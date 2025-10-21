ETV Bharat / bharat

दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट, दिल्ली में हालत खराब, जानें ओडिशा-तमिलनाडु का हाल

दिवाली के बाद दिल्ली, पंजाब से लेकर ओडिशा और तमिलनाडु तक एयर क्वालिटी में गिरावट दर्ज की गई.

air
दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट (ETV Bharat)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 21, 2025 at 8:53 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: दिवाली के बाद देश के कई राज्यों में मंगलवार को एयर क्वालिटी खराब हो गई. खासकर दिल्ली एनसीआर की. दिल्ली से सटे गुरुग्राम समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच गया, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में भी एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में रही.

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के अनुसार जींद में AQI 421 और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 412 (दोनों ही गंभीर श्रेणी में) दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नारनौल में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 390, रोहतक में 376, गुरुग्राम में 370, बहादुरगढ़ में 368, सिरसा में 353, मानेसर में 320 और चरखी दादरी में 353 दर्ज किया गया.

हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी वायु गुणवत्ता खराब
फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 268, अंबाला में 234, बल्लभगढ़ में 297, फतेहाबाद में 266, कैथल में 273, करनाल में 266, कुरुक्षेत्र में 230, पानीपत में 216, सोनीपत में 287 दर्ज किया गया, जबकि यमुनानगर में यह 287 रहा.

पंजाब में भी एयर क्वालिटी में गिरावट
पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, अमृतसर में यह 224, जालंधर में 247, लुधियाना में 271 और पटियाला में 206 दर्ज किया गया. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 (मध्यम) दर्ज किया गया.

तमिलनाडु में कैसी है एयर क्वालिटी?
चेन्नई में दिवाली के दिन सुबह छह बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई. इसके आधार पर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेसेंट नगर में 190 (AQI मध्यम) और वलसरवक्कम में 332 (AQI बहुत खराब) तक उच्च पाया गया.

विशेष रूप से, वायु गुणवत्ता सूचकांक चेन्नई बेसेंट नगर में 190 (मध्यम), तिरुवेट्टियूर में 273, तिरुवल्लिकेनी में 207, सौगरपेट में 227, 260 (सबसे खराब), नुंगमबक्कम में 326 और वलसरवक्कम में 332 (बहुत खराब) दर्ज किया गया. चेंगलपट्टू, सलेम, वेल्लोर, त्रिची, तंजावुर, कन्याकुमारी, मदुरै, तिरुनेलवेली सहित जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम है.

RAW
RAW (RAW)

भुवनेश्वर की वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट
ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में दिवाली के बाद वायु गुणवत्ता में भारी गिरावट आई है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के अनुसार, रात 10 बजे तक वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 300 को पार कर गया, जो शाम को पहले दर्ज किए गए 67 के 'संतोषजनक' स्तर से काफी कम है.

लक्ष्मीसागर में एक्यूआई लगभग 600 तक पहुंच गया, जो 'गंभीर' श्रेणी है. यहां आधी रात के बाद भी पटाखे फोड़ना जारी रहा, जिससे कमिश्नरेट पुलिस द्वारा शाम 7 बजे से 9 बजे तक की समय-सीमा का उल्लंघन हुआ.

दिल्ली में 400 के आसपास पहुंचा AQI
देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त आतिशबाजी के बाद हवा की गुणवत्ता का स्तर 400 के आसपास पाया गया. हालांकि दिवाली की रात हवा में प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा था. जो देर रात हवा चलने से अपेक्षाकृत कम होता चला गया.

बता दें कि जीरो से 50 के बीच वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) को 'अच्छा', 51 से 100 के बीच 'संतोषजनक', 101 से 200 के बीच 'मध्यम', 201 से 300 के बीच 'खराब', 301 से 400 के बीच 'बेहद खराब', 401 से 450 के बीच 'गंभीर' और 450 से ऊपर 'बेहद गंभीर' माना जाता है.

