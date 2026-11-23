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अमरावती से उड़ान भरेगी 'एयर इंडो एयरलाइंस', मई 2027 से शुरू होंगी सेवाएं; स्थानीय युवाओं को मिलेगा रोजगार

सांकेतिक फोटो ( ani )

अमरावती: आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती को केंद्र बनाकर एक नई क्षेत्रीय विमानन कंपनी 'एयर इंडो एयरलाइंस' अपनी हवाई सेवाएं शुरू करने जा रही है. कंपनी की योजना मई 2027 से व्यावसायिक उड़ानें शुरू करने की है. इसके लिए नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) से आवश्यक मंजूरियां मिल चुकी हैं. शुरुआती चरण में कंपनी पांच विमानों के साथ अपनी सेवाएं शुरू करेगी और वर्ष 2030 तक अपने बेड़े में पांच और नए विमान शामिल करने का लक्ष्य रखा है.

प्रमुख मार्ग और उड़ानों का विवरण

यात्रियों की सुविधा और क्षेत्रीय संपर्क को बढ़ावा देने के लिए एयरलाइंस ने कई महत्वपूर्ण मार्ग तय किए हैं. शुरुआत में विजयवाड़ा और गोवा के बीच सप्ताह में चार दिन रोजाना दो उड़ानें संचालित की जाएंगी. इसके अलावा, तिरुपति जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए विजयवाड़ा से तिरुपति के बीच प्रतिदिन दो उड़ानें उपलब्ध होंगी. धार्मिक पर्यटन को ध्यान में रखते हुए कंपनी विजयवाड़ा से विशाखापत्तनम होते हुए वाराणसी और अयोध्या के लिए भी सीधी हवाई सेवा शुरू करेगी.