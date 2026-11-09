उत्तराखंड के मैदानी इलाकों में दिवाली पर 'सांस' हुई खराब, पहाड़ भी नहीं रहे प्रदूषण मुक्त
दीपावली के दिन उत्तराखंड के कई शहरों की हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया. देहरादून की वायु गुणवत्ता तो औसतन 288 दर्ज हुआ.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : November 9, 2026 at 7:16 PM IST
देहरादून: उत्तराखंड में दीपावली पर आतिशबाजी और पटाखों के धुएं का असर मैदानी शहरों से लेकर पहाड़ी क्षेत्रों तक दिखाई दिया. मैदानी इलाकों में प्रदूषण का स्तर ज्यादा चिंताजनक रहा, लेकिन पहाड़ भी पूरी तरह प्रदूषण मुक्त नहीं रहे. 8 नवंबर को दिवाली के दिन देहरादून का औसत वायु गुणवत्ता सूचकांक 288 दर्ज किया गया. जबकि, काशीपुर में यह 258, रुद्रपुर में 232 और हल्द्वानी में 189 रहा. वहीं, नैनीताल में 117 दर्ज किया गया. हरिद्वार में भी एक्यूआई 168 तक पहुंच गया. इन आंकड़ों से साफ है कि दिवाली पर मैदानी शहरों की हवा सबसे ज्यादा प्रभावित हुई.
देहरादून में AQI की स्थिति: देहरादून में प्रदूषण की स्थिति सबसे ज्यादा चिंताजनक रही. यहां दून यूनिवर्सिटी मॉनिटरिंग स्टेशन पर एक्यूआई 356 दर्ज किया गया, जो बहुत खराब श्रेणी में आता है. वहीं, घंटाघर पर 271 और नेहरू कॉलोनी में 237 एक्यूआई रिकॉर्ड हुआ. इन तीनों केंद्रों का औसत 288 रहा. खास बात ये है कि 7 नवंबर को देहरादून का औसत एक्यूआई 124 था, जो एक दिन में बढ़कर 288 पहुंच गया. यानी दिवाली के दिन प्रदूषण में दोगुने से भी ज्यादा बढ़ोतरी दर्ज की गई.
पहाड़ी क्षेत्रों में दिखा प्रदूषण का असर: पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति मैदानी शहरों के मुकाबले बेहतर जरूर रही, लेकिन यहां भी प्रदूषण का असर दिखाई दिया. नैनीताल में दिवाली के दिन एक्यूआई 117 दर्ज किया गया. जबकि, ऋषिकेश में यह 104 रहा. टिहरी में अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति रही और यहां एक्यूआई 62 रिकॉर्ड किया गया. हालांकि, नैनीताल और ऋषिकेश में भी हवा संतोषजनक श्रेणी में नहीं रही.
दिवाली से पहले और बाद की स्थिति: अगर दिवाली से पहले और दिवाली के दिन के आंकड़ों की तुलना करें तो लगभग सभी निगरानी वाले शहरों में प्रदूषण बढ़ा. काशीपुर में एक्यूआई 7 नवंबर के 152 से बढ़कर 258, रुद्रपुर में 156 से बढ़कर 232, हल्द्वानी में 121 से बढ़कर 189 और हरिद्वार में 115 से बढ़कर 168 पहुंच गया. वहीं, नैनीताल में 88 से बढ़कर 117 और टिहरी में 55 से बढ़कर 62 दर्ज किया गया.
1 से 8 नवंबर के औसत आंकड़े भी मैदानी शहरों में प्रदूषण की अधिकता दिखाते हैं. इस अवधि में देहरादून का औसत एक्यूआई 120, काशीपुर का 136, रुद्रपुर का 141 और हल्द्वानी का 113 रहा. इसके मुकाबले टिहरी का औसत 47, नैनीताल का 69 और ऋषिकेश का 92 दर्ज किया गया. साफ है कि पहाड़ी क्षेत्रों में प्रदूषण अपेक्षाकृत कम होने के बावजूद उत्तराखंड के पहाड़ भी पूरी तरह प्रदूषण से अछूते नहीं हैं. वहीं, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सदस्य सचिव पराग मधुकर धकाते का कहना है कि,
"दिवाली में प्रदूषण के आंकड़े बढ़े हैं. अब इसमें कमी करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं."- पराग मधुकर धकाते, सदस्य सचिव, उत्तराखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
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