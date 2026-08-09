TB मरीजों पर दिल्ली एम्स की सबसे बड़ी रिसर्च; हवा में PM2.5 का स्तर बढ़ने से मौत का जोखिम 66% ज्यादा
61 हजार टीबी मरीजों पर शोध, वायु प्रदूषण बढ़ा सकता है मौत का खतरा, ज्यादातर मौतें इलाज के शुरुआती दिनों में.
Published : August 9, 2026 at 4:50 PM IST
हैदराबाद : Delhi AIIMS research on TB patients : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार दुनियाभर में हर साल दूषित हवा के कारण 66 लाख लोगों की मौत हो जाती है. अपने देश के भी कई शहरों की आबोहवा खराब रहती है. TB मरीजों के लिए वायु प्रदूषण बड़ा खतरा बन चुका है. हाल ही में दिल्ली एम्स और कई अंतरराष्ट्रीय संस्थानों ने इस पर रिसर्च किया. पता चला कि दिल्ली की हवा में PM2.5 का स्तर बढ़ने से ऐसे मरीजों में मौत का रिस्क 66% तक बढ़ जाता है.
वायु प्रदूषण और टीबी (Tuberculosis) से होने वाली मौतों के बीच रिलेशन की जांच के लिए टीबी के 61 हजार 925 वयस्क मरीजों का डेटा लिया गया. दिल्ली के ये आंकड़े सितंबर 2022 और अगस्त 2023 के बीच के थे. दिल्ली एम्स (ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज) की यह स्टडी दिल्ली के मरीजों और वहां के वायु प्रदूषण पर आधारित थी. हालांकि रिसर्च में जो नतीजे आए, वह यह बताने के लिए काफी हैं कि जिस भी शहर में वायु प्रदूषण ज्यादा होगा, वहा के क्षय रोगियों के लिए जान का खतरा उतना ही अधिक होगा.
स्टडी में AIIMS के अलावा केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के तहत आने वाले सेंट्रल ट्यूबरकुलोसिस डिवीजन, साउथ एशियन इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ प्रमोशन, बोस्टन मेडिकल सेंटर, बोस्टन यूनिवर्सिटी, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया, फ्रांस की हाइड्रोसाइंसेज मोंटपेलियर और नीदरलैंड्स की मास्ट्रिच यूनिवर्सिटी के विशेषज्ञ शामिल रहे. शोधकर्ताओं का दावा है कि यह स्टडी दुनिया की अब तक की सबसे बड़ी स्टडी है.
शोधकर्ताओं ने स्टडी के लिए दिल्ली को क्यों चुना? : सर्दी की शुरुआत होते ही दिल्ली धुंध और धुएं से घिर जाती है. साल 2024 में स्विट्जरलैंड के एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग ग्रुप ने इस शहर को दुनिया का सबसे प्रदूषित राजधानी माना था. यहां की प्रदूषित हवा की चर्चा कई बार इंटरनेशनल लेवल पर भी हो चुकी है. लिहाजा स्टडी के लिए इस शहर को प्राथमिकता दी गई. इस स्टडी में कई अहम जानकारियां निकलकर सामने आईं.
जितनी जहरीली हवा, मौत का जोखिम उतना ज्यादा : स्टडी में पता चला कि हवा जितनी जहरीली होगी, टीबी मरीजों की मौत का जोखिम उतना ही बढ़ता जाएगा. पीटीआई की रिपोर्ट के अनुसार बड़े पैमाने पर हुए इस शोध में हवा में 40 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर से कम PM2.5 के संपर्क वाले मरीजों की तुलना ज्यादा प्रदूषित हवा में रहने वाले मरीजों से की गई. इसमें पता चला कि हवा में प्रदूषण का स्तर 160 माइक्रोग्राम प्रति घन या इससे ज्यादा होने पर टीबी मरीजों की मौत का रिस्क 66% तक बढ़ जाता है.
80 से 120 माइक्रोग्राम स्तर पर 22% मौत खतरा : दिल्ली एम्स की स्टडी के अनुसार टीबी के जो मरीज 80 से 120 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM2.5 हवा के संपर्क में थे, वे भी सुरक्षित नहीं थे. दूषित हवा में सांस लेने के कारण ऐसे मरीजों की मौत का रिस्क भी करीब 22% ज्यादा देखा गया. शोध में अलग-अलग उम्र वाले महिला-पुरुष मरीजों को रखा गया. इनमें कई मरीज एचआइवी संक्रमित, मधुमेह से पीड़ित थे. वे शराब-सिगरेट पीने के अलावा अन्य भी धूम्रपान करते थे. इसके बावजूद वायु प्रदूषण और मौत के खतरों में संबंध की पुष्टि हुई.
