध सूर्य किरण एरोबैटिक टीम (Surya Kiran Aerobatic Team) का भव्य एयर शो आज और कल आयोजित किया जाएगा.

अधिकारियों ने मोहिउद्दीनपुर स्थित एयर शो कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण भी किया है, सुरक्षा व्यवस्था, पुलिस व प्रशासनिक तैयारियों एवं यातायात प्रबंधन को लेकर एसएसपी ने खुद भी व्यवस्थाओं को परखा है.

एसएसपी ने बताया कि एयर शो को लेकर कार्यक्रम स्थल की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं प्रभावी बनाये रखने के लिए प्रवेश एवं निकास मार्गों, दर्शकों के आवागमन, बैरिकेडिंग, पार्किंग व्यवस्था, यातायात डायवर्जन, भीड़ प्रबंधन तथा महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील स्थानों पर की जाने वाली सुरक्षा व्यवस्थाओं की समीक्षा की गयी है.

मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो आज. (ईटीवी भारत)

कार्यक्रम स्थल एवं आसपास के क्षेत्र में ए. एस. चेकिंग, संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु की निगरानी और सुरक्षा प्रोटोकॉल के प्रभावी अनुपालन के संबंध में आवश्यक दिशा-निर्देश दिये गये हैं.

उन्होंने बताया कि पुलिस बल को पूर्ण सतर्कता के साथ ड्यूटी करने, प्रवेश-निकास बिंदुओं पर प्रभावी चेकिंग सुनिश्चित करने, भीड़ के सुचारु आवागमन और किसी भी आपात स्थिति में त्वरित प्रतिक्रिया के लिए आवश्यक समन्वय बनाये रखने के निर्देश दिये गये हैं.

साथ ही यातायात व्यवस्था को सुगम बनाये रखने के लिए निर्धारित पार्किंग स्थलों, डायवर्जन प्वाइंट्स एवं प्रमुख मार्गों पर पर्याप्त पुलिस एवं यातायात प्रबंधन को लेकर निर्देश दिये जा चुके हैं.

जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह ने बताया कि कार्यक्रम से संबंधित विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय रहे, निर्देश दिये गए हैं, सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय से पूर्ण करने और कार्यक्रम स्थल पर आने वाले नागरिकों की सुविधा, सुरक्षा को लेकर निर्देश दिये गए हैं.

अफसरों का कहना है कि एयर शो देखने के लिए कार्यक्रम स्थल पर ही पहुंचना आवश्यक नहीं है, एयर शो को कार्यक्रम स्थल के लगभग 3 किलोमीटर के रेडियस में विभिन्न स्थानों से स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है.

मेरठ में भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबैटिक टीम का एयर शो आज. (ईटीवी भारत)

सुरक्षा व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए परतापुर स्थित कार्यक्रम स्थल को केन्द्र मानते हुए 20 किलोमीटर के रेडियस को रेड जोन घोषित किया गया है. ऐसे में प्रतिबंधित क्षेत्र में ड्रोन या अन्य किसी प्रकार के मानवरहित हवाई उपकरण को उड़ाना पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा.

कार्यक्रम का आज और कल समय निर्धारित है, सुबह 9:45 बजे से दोपहर 11:30 बजे के बीच 9 हॉक एमके-132 विमान आसमान में एक साथ उड़ान भरकर आसमान में रोमांचक कलाबाजियां दिखाएंगे. ये नजारा अपने आपमें ही बेहद अद्भुद नजारा होगा.

खास बात ये भी है कि मेरठ के तीन जांबाज पायलट इस सूर्यकिरण टीम में शामिल हैं. जिनमें स्कवाड्रन लीडर राहुल सिंह, स्कवाड्रन लीडर अमन गोयल स्कवाड्रन लीडर शरद शामिल रहंगे.