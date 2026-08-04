टर्बुलेंस में फंसी एयर इंडिया की फुकेट-दिल्ली फ्लाइट, घायल यात्रियों ने रो-रोकर सुनाया दर्द
फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट गंभीर टर्बुलेंस का शिकार. इस घटना में कई लोगों के घायल होने की खबर.
Published : August 4, 2026 at 6:09 PM IST|
Updated : August 4, 2026 at 6:15 PM IST
नई दिल्ली: फुकेट से दिल्ली आ रही एअर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI 2379 में लैंडिंग से ठीक पहले अचानक गंभीर टर्बुलेंस (हवाई झटके) की घटना सामने आई है. इस दौरान हवा में विमान के अनियंत्रित रूप से हिलने के कारण कई यात्रियों को चोटें आई हैं. दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर विमान की सुरक्षित लैंडिंग के बाद, घायल यात्रियों को तुरंत प्राथमिक उपचार दिया गया और आपातकालीन स्थिति में अस्पतालों में भर्ती कराया गया.
जानकारी के मुताबिक, उड़ान के दौरान सब कुछ सामान्य था, लेकिन दिल्ली में लैंडिंग से कुछ समय पहले विमान तेज टर्बुलेंस की चपेट में आ गया. विमान में अचानक आए इस झटके और ऊंचाई में बदलाव के कारण कई यात्री अपनी सीटों से असंतुलित हो गए, जिससे उन्हें चोटें आईं.
एक यात्री ने बताया, "फ़्लाइट फुकेत से आ रही थी. यह सुबह 8 बजे की फ़्लाइट थी. सुबह करीब 9:30 से 10 बजे के बीच, विमान अचानक तेज़ी से डगमगाया और सभी यात्री इधर-उधर उछलने लगे. कुछ लोग छत से टकराए और फिर दो-तीन बार फ़र्श पर गिरे. कुछ यात्रियों के सिर पर सामान गिरा. वहीं, एक अन्य एक यात्री का कहना है, "अचानक प्लेन बहुत नीचे चला गया, जिसकी वजह से अपनी सीटों पर बैठे सभी यात्रियों के सिर ऊपर की जगह से टकरा गए."
Delhi: A passenger says, "The flight was coming from Phuket. It was an early morning flight scheduled for 8 AM. Between around 9:30 AM and 10 AM, the aircraft suddenly rolled sharply, and all the passengers were thrown around. Some people hit the ceiling and then fell to the… pic.twitter.com/EbIvRS5hoI— IANS (@ians_india) August 4, 2026
बता दें कि विमान के दिल्ली हवाई अड्डे पर उतरते ही मेडिकल टीमों ने मोर्चा संभाल लिया. गंभीर रूप से घायल यात्रियों को इलाज के लिए तुरंत नजदीकी अस्पतालों में रेफर किया गया. अस्पताल प्रशासन से मिली शुरुआती जानकारी के अनुसार, कुछ यात्रियों को वसंत कुंज स्थित इंडिया स्पाइनल इंजरीज सेंटर (ISIC) में भर्ती कराया गया है, जहां विशेषज्ञ डॉक्टरों की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है. इसके अलावा, कुछ अन्य यात्रियों को गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल ले जाए जाने की भी खबर है. हालांकि, घायल यात्रियों की सटीक संख्या और उनकी चोटों की गंभीरता को लेकर अभी आधिकारिक मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है.
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