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टीबी नियंत्रण नीति में वायु प्रदूषण को शामिल करने पर जोर : रिसर्च में शामिल देश-दुनिया के विशेषज्ञों ने टीबी नियंत्रण नीति में वायु प्रदूषण को भी शामिल करने पर जोर दिया है. उनके अनुसार सरकार को टीबी के खात्मे के लिए केवल दवाएं बांटने पर ही जोर नहीं देना चाहिए बल्कि हवा को भी साफ करने पर ध्यान देना चाहिए. ग्लोबल बर्डन ऑफ डिजीज (GBD) की पिछले साल आई रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली में करीब 15 फीसदी मौतों की वजह प्रदूषण ही है. साल 2023 में यहां हर सात में से एक मौत की वजह दूषित हवा ही थी.
टीबी से होने वाली ज्यादातार मौतें शुरुआती दौर में : शोधकर्ताओं ने पाया कि टीबी मरीजों की ज्यादातर मौतें इलाज शुरू होने के 30 दिनों के दौरान ज्यादा हुई. बीमारी का इलाज शुरू होने के तुरंत बाद के सप्ताह खतनाक होते हैं. वहीं स्टडी में यह भी मालूम हुआ कि 120 से 160 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM2.5 वाली हवा के संपर्क में रहने वाले मरीजों में भी मौत का रिस्क 31% तक ज्यादा रहता है. वहीं 40 से 80 माइक्रोग्राम प्रति घन मीटर PM2.5 वाली हवा में रहने पर मौत का रिस्क 3% ज्यादा पाया गया है.
टीबी मरीजों के फेफड़ों को नुकसान पहुंचाता है वायु प्रदूषण : बोस्टन विश्वविद्यालय स्कूल आफ मेडिसिन के शोधकर्ता प्रणय सिन्हा के अनुसार यह स्टडी ऑब्जर्वेशनल है. स्टडी में जो नतीजे आए उससे अभी यह पूरी तरह साबित नहीं हो रहा कि केवल वायु प्रदूषण से ही टीबी मरीजों की मौत हो रही है. हालांकि टीबी-मरीजों और वायु प्रदूषण में मजबूत लिंक मिला है. TB के मरीज पहले से ही कमजोर होते हैं. हवा में प्रदूषण का स्तर बढ़ने पर उनके फेफड़ों को ज्यादा नुकसान पहुंचता है. इससे उनकी मौत का रिस्क बढ़ जाता है. स्टडी के नतीजे एक गंभीर चेतावनी के तौर पर सामने लाए गए हैं.
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देश में टीबी के मामलों में 21% की कमी : हाल ही में नई दिल्ली में हुए एक कार्यक्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने जानकारी दी थी कि देश में टीबी के मामलों में 21% की कमी आई है. बीमारी से होने वाली मौतों में भी 28% गिरावट आई है. दुनियाभर में टीबी में मरीजों की संख्या जिस दर से कम हो रही है इसकी तुलना में भारत में यह रफ्तार उससे दोगुनी है. देश में टीबी पर तेजी से काबू पाया जा रहा है. साल 2030 तक देश को टीबी मुक्त बनाने का संकल्प है. 92% मरीजों को तलाश कर उनका इलाज कराया जाता है. यानी केवल कुछ ही प्रतिशत मरीज इस सिस्टम से दूर हैं.
अफ्रीकी देशों में वायु प्रदूषण से ज्यादा मौतें : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार वायु प्रदूषण से अफ्रीकी देशों में साल 2021 में सबसे ज्यादा मौतें हुईं थीं. प्रति एक लाख की आबादी पर वहां यह संख्या 154 थी. इसी तरह दक्षिण पूर्वी एशिया में इतनी ही आबादी पर यह संख्या 129, पूर्वी भूमध्य सागरीय क्षेत्र में 121, पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में 80, यूरोप में 36 और अमेरिका में 34 थी. वहीं स्विट्जरलैंड की एक कंपनी के डेटा के मुताबिक साल 2025 में भारत के लक्षद्वीप की राजधानी कवरत्ती में हवा सबसे ज्यादा स्वच्छ रही. अंडमान और निकोबार द्वीप समूह का मायाबंदर दूसरे स्थान पर रहा.
टीबी के क्या हैं प्रमुख लक्षण? : विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार टीबी के शुरुआती लक्षणों में हल्का बुखार, थकान और खांसी है. खांसी के साथ खून या बलगम आ सकता है, सीने में दर्द हो सकता है, सांस लेने या खांसने पर दर्द हो सकता है, ठंड लग सकता है, रात में पसीना आ सकता है. भूख में कमी आ सकती है. वजन कम हो सकता है. टीबी के ये लक्षण कई दूसरी बीमारियों में भी होते हैं. वहीं आम तौर पर टीबी का इलाज 6 महीने तक चलता है. हालांकि यह काफी हद तक बीमारी की गंभीरता पर निर्भर करता है.
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