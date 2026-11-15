एयरस्पेस पाबंदियों में ढील के बाद एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू कीं
एयर इंडिया ने दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क के जेएफके और नेवार्क एयरपोर्ट के लिए सभी चार रूटों पर नॉन-स्टॉप उड़ानें बहाल कर दी हैं.
Published : November 15, 2026 at 5:18 PM IST
नई दिल्ली: एयर इंडिया ने हवाई क्षेत्र में लगी पाबंदियां हटने के बाद रविवार को दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क तथा नेवार्क जाने वाली अपनी सभी उड़ानों के लिए नॉन-स्टॉप सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं.
पहले कुछ एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) पर पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से कुछ उड़ानों को ईंधन भरने के लिए बीच में रुकना पड़ता था. अब इन पाबंदियों के हटने से ऐसा करना जरूरी नहीं रहा. इस बदलाव से प्रभावित रूटों पर यात्रा के समय में 5 घंटे तक की कमी आई है; जिन उड़ानों में ईंधन भरने के लिए रुकने की वजह से करीब 22 घंटे लगते थे, उनमें अब लगभग 17 घंटे लगेंगे.
इस साल की शुरुआत में, पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने और फिर मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण एयरस्पेस पर पाबंदियां लगने से, भारत और उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानों के रूट पर काफी असर पड़ा था.
इसके बाद, दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JFK) और नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (EWR) तक जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें, ईंधन भरने के लिए रोम में रुकती थीं.
एयर इंडिया के अनुसार, भारत और न्यूयॉर्क के बीच फिलहाल निम्नलिखित उड़ानें संचालित की जा रही हैं.
|दिल्ली से न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट के लिए रोजाना एक उड़ान.
|मुंबई से न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट के लिए रोजाना एक उड़ान.
|दिल्ली से नेवार्क एयरपोर्ट के लिए सप्ताह में चार उड़ानें.
|मुंबई से नेवार्क एयरपोर्ट के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें.
|दिल्ली से उड़ान में एयरबस A350-900 विमान की सुविधा
एयरलाइन ने कहा, "एयरस्पेस पर पाबंदियां कम होने के बाद, एयर इंडिया ने भारत और न्यूयॉर्क के बीच अपने सभी चार रूटों पर नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं. इससे भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सफर अब तेज और अधिक सुविधाजनक हो गया है."
इससे पहले, जॉर्डन और मिस्र से होकर जाने वाले लंबे रूटों की वजह से इन उड़ानों में लगने वाला समय बढ़ गया था. पिछले महीने, एयरलाइन के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि एयरस्पेस पर लगी पाबंदियों (जिसमें पश्चिम एशिया का संकट भी शामिल है) का बहुत बुरा असर पड़ा है, और यह स्थिति पिछले साल से भी ज्यादा खराब थी.
अधिकारी ने कहा था, "जितना ज्यादा एयरस्पेस बंद होता है, उड़ानों को उतना ही दक्षिण की ओर से जाना पड़ता है... और जितना ज्यादा दक्षिण की ओर जाना पड़ता है, ईंधन का खर्च (फ्यूल बिल) उतना ही बढ़ जाता है. इसलिए, एयरस्पेस पर लगी ये पाबंदियां पिछले साल की स्थिति से भी ज्यादा खराब थीं."
एयरलाइन ने कहा, ''हवाई क्षेत्र पर पाबंदियां कम होने के बाद एयर इंडिया ने भारत से न्यूयॉर्क के सभी चार मार्गों पर सीधी उड़ानें फिर शुरू कर दी हैं.''
बता दें कि एयर इंडिया दिल्ली से न्यूयॉर्क के लिए रोजाना एक और नेवार्क के लिए सप्ताह में चार उड़ानें संचालित करती है. ये सभी उड़ानें ए350-900 विमानों से संचालित होती हैं. इसके अलावा मुंबई से एयरलाइन न्यूयॉर्क के लिए रोजाना और नेवार्क के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें संचालित करती है. इन मार्गों पर बोइंग 777-300 ईआर विमानों का इस्तेमाल किया जाता है.
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