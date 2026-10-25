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ठंड की दस्तक के साथ बड़े शहरों की हवा में घुलने लगी जहर, जानें कहां बढ़ा प्रदूषण का स्तर

पंजाब के तरनतारन में 14 अक्टूबर बुधवार को चभल कलां के पास जलती हुई पराली का एक दृश्य. ( ANI )

नई दिल्ली: मॉनसून के जाने और तापमान गिरने के साथ ही भारत के कई हिस्सों में वायु प्रदूषण की हालत खराब होती जा रही है. उत्तर प्रदेश, हरियाणा और मध्य प्रदेश के इंडस्ट्रियल इलाकों में एयर पॉल्यूशन का लेवल बहुत ज़्यादा है. दिल्ली-एनसीआर में भी लगातार 99 दिनों तक वायु की गुणवत्ता सही रही जिसके बाद इसमें गिरावट देखी गई.

सरकार के वायु गुणवत्ता सूचकांक के आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के बड़ौत में वायु गुणवत्ता सूचकांक (एक्यूआई) 339 दर्ज किया गया, जो इसे 'बहुत खराब' कैटेगरी में रखता है, जबकि मेरठ में 318 दर्ज किया गया. गजरौला में 298, बागपत में 270, हरियाणा के सोनीपत में 269 और गुजरात के मेहसाणा में 233 दर्ज किया गया. मध्य प्रदेश के मंडीदीप में 212 दर्ज किया गया.

इसकी तुलना में मैंगलोर में वायु गुणवत्ता सूचकांक 50 और गंगटोक में 24 रिकॉर्ड किया गया, जो काफी साफ हवा दिखाता है. मुंबई में वायु गुणवत्ता सूचकांक 196, दिल्ली में 188, कोलकाता में 164 और हैदराबाद में 154 रिकॉर्ड किया गया. रिपोर्ट के मुताबिक 14 जुलाई से 20 अक्टूबर, 2026 के बीच दिल्ली-एनसीआर में लगातार 99 दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल ‘खराब’ कैटेगरी से नीचे रहा. 2015 में औपचारिक वायु गुणवत्ता सूचकांक निगरानी शुरू होने के बाद से यह सबसे लंबा समय था. मुंबई में 1 अक्टूबर 2026 को धुंध के बीच लोग सैर करते हुए. (IANS) दिल्ली में 21 अक्टूबर को एक्यूआई लेवल 245, 22 अक्टूबर को 223 और 23 अक्टूबर को 230 रिकॉर्ड किया गया. 24 अक्टूबर को दिन में तेज हवा ने दोपहर तक एवरेज एक्यूआई को 188 तक लाने में मदद की, जिससे शहर 'मॉडरेट' कैटेगरी में आ गया. हालांकि, कई इलाकों में प्रदूषण का लेवल ज़्यादा रहा. जहांगीरपुरी में एक्यूआई 284 रिकॉर्ड किया गया. इसके बाद नरेला में 282, विवेक विहार में 277, मुंडका में 270 और सोनिया विहार में 259 रिकॉर्ड किया गया. दूसरे प्रभावित इलाकों में अलीपुर, डीटीयू , बवाना, पंजाबी बाग, रोहिणी और दिल्ली यूनिवर्सिटी का नॉर्थ कैंपस शामिल थे. नोएडा में एक्यूआई 199 रिकॉर्ड किया गया, जो 'खराब' कैटेगरी से ठीक नीचे है. रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि मुख्य प्रदूषण में बदलाव आया है. इसमें पीएम 2.5 एक बड़ी चिंता का विषय बन गया है. ये बारीक कण फेफड़ों में गहराई तक जा सकते हैं और सेहत के लिए खतरा पैदा कर सकते हैं. उत्तर और मध्य भारत में वायु प्रदूषण का मुख्य कारण पराली, औद्योगिक उत्सर्जन, गाड़ियों का धुआं, सड़क की धूल और कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की वजह से होता है. मॉनसून के बाद पराली जलाने से निकलने वाला धुआं इंडस्ट्री और डीजल गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन के साथ मिल जाता है. गिरते तापमान, ज़्यादा नमी और हवा की कम स्पीड जैसे मौसम के हालात, पॉल्यूटेंट को जमीन के पास फंसाकर स्थिति को और खराब कर देते हैं. ठंड की दस्तक के साथ बड़े शहरों की हवा में घुलने लगा जहर (ANI) हिमालय पर्वत श्रृंखला और सर्दियों के मौसम की वजह से भी उत्तर भारत के कुछ हिस्सों में हवा की आवाजाही रुक सकती है, जिससे पॉल्यूटेंट जमा हो सकते हैं. दूसरे सोर्स में खुले में कचरा जलाना, खराब और कच्ची सड़कों से निकलने वाली धूल, कंस्ट्रक्शन का काम और पावर प्लांट से निकलने वाला एमिशन शामिल हैं. सरकार की कई कोशिशों के बावजूद इसे लागू करना एक चुनौती बनी हुई है. खुले में कचरा जलाना, सड़कों की मैकेनिकल सफाई में गड़बड़ी, कंस्ट्रक्शन की धूल और गाड़ियों से निकलने वाले एमिशन स्टैंडर्ड को लागू करने में देरी से हवा की क्वालिटी पर असर पड़ रहा है.