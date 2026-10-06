एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित भारतीय वायु सेना के नए चीफ नियुक्त
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ हैं. उनके पास कई एयरक्राफ्ट उड़ाने का अनुभव है.
Published : October 6, 2026 at 7:06 PM IST
नई दिल्ली: एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित को इंडियन एयर फोर्स (IAF) का नया चीफ बनाया गया है. वह भारत के 29वें चीफ ऑफ द एयर स्टाफ होंगे. उनकी नियुक्ति 31 अक्टूबर, 2026 की दोपहर से लागू होगी. रक्षा मंत्रालय ने एक एक्स पोस्ट में कहा कि वह एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह की जगह लेंगे, जो 31 अक्टूबर, 2026 को रिटायर हो रहे हैं.
एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित वर्तमान में वाइस चीफ ऑफ द एयर स्टाफ के तौर पर काम कर रहे हैं. उनके पास मिराज-2000, MiG के वेरिएंट, HPT-32, An-32, एवरो, किरण, जगुआर, IL-78, हॉक और तेजस समेत कई एयरक्राफ्ट उड़ाने का बहुत अनुभव है.
वह एक एक्सपेरिमेंटल टेस्ट पायलट और क्वालिफाइड फ्लाइंग इंस्ट्रक्टर हैं. अपने लगभग चार दशकों के सर्विस करियर के दौरान, वह कई ऑपरेशन और एक्सरसाइज में एक्टिव रूप से शामिल रहे हैं, जैसे ऑपरेशन सफेद सागर, ऑपरेशन रक्षक, कोप-इंडिया और ऑपरेशन सिंदूर. एयर मार्शल दीक्षित को फोर्स में स्वदेशी LCA तेजस और दूसरे स्वदेशी एयरक्राफ्ट प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए जाना जाता है. उनसे सरकार की आत्मनिर्भरता पहल को और बढ़ावा देने की उम्मीद है.
एयर मार्शल दीक्षित को 06 दिसंबर 1986 को IAF की फाइटर स्ट्रीम में कमीशन मिला था और वे नेशनल डिफेंस एकेडमी, डिफेंस स्टाफ सर्विस कॉलेज (बांग्लादेश) और नेशनल डिफेंस कॉलेज के छात्र रहे हैं, जिन्हें 3500 घंटे से अधिक उड़ान का अनुभव है.
अपने शानदार करियर के दौरान, एयर मार्शल आशुतोष दीक्षित ने कई अहम फील्ड और स्टाफ पदों पर काम किया है. उन्होंने वेस्टर्न सेक्टर में एक फ्रंट-लाइन फाइटर एयर बेस और सदर्न सेक्टर में एक प्रमुख फाइटर ट्रेनिंग बेस की कमान संभाली. अलग-अलग भूमिकाओं में इस एयर ऑफिसर के योगदान से भारतीय वायु सेना की ऑपरेशनल क्षमता बेहतर हुई है.
The Government has appointed Air Marshal Ashutosh Dixit, PVSM, AVSM, VM, VSM, presently serving as Vice Chief of the Air Staff, as the 29th Chief of the Air Staff, in the rank of Air Chief Marshal, with effect from the afternoon of October 31, 2026. He will succeed Air Chief Marshal Amar Preet Singh, who superannuates on October 31, 2026. An Experimental Test Pilot and Qualified Flying Instructor with over 3,500 hours of flying experience, Air Marshal Dixit has held key operational and strategic appointments, including CISC, HQ IDS and AOC-in-C, Central Air Command— Ministry of Defence, Government of India (@SpokespersonMoD) October 6, 2026
उनकी बेहतरीन और खास सेवा के लिए उन्हें 2006 में वायु सेना मेडल, 2011 में विशिष्ट सेवा मेडल, 2023 में अति विशिष्ट सेवा मेडल और 2026 में परम विशिष्ट सेवा मेडल से सम्मानित किया गया.
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