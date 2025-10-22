मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी खराबी, उड़ान रद्द
तकनीकी खराबी के बाद एअर इंडिया का नेवार्क जाने वाला विमान वापस मुंबई लौटा.
Published : October 22, 2025 at 2:05 PM IST
मुंबई: महाराष्ट्र के मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट AI-191 में अचानक खराबी आ गई. बुधवार को विमान में तकनीकी गड़बड़ी आने की वजह से सावधानी के तौर पर फ्लाइट को वापस मुंबई लौटना पड़ा.
बोइंग 777 विमान से संचालित एअर इंडिया विमान न्यू जर्सी राज्य के नेवार्क शहर के लिए उड़ान भरी थी. उसे सुरक्षित रूप से मुंबई के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर उतार लिया गया.
वापस मुंबई एयरपोर्ट पर लौटने के बाद विमान की तकनीकी जांच चल रही है. मुंबई से नेवार्क जाने वाली उड़ान रद्द होने से वापसी की नेवार्क-मुंबई उड़ान भी रद्द कर दी गई है.
फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट Flightradar24.com पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक, बुधवार को सुबह लगभग 1.50 बजे नेवार्क के लिए उड़ान भरने वाला बोइंग 777 विमान मुंबई लौटने से पहले तीन घंटे से ज्यादा समय तक हवा में ही घूमता नजर आया.
एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि, 22 अक्टूबर को मुंबई से नेवार्क जाने वाली उड़ान AI191 के चालक दल ने संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण एहतियातन मुंबई वापसी की. विमान सुरक्षित रूप से मुंबई वापस आ गई है और आवश्यक जांच की जा रही है.
एअर इंडिया ने कहा कि, AI191 और AI144 (नेवार्क से मुंबई के लिए निर्धारित) रद्द कर दी गईं. मुंबई में सभी प्रभावित यात्रियों को होटल में ठहरने की व्यवस्था की गई है और उनके गंतव्य के लिए एअर इंडिया और अन्य एयरलाइनों की वैकल्पिक उड़ानों में उनकी बुकिंग कर दी गई है.
यात्रियों की संख्या के बारे में विवरण का खुलासा नहीं किया गया. एयरलाइन ने कहा कि नेवार्क से AI144 के यात्रियों को भी रद्दीकरण की सूचना दे दी गई है और उन्हें जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था के साथ सहायता प्रदान की जा रही है.
