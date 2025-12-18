ETV Bharat / bharat

घने कोहरे के चलते एयर इंडिया ने दी बड़ी चेतावनी, यात्रियों से किया आग्रह

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने यात्रियों को घने कोहरे के कारण अगले कुछ दिनों में फ्लाइट संचालन में संभावित रुकावटों को लेकर चेतावनी दी है. खासकर दिल्ली और उत्तरी और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट पर इसकी आशंका है. एयरलाइन ने कहा कि कम विजिबिलिटी के कारण देरी या उड़ानें रद्द हो सकती हैं, जिसका असर उसके पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा. एयर इंडिया ने बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जारी एक एडवाइजरी में यात्रियों से खासकर चल रहे छुट्टियों के मौसम में एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की है. यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्राओं को और बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर के जरिए अपडेट देखते रहें. एयरलाइन ने कहा कि उसने कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग और जमीन पर बेहतर कोऑर्डिनेशन शामिल है.