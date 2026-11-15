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एयरस्पेस पाबंदियों में ढील के बाद एयर इंडिया ने न्यूयॉर्क और नेवार्क के लिए सीधी उड़ानें फिर से शुरू कीं

एयर इंडिया का विमान. ( file photo-IANS)) )

नई दिल्ली: एयर इंडिया ने हवाई क्षेत्र में लगी पाबंदियां हटने के बाद रविवार को दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क तथा नेवार्क जाने वाली अपनी सभी उड़ानों के लिए नॉन-स्टॉप सेवाएं फिर से शुरू कर दी हैं.

पहले कुछ एयरस्पेस (हवाई क्षेत्र) पर पाबंदियां थीं, जिसकी वजह से कुछ उड़ानों को ईंधन भरने के लिए बीच में रुकना पड़ता था. अब इन पाबंदियों के हटने से ऐसा करना जरूरी नहीं रहा. इस बदलाव से प्रभावित रूटों पर यात्रा के समय में 5 घंटे तक की कमी आई है; जिन उड़ानों में ईंधन भरने के लिए रुकने की वजह से करीब 22 घंटे लगते थे, उनमें अब लगभग 17 घंटे लगेंगे.

इस साल की शुरुआत में, पाकिस्तान द्वारा भारतीय एयरलाइंस के लिए अपना एयरस्पेस बंद करने और फिर मध्य पूर्व के कुछ हिस्सों में क्षेत्रीय संघर्ष के कारण एयरस्पेस पर पाबंदियां लगने से, भारत और उत्तरी अमेरिका के बीच उड़ानों के रूट पर काफी असर पड़ा था. इसके बाद, दिल्ली और मुंबई से न्यूयॉर्क के जॉन एफ. कैनेडी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (JFK) और नेवार्क लिबर्टी इंटरनेशनल एयरपोर्ट (EWR) तक जाने वाली एयर इंडिया की उड़ानें, ईंधन भरने के लिए रोम में रुकती थीं. एयर इंडिया के अनुसार, भारत और न्यूयॉर्क के बीच फिलहाल निम्नलिखित उड़ानें संचालित की जा रही हैं. दिल्ली से न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट के लिए रोजाना एक उड़ान. मुंबई से न्यूयॉर्क के जेएफके एयरपोर्ट के लिए रोजाना एक उड़ान. दिल्ली से नेवार्क एयरपोर्ट के लिए सप्ताह में चार उड़ानें. मुंबई से नेवार्क एयरपोर्ट के लिए सप्ताह में तीन उड़ानें. दिल्ली से उड़ान में एयरबस A350-900 विमान की सुविधा एयरलाइन ने कहा, "एयरस्पेस पर पाबंदियां कम होने के बाद, एयर इंडिया ने भारत और न्यूयॉर्क के बीच अपने सभी चार रूटों पर नॉन-स्टॉप उड़ानें फिर से शुरू कर दी हैं. इससे भारत और अमेरिका के बीच यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए सफर अब तेज और अधिक सुविधाजनक हो गया है."