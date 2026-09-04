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एयर इंडिया ने लिया एक्शन, फुकेत-दिल्ली उड़ान के 'पायलट-इन-कमांड' को नौकरी से निकाला

एयर इंडिया ने कहा कि, फुकेत-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट की जांच में मन:प्रभावी पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई.

Air India terminates services of Phuket-Delhi flight's pilot-in-command who tested positive for drug use
प्रतीकात्मक तस्वीर (IANS)
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By PTI

Published : September 4, 2026 at 8:33 PM IST

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नई दिल्ली: एयर इंडिया ने शुक्रवार को जांच में मादक पदार्थ सेवन की पुष्टि होने पर फुकेत-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट की सेवा समाप्त कर दी. एयरलाइन की ओर से यह घोषणा वायुयान दुर्घटना अन्वेषण ब्यूरो (एएआईबी) की फुकेत-दिल्ली उड़ान घटना पर प्रारंभिक रिपोर्ट जारी किए जाने के कुछ घंटे बाद की गई.

रिपोर्ट में कहा गया कि पायलट द्वारा मादक पदार्थ का सेवन एक गंभीर चिंता का विषय है, और उसने नियामक नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) से उचित कार्रवाई करने को कहा था.

एयर इंडिया ने एक बयान में कहा, "फुकेत-दिल्ली उड़ान के मुख्य पायलट की जांच में मन:प्रभावी पदार्थ के सेवन की पुष्टि हुई. सुरक्षा, फिटनेस या नियामकीय आवश्यकताओं के उल्लंघन को कतई बर्दाश्त नहीं करने की एयर इंडिया की नीति के अनुरूप पायलट की सेवाएं तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई हैं."

चार अगस्त को फुकेत से दिल्ली आ रहे एयर इंडिया के एक विमान की 36,000 फुट की ऊंचाई पर तीनों हाइड्रोलिक प्रणालियों में लगभग एक साथ खराबी आने से विमान निर्धारित ऊंचाई से अचानक ऊपर-नीचे हुआ और इसके कारण 24 लोग घायल हो गए.

ये भी पढ़ें: एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस: DGCA ने दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटाया, नमूनों को लैब भेजा गया

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