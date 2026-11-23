अमरावती से उड़ान भरेगी 'एयर इंडो एयरलाइंस', मई 2027 से शुरू होंगी सेवाएं; स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार
अमरावती को केंद्र बनाकर एयर इंडो एयरलाइंस मई 2027 से पांच विमानों संग उड़ानें शुरू करेगी, जिससे 550 स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा.
Published : November 23, 2026 at 9:34 AM IST
अमरावती: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को केंद्र बनाकर एक नई क्षेत्रीय विमानन कंपनी 'एयर इंडो एयरलाइंस' अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रही है. कंपनी की योजना मई 2027 से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की है. इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं. शुरुआती चरण में कंपनी पांच विमानों के साथ अपनी सेवाएं शुरू करेगी और वर्ष 2030 तक अपने बेड़े में पांच और नए विमान शामिल करने का लक्ष्य रखा है.
प्रमुख मार्ग और उड़ानों का विवरण
यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस ने कई महत्वपूर्ण मार्ग तय किए हैं. शुरुआत में विजयवाड़ा और गोवा के बीच सप्ताह में चार दिन रोजाना दो उड़ानें संचालित की जाएंगी. इसके अलावा, तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विजयवाड़ा से तिरुपति के बीच प्रतिदिन दो उड़ानें उपलब्ध होंगी. धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कंपनी विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम होते हुए वाराणसी और अयोध्या के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू करेगी.
स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के अवसर
इस परियोजना से आंध्र प्रदेश के युवाओं के लिए रोजगार के बड़े अवसर पैदा होंगे. कंपनी अगले दो वर्षों में लगभग 550 लोगों को रोजगार देने की उम्मीद कर रही है. एयरलाइंस ने स्पष्ट किया है कि एयर होस्टेस की भर्ती के लिए गुंटूर, तेनाली और विजयवाड़ा क्षेत्र की युवतियों को प्राथमिकता दी जाएगी. साथ ही, तकनीकी पदों (टेक्निकल स्टाफ) की भर्ती में भी स्थानीय उम्मीदवारों को वरीयता मिलेगी.
विमान खरीद के बजाय लीज पर जोर
पूंजी के बेहतर प्रबंधन के लिए कंपनी ने विमान खरीदने के बजाय उन्हें लीज (किराये) पर लेने का फैसला किया है. नए विमान खरीदने पर लगभग 250 करोड़ रुपये का भारी निवेश करना पड़ता, जबकि कंपनी इन्हें 60 लाख रुपये प्रति माह के किराये पर लेगी. इसके लिए आयरलैंड और ऑस्ट्रेलिया की विमानन कंपनियों के साथ बातचीत पूरी हो चुकी है.
क्षेत्रीय संपर्क पहली प्राथमिकता
एयर इंडो एयरलाइंस के सीईओ श्रीनिवास चिलुकुरी हैं, जो मूल रूप से गुंटूर के निवासी हैं. इससे पहले वे अमेरिका में 'यूनाइटेड एयरलाइंस' के साथ काम कर चुके हैं. 'ईनाडु - ईटीवी भारत' से विशेष बातचीत में श्रीनिवास ने कहा कि कंपनी की सबसे बड़ी प्राथमिकता क्षेत्रीय संपर्क (रीजनल कनेक्टिविटी) को मजबूत करना और आम लोगों को किफायती व सुगम हवाई यात्रा उपलब्ध कराना है.
यह भी पढ़ें- Upcoming IPO: अगले हफ्ते खुलेंगें 2 मैनबोर्ड समेत 3 नए इश्यू, 3 की होगी लिस्टिंग; जानें प्राइस बैंड, लॉट साइज समेत सबकुछ