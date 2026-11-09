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दमघोंटू हवा... देश के कई शहरों का एक्यूआई दिल्ली से भी बदतर, टाॅप-100 प्रदूषित सिटीज में ज्यादातर भारत के

दिवाली की सुबह देश के कई शहरों में हवा की क्वालिटी काफी खराब रही. ( Photo- Etv Bharat )

हैदराबाद(EB Prime Team). सर्द मौसम के पैर पसारते ही भारत के कई शहरों की हवा खराब होने लगती है. साल-दर-साल एयर पाॅल्युशन जानलेवा स्तर तक बढ़ता जा रहा है. देश के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रसातल में जाने के पीछे दिवाली पर जलाए गए पटाखों और खेतों में जलाई जा रही पराली की अच्छी-खासी भूमिका देखी जा सकती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स(एक्यूआई) को आसान भाषा समझना है तो यूं कह सकते हैं कि जिस सिटी का एक्यूआई जितना ज्यादा, वहां की हवा सांस लेने के लिए उतनी ही खराब.

एक्यूआई डाॅट इन के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दिवाली की अगली ही सुबह दिल्ली ही देश के कई अन्य शहरों में स्वच्छ हवा का दिवाला निकल चुका है. एक्यूआई डाॅट इन दुनिया भर के शहरों में हवा की गुणवत्ता की लाइव माॅनिटरिंग करने वाली संस्था है. इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दीपोत्सव के बाद 9 नवंबर को श्रीगंगानगर, बठिंडा, फरीदकोट, अमृतसर जैसे कई शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित रहे हैं. नीचे की टेबल बताती है कि टाॅप-10 में किस सिटी की हवा कितनी घुटन भरी है.