'स्वच्छ हवा मौलिक अधिकार है', दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर राहुल ने मोदी सरकार को घेरा

लोकसभा में विपक्ष के नेता ने कहा, 'वोट चोरी के जरिए सत्ता में आई सरकार को इसकी कोई परवाह नहीं है, न ही वह इस संकट को हल करने का प्रयास कर रही है. हमें स्वच्छ हवा की मांग कर रहे नागरिकों पर हमला करने के बजाय, अभी वायु प्रदूषण पर निर्णायक कार्रवाई करने की आवश्यकता है.'

राहुल गांधी ने एक्स पर एक पोस्ट में भाजपा पर वोट चोरी और बिगड़ते प्रदूषण संकट के प्रति उदासीनता का आरोप लगाते हुए लाखों भारतीयों के स्वास्थ्य और भविष्य की रक्षा के लिए तत्काल और निर्णायक कार्रवाई का आग्रह किया. उन्होंने कहा, 'स्वच्छ हवा का अधिकार एक बुनियादी मानव अधिकार है. शांतिपूर्ण विरोध का अधिकार हमारे संविधान द्वारा सुनिश्चित किया गया है. शांतिपूर्ण तरीके से स्वच्छ हवा की मांग करने वाले नागरिकों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार क्यों किया जा रहा है? वायु प्रदूषण करोड़ों भारतीयों को प्रभावित कर रहा है, हमारे बच्चों और हमारे देश के भविष्य को नुकसान पहुँचा रहा है.'

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने रविवार को दिल्ली के इंडिया गेट पर बढ़ते वायु प्रदूषण के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे नागरिकों को निशाना बनाने के लिए केंद्र की आलोचना की है. उन्होंने कहा, 'स्वच्छ हवा का अधिकार एक मौलिक मानव अधिकार है. शांतिपूर्ण प्रदर्शनकारियों के साथ अपराधियों जैसा व्यवहार नहीं किया जाना चाहिए.'

इससे पहले रविवार को दिल्ली पुलिस ने इंडिया गेट पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को हिरासत में ले लिया. ये लोग राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए सरकार से नीतियाँ बनाने की माँग कर रहे थे. नई दिल्ली जिले के डीसीपी देवेश कुमार महला ने कहा, 'इंडिया गेट कोई विरोध स्थल नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार नई दिल्ली में निर्धारित विरोध स्थल जंतर-मंतर है. इसलिए हमने सभी को दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी है. इंडिया गेट पर लोग अपने परिवारों के साथ आनंद लेने आते हैं और यह एक राष्ट्रीय स्मारक है. यहाँ वीआईपी मार्ग हैं. हम नियमित रूप से यहाँ तैनात रहते हैं.'

आप प्रवक्ता प्रियंका कक्कड़ ने आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ भाजपा सरकार ने वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) कम करने के लिए मॉनिटरों पर पानी छिड़कवाया. कक्कड़ ने इंडिया गेट पर विरोध प्रदर्शन में शामिल होते हुए सरकार से दिल्ली-एनसीआर क्षेत्र में वायु प्रदूषण को कम करने के लिए नीतियाँ बनाने की माँग की.

एएनआई से बात करते हुए प्रियंका कक्कड़ ने कहा, 'बीजेपी ने रीडिंग कम करने के लिए वायु गुणवत्ता सूचकांक मॉनिटर पर पानी छिड़कवाया. भाजपा डेटा में हेरफेर कर रही है. इससे भाजपा की ईमानदारी और विश्वसनीयता कम होती है. यहां तक ​​कि भाजपा के लोगों को भी हमारे साथ होना चाहिए, लेकिन वे अपने एयर प्यूरीफायर के साथ घर पर बैठे हैं. भाजपा को यह समझने की जरूरत है कि हवा और पानी राजनीति का विषय नहीं हैं.'

केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के आंकड़ों के अनुसार राष्ट्रीय राजधानी में वायु गुणवत्ता रविवार को 'गंभीर' श्रेणी में पहुंच गई और सुबह 7 बजे समग्र वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) 391 दर्ज किया गया. शहर के कई हिस्सों में AQI रीडिंग 400 के आंकड़े को पार करते हुए खतरनाक प्रदूषण स्तर दर्ज किया गया.