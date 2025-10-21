ETV Bharat / bharat

दिवाली के बाद एयर क्वालिटी में गिरावट, दिल्ली में हालत खराब, जानें ओडिशा-तमिलनाडु का हाल

नई दिल्ली: दिवाली के बाद देश के कई राज्यों में मंगलवार को एयर क्वालिटी खराब हो गई. खासकर दिल्ली एनसीआर की. दिल्ली से सटे गुरुग्राम समेत कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 'बेहद खराब' कैटेगरी में पहुंच गया, जबकि पड़ोसी राज्य पंजाब के ज़्यादातर हिस्सों में भी एयर क्वालिटी 'खराब' श्रेणी में रही.

एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) के अनुसार जींद में AQI 421 और रेवाड़ी के धारूहेड़ा में 412 (दोनों ही गंभीर श्रेणी में) दर्ज किया गया. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार, नारनौल में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 390, रोहतक में 376, गुरुग्राम में 370, बहादुरगढ़ में 368, सिरसा में 353, मानेसर में 320 और चरखी दादरी में 353 दर्ज किया गया.

हरियाणा के अन्य हिस्सों में भी वायु गुणवत्ता खराब

फरीदाबाद में वायु गुणवत्ता सूचकांक 268, अंबाला में 234, बल्लभगढ़ में 297, फतेहाबाद में 266, कैथल में 273, करनाल में 266, कुरुक्षेत्र में 230, पानीपत में 216, सोनीपत में 287 दर्ज किया गया, जबकि यमुनानगर में यह 287 रहा.

पंजाब में भी एयर क्वालिटी में गिरावट

पंजाब में एयर क्वालिटी इंडेक्स के अनुसार, अमृतसर में यह 224, जालंधर में 247, लुधियाना में 271 और पटियाला में 206 दर्ज किया गया. दोनों राज्यों की संयुक्त राजधानी चंडीगढ़ में वायु गुणवत्ता सूचकांक 147 (मध्यम) दर्ज किया गया.

तमिलनाडु में कैसी है एयर क्वालिटी?

चेन्नई में दिवाली के दिन सुबह छह बजे से अगले दिन सुबह छह बजे तक वायु गुणवत्ता की निगरानी की गई. इसके आधार पर, ग्रेटर चेन्नई कॉर्पोरेशन में वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) बेसेंट नगर में 190 (AQI मध्यम) और वलसरवक्कम में 332 (AQI बहुत खराब) तक उच्च पाया गया.

विशेष रूप से, वायु गुणवत्ता सूचकांक चेन्नई बेसेंट नगर में 190 (मध्यम), तिरुवेट्टियूर में 273, तिरुवल्लिकेनी में 207, सौगरपेट में 227, 260 (सबसे खराब), नुंगमबक्कम में 326 और वलसरवक्कम में 332 (बहुत खराब) दर्ज किया गया. चेंगलपट्टू, सलेम, वेल्लोर, त्रिची, तंजावुर, कन्याकुमारी, मदुरै, तिरुनेलवेली सहित जिलों में वायु गुणवत्ता सूचकांक मध्यम है.