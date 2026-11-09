दमघोंटू हवा... देश के कई शहरों का एक्यूआई दिल्ली से भी बदतर, टाॅप-100 प्रदूषित सिटीज में ज्यादातर भारत के
Hazardous AQI: पराली और पटाखों के धुएं की जुगलबंदी से सांस लेना भी मुश्किल, अमृतसर, बठिंडा, श्रीगंगानगर में जहरीली हुई हवा
Published : November 9, 2026 at 2:26 PM IST
हैदराबाद(EB Prime Team). सर्द मौसम के पैर पसारते ही भारत के कई शहरों की हवा खराब होने लगती है. साल-दर-साल एयर पाॅल्युशन जानलेवा स्तर तक बढ़ता जा रहा है. देश के तमाम शहरों में एयर क्वालिटी इंडेक्स के रसातल में जाने के पीछे दिवाली पर जलाए गए पटाखों और खेतों में जलाई जा रही पराली की अच्छी-खासी भूमिका देखी जा सकती है. एयर क्वालिटी इंडेक्स(एक्यूआई) को आसान भाषा समझना है तो यूं कह सकते हैं कि जिस सिटी का एक्यूआई जितना ज्यादा, वहां की हवा सांस लेने के लिए उतनी ही खराब.
एक्यूआई डाॅट इन के आंकड़ों को देखें तो पता चलता है कि दिवाली की अगली ही सुबह दिल्ली ही देश के कई अन्य शहरों में स्वच्छ हवा का दिवाला निकल चुका है. एक्यूआई डाॅट इन दुनिया भर के शहरों में हवा की गुणवत्ता की लाइव माॅनिटरिंग करने वाली संस्था है. इसकी रिपोर्ट के मुताबिक भारत में दीपोत्सव के बाद 9 नवंबर को श्रीगंगानगर, बठिंडा, फरीदकोट, अमृतसर जैसे कई शहर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से भी ज्यादा प्रदूषित रहे हैं. नीचे की टेबल बताती है कि टाॅप-10 में किस सिटी की हवा कितनी घुटन भरी है.
|शहर
|एक्यूआई
|हवा की कैटेगरी
|श्रीगंगानगर
|741
|खतरनाक
|अमृतसर
|600
|खतरनाक
|फरीदकोट
|574
|खतरनाक
|बठिंडा
|519
|खतरनाक
|सिरसा
|438
|खतरनाक
|भिवानी
|427
|खतरनाक
|हिसार
|400
|खतरनाक
|बदायूं
|374
|खतरनाक
|सोनीपत
|340
|खतरनाक
|दिल्ली
|253
|गंभीर
एक्यूआई के ये आंकड़े सोमवार की दोपहर 11 बजे के आसपास के हैं. इसी समय के करीब दिल्ली में हवा की क्वालिटी इन शहरों से काफी बेहतर रही थी. नई दिल्ली में एक्यूआई 253 दर्ज की गई, जो कि सेहत के लिहाज से 'सीवियर' कैटेगरी में आती है. दिन जैसे-जैसे चढ़ता है, वैसे-वैसे कई शहरों की हवा की गुणवत्ता में कुछ सुधार आ सकता है. ऊपर टेबल के आंकड़े एक खास दिन और समय पर किसी विशेष शहर में एक्यूआई की स्थिति दर्शाते हैं.
100 सबसे पाॅल्यूटेड सिटीज में अधिकतर भारत के: एयर क्वालिटी के हिसाब से दुनियाभर में सबसे प्रदूषित शहरों की सूची में ज्यादातर शहर भारत के ही शामिल रहे हैं. भारत के अलावा पड़ोसी देश पाकिस्तान का लाहौर भी प्रदूषित शहरों में शुमार रहा है. भारत के टाॅप-20 सबसे प्रदूषित शहरों में सबसे ज्यादा सिटीज पंजाब और हरियाणा की ही हैं.
हवा की क्वालिटी की ये कैटेगरीज: हमारे सांस लेने की हवा को उसकी गुणवत्ता के हिसाब से कुल छह कैटेगरीज में बांटा गया है. गुड, माॅडरेट, पुअर, अनहेल्थी, सीवियर और हैजर्डस.आइये, इन्हें थोड़ा डिटेल में जानते हैं. हालांकि देश के सेंट्रल पाॅल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की गाइडलाइन 400 से अधिक एक्यूआई को सीवियर माना जाता है. यहां जो 6 कैटेगरी दी गई है. वो एक्यूआई डाॅट इन की परिभाषा के मुताबिक है.
गुड यानी सबसे अच्छी हवा: इस हवा को सबसे शुद्ध और बीमार करने वाले हानिकारक तत्वों से मुक्त माना जाता है. सेहत को बिना किसी नुकसान के आउटडोर एक्टिविटीज का लुत्फ उठाया जा सकता है. इसका एक्यूआई शून्य से लेकर 50 तक होता है.
माॅडरेट यानी मध्यम दर्जे की हवा: एक्यूआई 51 से 100 के बीच, स्वास्थ्य के हिसाब करीब-करीब सही, लेकिन संवेदनशील या अस्वस्थ लोगों को दिक्कत हो सकती है.
पुअर यानी सांस लेने के लिहाज से खराब: पुअर कैटेगरी की हवा सेहत के लिए सही नहीं मानी जाती है. सांस की परेशानी वाले लोगों के लिए यह समस्या बढ़ा सकती है. एक्यूआई 101 से 150 तक होता है.
अनहेल्थी, यानी बीमार करने वाली हवा: एक्यूआई 151 से 200 के बीच. बच्चों, गर्भवती महिलाओं और बुजुर्गों के लिए हानिकारक. इनके लिए आउटडोर एक्टिविटी रिस्की हो सकती है.
सीवियर यानी सेहत के लिए गंभीर खतरा: इस कैटेगरी की हवा को सेहत के लिए गंभीर खतरा माना गया है. एक्यूआई 201 से 300 के बीच होता है. लंबे समय तक ऐसी हवा में सांस लेने से गंभीर बीमारियों और शरीर के प्रमुख अंगों को डैमेज होने का खतरा रहता है.
हैजर्डस यानी जानलेवा हवा: यह हवा की सबसे बदतर कैटेगरी, एक्यूआई 301 से अधिक. हेल्थ पाॅइंट से बेहद खतरनाक व जानलेवा साबित हो सकता है. ऐसी स्थिति में एक्सपर्ट लोगों को घर में रहने और देर तक इसके एक्सपोजर से बचने की सलाह देते हैं.
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