मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी खराबी, उड़ान रद्द

मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट AI-191 में अचानक खराबी आ गई. बुधवार को विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से सावधानी के तौर पर फ्लाइट को वापस मुंबई लौटना पड़ा. बोइंग 777 विमान से संचालित एअर इंडिया विमान न्यू जर्सी राज्य के नेवार्क शहर के लिए उड़ान भरी थी. उसे सुरक्षित रूप से मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया. वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लौटने के बाद विमान की तकनीकी जांच चल रही है. मुंबई से नेवार्क जाने वाली उड़ान रद्द होने से वापसी की नेवार्क-मुंबई उड़ान भी रद्द कर दी गई है. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सुबह लगभग 1.50 बजे नेवार्क के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 777 विमान मुंबई लौटने से पहले तीन घंटे से ज्यादा समय तक हवा में ही घूमता नजर आया.