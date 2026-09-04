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एयर इंडिया ने लिया एक्शन, फुकेत-दिल्ली उड़ान के 'पायलट-इन-कमांड' को नौकरी से निकाला

प्रतीकात्मक तस्वीर ( IANS )

By PTI 1 Min Read