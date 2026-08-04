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हवा में अटकी फुकेत-दिल्ली फ्लाइट के 134 यात्रियों की सांसें! भयानक टर्बुलेंस से मची चीख-पुकार, कई घायल

हवा में टर्बुलेंस की वजह से कई पैसेंजर और क्रू मेंबर घायल हो गए, जानिए इस घटना की पूरी सच्चाई और क्या होता है टर्बुलेंस.

Air India
एयर इंडिया. (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 4, 2026 at 3:06 PM IST

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नई दिल्लीः फुकेत से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की एक फ्लाइट (AI2379) मंगलवार को हवा में अचानक चीख पुकार मच गयी. दरअसल, यह विमान गंभीर टर्बुलेंस का शिकार हो गई, जिससे विमान की ऊंचाई में अचानक आए उतार-चढ़ाव के कारण कई यात्री और क्रू मेंबर्स घायल हो गए.

एयरबस ए320 द्वारा संचालित इस फ्लाइट (AI2379) ने 134 यात्रियों के साथ सुबह करीब 11 बजे दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंडिंग की. प्रभावित लोगों की मदद के लिए हवाई अड्डे पर तुरंत मेडिकल टीमें तैनात की गईं. घायलों को चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई गई.

सूत्रों के मुताबिक, करीब 10 यात्रियों और चालक दल (क्रू) के दो सदस्यों को एहतियात के तौर पर जांच के लिए हवाई अड्डे पर स्थित मेदांता मेडिकल सेंटर ले जाया गया. इस घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया के प्रवक्ता ने कहा कि उड़ान के दौरान विमान को "हवा में कुछ समय के लिए झटके (टर्बुलेंस) का सामना करना पड़ा, जिससे पल भर के लिए उसकी ऊंचाई बदल गई."

एयरलाइन ने कहा, "विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया और सभी यात्री तथा क्रू मेंबर्स सुरक्षित बाहर आ गए हैं. अभी तक किसी को गंभीर चोट आने की खबर नहीं है. मामूली रूप से घायल कुछ यात्रियों और क्रू मेंबर्स को जांच की जरूरत थी. उन्हें एहतियात के तौर पर एयर इंडिया की टीम और डॉक्टरों द्वारा हवाई अड्डे के मेडिकल सेंटर ले जाया गया."

वहीं इस उड़ान में सवार एक यात्री प्रिंस चड्ढा ने सोशल मीडिया (X) पर लिखा, "मैं अपने भाई के साथ इसी फ्लाइट में था और चोटें काफी गंभीर थीं. कई लोगों को बहुत बुरी चोटें आई थीं और उन्हें स्ट्रेचर व व्हीलचेयर पर बाहर निकालना पड़ा. मैं बस इस बात के लिए बहुत आभारी हूं कि विमान सुरक्षित उतर गया. हम वास्तव में चिंतित थे कि क्या हम उतर पाएंगे या नहीं. इस घटना की निश्चित रूप से पूरी तरह जांच होनी चाहिए."

टर्बुलेंस (Turbulence) क्या होता है

हवा के बहाव में अचानक आने वाले उतार-चढ़ाव या गड़बड़ी को टर्बुलेंस कहते हैं. सरल शब्दों में, जैसे सड़क पर गड्ढे आने से गाड़ी हिलती है, वैसे ही आसमान में हवा के दबाव और तापमान में बदलाव, तेज हवाओं या बादलों के कारण विमान को तेज झटके लगते हैं. इससे विमान की ऊंचाई भी थोड़ी बदल सकती है, लेकिन पायलट इस स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह प्रशिक्षित होते हैं.

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