टेक-ऑफ को रेड सिग्नल! एयर इंडिया की मुंबई-लंदन उड़ान के 300 यात्री मुंबई एयरपोर्ट पर फंसे

एयर इंडिया की मुंबई-लंदन उड़ान के 300 यात्री फंसे. ( ETV Bharat )

मुंबई: मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से आज सुबह 6:30 बजे लंदन के लिए उड़ान भरने वाले एयर इंडिया के एक विमान (AI 129) को अचानक रनवे से वापस बुला लिया गया. लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरने से पहले तकनीकी खराबी आने के बाद विमान को रेड अलर्ट पर रखा गया था. हालांकि उड़ान दोपहर 1 बजे रवाना होनी थी, लेकिन सुबह से लगभग 300 यात्री फंसे हुए हैं. एयर इंडिया के एक आधिकारिक प्रवक्ता के अनुसार, तकनीकी कारणों से उड़ान में देरी हुई और विमान दोपहर 1 बजे पुनर्निर्धारित समय पर उड़ान भरेगा. एयर इंडिया की यह उड़ान (AI 129) मुंबई-लंदन मार्ग पर प्रमुख सेवाओं में से एक है. निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार, विमान सुबह 6:30 बजे उड़ान भरने वाला था. शुरुआत में, बोर्डिंग में आधे घंटे की देरी हुई. कुछ देर बाद, यात्रियों को विमान में चढ़ने की अनुमति दे दी गई. हालांकि, अचानक तकनीकी खराबी के कारण, टेक-ऑफ को रेड सिग्नल दे दिया गया.