सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट में आई खराबी, मंगोलिया में इमरजेंसी लैंडिंग

एअर इंडिया ( file photo-ANI )

नई दिल्ली : एअर इंडिया की फ्लाइट AI174, रविवार (2 नवंबर, 2025) को सैन फ्रांसिस्को से दिल्ली जा रही थी, को बीच रास्ते में तकनीकी गड़बड़ी की आशंका के कारण उलानबातर, मंगोलिया में एहतियाती लैंडिंग करनी पड़ी. एयरलाइन के बयान के मुताबिक फ्लाइट क्रू को उड़ान के दौरान एक संभावित तकनीकी समस्या का संदेह हुआ, जिसके बाद सुरक्षा के मद्देनजर विमान को मंगोलिया के उलानबातर एयरपोर्ट पर उतारने का फैसला लिया गया. एअर इंडिया के अनुसार, वे अपने साझेदारों के साथ मिलकर यात्रियों की सुविधा सुनिश्चित करने में लगे हैं और शीघ्र से शीघ्र सभी को उनके गंतव्य दिल्ली पहुंचाने के प्रयास किए जा रहे हैं. कोलकाता होते हुए उड़ान संख्या AI174 उलानबटोर में सुरक्षित उतर गई और अभी तकनीकी जांच चल रही है.