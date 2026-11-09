ETV Bharat / bharat

उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में दिवाली पर 'सांस' हुई खराब, पहाड़ भी नहीं रहे प्रदूषण मुक्त

देहरादून में हवा खराब ( फोटो- ETV Bharat )

देहरादून: उत्तराखंड में दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों के धुएं का असर मैदानी शहरों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक दिखाई दिया. मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा चिंताजनक रहा, लेकिन पहाड़ भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं रहे. 8 नवंबर को दिवाली के दिन देहरादून का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज किया गया. जबकि, काशीपुर में यह 258, रुद्रपुर में 232 और हल्द्वानी में 189 रहा. वहीं, नैनीताल में 117 दर्ज किया गया. हरिद्वार में भी एक्यूआई 168 तक पहुंच गया. इन आंकड़ों से साफ है कि दिवाली पर मैदानी शहरों की हवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई.

देहरादून में AQI की स्थिति: देहरादून में प्रदूषण की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही. यहां दून यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई 356 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं, घंटाघर पर 271 और नेहरू कॉलोनी में 237 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ. इन तीनों केंद्रों का औसत 288 रहा. खास बात ये है कि 7 नवंबर को देहरादून का औसत एक्यूआई 124 था, जो एक दिन में बढ़कर 288 पहुंच गया. यानी दिवाली के दिन प्रदूषण में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई.