ठंड की दस्तक के साथ बड़े शहरों की हवा में घुलने लगी जहर, जानें कहां बढ़ा प्रदूषण का स्तर
अंकिता कुमारी की रिपोर्ट के अनुसार पराली जलाने के साथ-साथ कई अन्य महत्वपूर्ण कारक हैं जो हवा की क्वालिटी पर असर डाल रहे हैं.
Published : October 25, 2026 at 1:59 PM IST
नई दिल्ली: मॉनसून के जाने और तापमान गिरने के साथ ही भारत के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण की हालत खराब होती जा रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल इलाकों में एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है. दिल्ली-एनसीआर में भी लगातार 99 दिनों तक वायु की गुणवत्ता सही रही जिसके बाद इसमें गिरावट देखी गई.
सरकार के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बड़ौत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 339 दर्ज किया गया, जो इसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखता है, जबकि मेरठ में 318 दर्ज किया गया. गजरौला में 298, बागपत में 270, हरियाणा के सोनीपत में 269 और गुजरात के मेहसाणा में 233 दर्ज किया गया. मध्य प्रदेश के मंडीदीप में 212 दर्ज किया गया.
इसकी तुलना में मैंगलोर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 और गंगटोक में 24 रिकॉर्ड किया गया, जो काफी साफ हवा दिखाता है. मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 196, दिल्ली में 188, कोलकाता में 164 और हैदराबाद में 154 रिकॉर्ड किया गया.
रिपोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई से 20 अक्टूबर, 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में लगातार 99 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल ‘खराब’ कैटेगरी से नीचे रहा. 2015 में औपचारिक वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी शुरू होने के बाद से यह सबसे लंबा समय था.
दिल्ली में 21 अक्टूबर को एक्यूआई लेवल 245, 22 अक्टूबर को 223 और 23 अक्टूबर को 230 रिकॉर्ड किया गया. 24 अक्टूबर को दिन में तेज हवा ने दोपहर तक एवरेज एक्यूआई को 188 तक लाने में मदद की, जिससे शहर 'मॉडरेट' कैटेगरी में आ गया. हालांकि, कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल ज़्यादा रहा.
जहांगीरपुरी में एक्यूआई 284 रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद नरेला में 282, विवेक विहार में 277, मुंडका में 270 और सोनिया विहार में 259 रिकॉर्ड किया गया. दूसरे प्रभावित इलाकों में अलीपुर, डीटीयू , बवाना, पंजाबी बाग, रोहिणी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस शामिल थे.
नोएडा में एक्यूआई 199 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खराब' कैटेगरी से ठीक नीचे है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुख्य प्रदूषण में बदलाव आया है. इसमें पीएम 2.5 एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. ये बारीक कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं.
उत्तर और मध्य भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पराली, औद्योगिक उत्सर्जन, गाड़ियों का धुआं, सड़क की धूल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से होता है. मॉनसून के बाद पराली जलाने से निकलने वाला धुआं इंडस्ट्री और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन के साथ मिल जाता है. गिरते तापमान, ज़्यादा नमी और हवा की कम स्पीड जैसे मौसम के हालात, पॉल्यूटेंट को जमीन के पास फंसाकर स्थिति को और खराब कर देते हैं.
हिमालय पर्वत श्रृंखला और सर्दियों के मौसम की वजह से भी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवा की आवाजाही रुक सकती है, जिससे पॉल्यूटेंट जमा हो सकते हैं. दूसरे सोर्स में खुले में कचरा जलाना, खराब और कच्ची सड़कों से निकलने वाली धूल, कंस्ट्रक्शन का काम और पावर प्लांट से निकलने वाला एमिशन शामिल हैं.
सरकार की कई कोशिशों के बावजूद इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है. खुले में कचरा जलाना, सड़कों की मैकेनिकल सफाई में गड़बड़ी, कंस्ट्रक्शन की धूल और गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन स्टैंडर्ड को लागू करने में देरी से हवा की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है.
बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में मुंबई की बिगड़ती एयर क्वालिटी को इमरजेंसी बताया, जहां एक्यूआई 196 था. कोर्ट ने बृहन्मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और राज्य पुलिस की आलोचना की और रोजाना कम्प्लायंस रिपोर्ट के साथ सख्त कार्रवाई की मांग की.
सुप्रीम कोर्ट दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) के तहत पॉल्यूशन कंट्रोल के उपायों को लागू करने की भी निगरानी कर रहा है. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के बोर्ड मेंबर अनिल के. गुप्ता ने कहा कि अधिकारी पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए बचाव के उपाय कर रहे हैं. उन्होंने यह भी कहा कि इस साल कुल एक्यूआई लेवल पिछले सालों की तुलना में बेहतर हुआ है. इसका एक कारण सड़क की धूल को कंट्रोल करने की कोशिशें हैं.
पराली जलाने के बारे में गुप्ता ने कहा कि शुरू में खेतों में आग लगाने की घटनाएं 50,000 से ज़्यादा हो गई थी, लेकिन अब कम हो रही हैं. हालांकि उन्होंने चेतावनी दी कि नवंबर और दिसंबर में बड़ी चुनौती हो सकती है, क्योंकि गिरते तापमान और बढ़ती नमी के लेवल से पॉल्यूटेंट जमीन के और करीब फंस सकते हैं.
ग्रांट थॉर्नटन भारत में एनर्जी एंड क्लाइमेट प्रैक्टिस के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर प्रदीप सिंघवी ने ट्रांसपोर्ट एमिशन, सेकेंडरी पार्टिकल्स का बनना, फसल के बचे हुए हिस्से को जलाना, सड़क और कंस्ट्रक्शन की धूल, इंडस्ट्रियल एमिशन और कचरा जलाना दिल्ली के एयर पॉल्यूशन के मुख्य कारण बताए.
सिंघवी के मुताबिक क्षेत्रीय उत्सर्जन भी अहम भूमिका निभाते हैं, क्योंकि दिल्ली राजस्थान, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से घिरा हुआ है. उन्होंने कहा कि 30 फीसदी तक उत्सर्जन शहर की सीधी सीमाओं के बाहर से आता है.
उन्होंने अनुमान लगाया कि पीएम 2.5 प्रदूषण में सेकेंडरी पार्टिकुलेट बनने का हिस्सा लगभग 27 फीसदी है. ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला उत्सर्जन 20–25फीसदी, बायोमास जलने से निकलने वाला उत्सर्जन 20फीसदी , धूल से निकलने वाला उत्सर्जन 15–20फीसदी और औद्योगिक उत्सर्जन 9–10 फीसदी है.
सिंघवी ने सड़क और कंस्ट्रक्शन की धूल के मजबूत मैनेजमेंट की मांग की, खासकर मानसून के बाद साथ ही उत्सर्जन मानक को और सख्ती से लागू करने की भी. सिंघवी ने कहा, 'पॉलिसी तुरंत लागू की जानी चाहिए, साफ ट्रांसपोर्ट और पब्लिक ट्रांजिट को बढ़ाया जाना चाहिए. पूरे इलाके में धूल नियंत्रण के उपायों को मजबूत किया जाना चाहिए. लोगों की भागीदारी भी जरूरी है, खासकर खुले में कचरा जलाने से रोकने में.'
सिंघवी ने कहा कि तटीय शहरों को अक्सर तेज हवा और बारिश से फायदा होता है, जिससे पॉल्यूटेंट को फैलाने में मदद मिल सकती है. हालांकि उन्होंने जोर देकर कहा कि सिर्फ ज्योग्राफिकल फायदों से साफ हवा पक्की नहीं हो सकती, जब तक कि असरदार गवर्नेंस, रेगुलर मशीन से सड़कों की सफ़ाई, सड़कों का सही मेंटेनेंस और कुशल पब्लिक ट्रांसपोर्ट न हो.
उन्होंने आगे कहा कि जीआरएपी जैसे उपाय इमरजेंसी में राहत देते हैं, लेकिन जब तक पूरे साल लगातार कार्रवाई न हो, तब तक वे प्रदूषण को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकते. सिंघवी ने दिल्ली-एनसीआर एनसीआई और आस-पास के इलाकों, जिनमें नोएडा, फरीदाबाद और पंजाब और राजस्थान के कुछ हिस्से शामिल हैं, को शामिल करते हुए एक रीजनल एयर-शेड अप्रोच की वकालत की.