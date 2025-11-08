ETV Bharat / bharat

टेक-ऑफ को रेड सिग्नल! एयर इंडिया की मुंबई-लंदन उड़ान के 300 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे

एयर इंडिया की मुंबई-लंदन उड़ान में देरी होने की वजह से 300 यात्री हवाई अड्डे पर फंस गए है. विमान में टेक्निकल ग्लिच था.

Air India
एयर इंडिया की मुंबई-लंदन उड़ान के 300 यात्री फंसे. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : November 8, 2025 at 1:47 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

मुंबई: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज सुबह 6:30 बजे लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान (AI 129) को अचानक रनवे से वापस बुला लिया गया. लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी आने के बाद विमान को रेड अलर्ट पर रखा गया था. हालांकि उड़ान दोपहर 1 बजे रवाना होनी थी, लेकिन सुबह से लगभग 300 यात्री फंसे हुए हैं.

एयर इंडिया के एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, तकनीकी कारणों से उड़ान में देरी हुई और विमान दोपहर 1 बजे पुनर्निर्धारित समय पर उड़ान भरेगा. एयर इंडिया की यह उड़ान (AI 129) मुंबई-लंदन मार्ग पर प्रमुख सेवाओं में से एक है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विमान सुबह 6:30 बजे उड़ान भरने वाला था.

शुरुआत में, बोर्डिंग में आधे घंटे की देरी हुई. कुछ देर बाद, यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति दे दी गई. हालांकि, अचानक तकनीकी खराबी के कारण, टेक-ऑफ को रेड सिग्नल दे दिया गया.

इसके बाद, विमान को रनवे से वापस बुला लिया गया और यात्रियों को फिर से विमान से उतार दिया गया. आखिर हुआ क्या था? एयर इंडिया द्वारा दी गई आधिकारिक जानकारी के अनुसार, "मुंबई से लंदन जाने वाली उड़ान AI129 को आज सुबह हवाई अड्डे से उड़ान भरने के कुछ ही मिनट बाद संदिग्ध तकनीकी खराबी के कारण 'पार्किंग बे' में वापस लाना पड़ा.

विमान को वापस धकेले जाने के तुरंत बाद समस्या का पता चला, इसलिए यात्रियों को तुरंत उतार दिया गया. विमान का गहन निरीक्षण किया जा रहा है. चूंकि पायलटों और केबिन क्रू की ड्यूटी समय सीमा (FDTL) नियमों के अनुसार समाप्त हो गई है, इसलिए वे तुरंत विमान का संचालन नहीं कर पाएंगे.

परिणामस्वरूप, नए क्रू की व्यवस्था करनी होगी और यात्रियों को लंदन पहुंचने में देरी होगी. एयर इंडिया का ग्राउंड स्टाफ यात्रियों की देखभाल कर रहा है, उन्हें भोजन और अन्य सुविधाएं प्रदान कर रहा है. कंपनी यात्रियों तक जल्द से जल्द पहुंचने का प्रयास कर रही है. इस अप्रत्याशित स्थिति के कारण यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद है. यात्रियों की सुरक्षा एयर इंडिया के लिए महत्वपूर्ण है." यह बताया गया.

ये भी पढ़ें - अहमदाबाद विमान हादसा: एयर इंडिया के CEO ने कहा दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन में नहीं थी कोई गड़बड़ी

TAGGED:

AIR INDIA FLIGHT TECHNICAL FAILURE
AIR INDIA FLIGHT AI 129
CHHATRAPATI SHIVAJI MAHARAJ AIRPORT
MUMBAI AIRPORT
AIR INDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दिल्ली–फिरोजपुर कैंट के बीच चलेगी नई वंदे भारत एक्सप्रेस, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाएंगे हरी झंडी

DU के माता सुंदरी कॉलेज की छात्रा मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में करेंगी भारत का प्रतिनिधित्व, कॉलेज ने जताई खुशी

दिल्ली-एनसीआर में गहराया सांसों पर संकट, कई इलाकों में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा AQI

INS इक्षक औपचारिक रूप से भारतीय नौसेना में शामिल, नौसेना प्रमुख ने बताया 'मील का पत्थर'

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.