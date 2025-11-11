ETV Bharat / bharat

दिल्ली में AQI 400 के पार, लागू हुआ GRAP-III; जानिए क्या लगीं पाबंदियां

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हवा की गुणवत्ता मंगलवार को गंभीर स्तर पर पहुंच गई, जिसके बाद केंद्र सरकार ने तत्काल GRAP के स्टेज 3 के सख्त नियम लागू कर दिए हैं. इस चरण में प्रदूषण पर काबू पाने के लिए कई सख्त कदम उठाए जाएंगे, ताकि लोगों की सेहत पर बढ़ते खतरे को कम किया जा सके.

वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) का कहना है कि वायु गुणवत्ता के मौजूदा रुझान को ध्यान में रखते हुए, उप-समिति ने आज पूरे NCR में तत्काल प्रभाव से मौजूदा GRAP- 'गंभीर' वायु गुणवत्ता (दिल्ली AQI 401-450 के बीच) के चरण-III के तहत सभी कार्रवाइयों को लागू करने का निर्णय लिया है. यह NCR में पहले से लागू मौजूदा GRAP के चरण I और II के तहत की गई कार्रवाइयों के अतिरिक्त है. ये तब हुआ जब नेशनल कैपिटल का ओवरऑल एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) इस सीजन में पहली बार ‘गंभीर’ कैटेगरी में आ गया, जो सोमवार को 362 से बढ़कर मंगलवार को 425 (सुबह 9 बजे तक) हो गया.

दिल्ली में बहुत खराब हवा