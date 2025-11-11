ETV Bharat / bharat

दिल्ली में AQI 400 के पार, लागू हुआ GRAP-III; जानिए क्या लगीं पाबंदियां

दिल्ली-एनसीआर के इलाकों में हवा की गुणवत्ता गंभीर स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद GRAP के स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं

दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर
दिल्ली में हवा की गुणवत्ता गंभीर (ANI)
By ETV Bharat Delhi Team

Published : November 11, 2025 at 11:47 AM IST

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को गंभीर स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तत्काल GRAP के स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं. इस चरण में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों की सेहत पर बढ़ते खतरे को कम किया जा सके.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का कहना है कि वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने आज पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से मौजूदा GRAP- 'गंभीर' वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI 401-450 के बीच) के चरण-III के तहत सभी कार्रवाइयों को लागू करने का निर्णय लिया है. यह NCR में पहले से लागू मौजूदा GRAP के चरण I और II के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है. ये तब हुआ जब नेशनल कैपिटल का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) इस सीजन में पहली बार ‘गंभीर’ कैटेगरी में आ गया, जो सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार को 425 (सुबह 9 बजे तक) हो गया.

दिल्ली में बहुत खराब हवा

सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (CPCB) के समीर ऐप के डेटा से पता चला कि मंगलवार सुबह 7 बजे, शहर के 39 एक्टिव स्टेशनों में से 34 में AQI लेवल ‘बहुत खराब’ था, और उनमें से कई तो रेंज के ऊपरी सिरे पर थे. बवाना में AQI 462, वजीरपुर में AQI 460 मुंडका और पंजाबी बाग दोनों में AQI 452 अंक रिकॉर्ड किया गया.

क्या-क्या रहेंगे बंद

GRAP-III के तहत कई सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं ताकि वायु गुणवत्ता में सुधार किया जा सके. सभी गैर-जरूरी निर्माण और ध्वस्तीकरण गतिविधियों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. इसमें मिट्टी की खुदाई, सीवर लाइन या बिजली की केबल बिछाने जैसे काम शामिल हैं. दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में BS-III पेट्रोल और BS-IV डीजल चारपहिया वाहनों के चलने पर रोक है.

