घने कोहरे के चलते एयर इंडिया ने दी बड़ी चेतावनी, यात्रियों से किया आग्रह
सर्दी के मौसम में कोहरा ट्रेन, विमान और अन्य वाहनों के संचालन में बड़ी बाधा बनती है. विजिबिलिटी कम होने से खतरा बढ़ जाता है.
Published : December 18, 2025 at 7:07 AM IST
नई दिल्ली: एयर इंडिया ने यात्रियों को घने कोहरे के कारण अगले कुछ दिनों में फ्लाइट संचालन में संभावित रुकावटों को लेकर चेतावनी दी है. खासकर दिल्ली और उत्तरी और पूर्वी भारत के कई एयरपोर्ट पर इसकी आशंका है.
एयरलाइन ने कहा कि कम विजिबिलिटी के कारण देरी या उड़ानें रद्द हो सकती हैं, जिसका असर उसके पूरे नेटवर्क पर पड़ेगा. एयर इंडिया ने बुधवार को एक्स प्लेटफॉर्म के जरिए जारी एक एडवाइजरी में यात्रियों से खासकर चल रहे छुट्टियों के मौसम में एयरपोर्ट जाने से पहले अपनी फ्लाइट का स्टेटस चेक करने की अपील की है.
यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी यात्राओं को और बेहतर तरीके से प्लान करने के लिए एयरलाइन की ऑफिशियल वेबसाइट पर के जरिए अपडेट देखते रहें. एयरलाइन ने कहा कि उसने कोहरे की वजह से होने वाली दिक्कतों को कम करने के लिए कई कदम उठाए हैं. इसमें ऑपरेशनल प्लानिंग और जमीन पर बेहतर कोऑर्डिनेशन शामिल है.
#TravelAdvisory— Air India (@airindia) December 17, 2025
Over the next few days, potential dense fog conditions resulting in poor visibility may impact flight operations at our primary hub in Delhi, and a few airports in northern and eastern India, with a cascading effect in some other cities across our network. To…
एयरलाइन ने इस संबंध में यह लिंक जारी किया है (https://bit.ly/4agYVyF) हालांकि, उसने यह भी माना कि अगर घना कोहरा और बढ़ जाता है, तो अचानक फ्लाइट कैंसिल या लंबी देरी हो सकती है. एयर इंडिया ने यात्रियों को भरोसा दिलाया है कि उसके ग्राउंड स्टाफ एयरपोर्ट पर 24 घंटे मौजूद रहेंगे ताकि मदद की जा सके और जहां भी संभव हो, यात्रा के लिए वैकल्पिक इंतजाम किए जा सकें.
एयरलाइन ने अपने 'फॉगकेयर' पहल पर भी जोर दिया जिसके तहत कोहरे से प्रभावित होने वाली फ्लाइट में बुक किए गए पैसेंजर्स को उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर पहले से अलर्ट मिलेंगे. एयर इंडिया ने कहा कि 'फॉगकेयर' सुविधा के तहत योग्य यात्रियों के पास बिना किसी एक्स्ट्रा चार्ज के अपनी फ्लाइट को रीशेड्यूल करने या बिना किसी दंड के पूरा रिफंड पाने का विकल्प होगा.
एयरलाइन ने यात्रियों से धैर्य और सहयोग की अपील की और दोहराया कि मौसम से जुड़ी संचालन चुनौतियों से निपटते समय यात्रियों और क्रू की सुरक्षा और भलाई उसकी सबसे बड़ी प्राथमिकता है.