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हवा में क्यों बंद करना पड़ा एयर इंडिया विमान का इंजन? पायलट एसोसिएशन का आया बड़ा बयान

नई दिल्लीः एक हफ्ते पहले कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग-737 विमान को चालक दल द्वारा एक इंजन में तेल की मात्रा तेजी से गिरने की बात पता चलने के बाद वापस कोच्चि लौटना पड़ा. रिपोर्टों के अनुसार, पायलटों ने पहले एहतियात के तौर पर वापस लौटने का फैसला किया. बाद में वापसी की उड़ान के दौरान प्रभावित इंजन को बंद कर दिया गया.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि चालक दल ने तय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और चेतावनी दी कि पूरी टाइमलाइन और संदर्भ के बिना आने वाली रिपोर्टें यात्रियों के बीच अनावश्यक चिंता पैदा कर सकती हैं.

एएनआई द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार- उड़ान IX 415 ने अपनी यात्रा के लगभग 50 मिनट पूरे कर लिए थे. वह लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, तभी पायलटों ने देखा कि इंजन 1 में तेल की मात्रा तेजी से गिर रही है. इस असामान्य रीडिंग को देखने के बाद कमांडर और सह-पायलट ने एक 'फोर्डेक' (FORDEC) मूल्यांकन किया- जो विमान के क्रू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक व्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया है- और इसके साथ ही उन्होंने इंजन के मानकों की निगरानी की. रीडिंग में लगातार गिरावट जारी रहने के कारण, चालक दल ने अबू धाबी जाने के बजाय कोच्चि लौटने का फैसला किया.

सूत्रों ने यह भी बताया कि इसके बाद कमांडर ने हाई फ्रीक्वेंसी पर मुंबई रेडियो से संपर्क किया और हवाई यातायात नियंत्रण को विमान वापस मोड़ने के फैसले की जानकारी दी. वापसी के सफर के दौरान स्थिति और गंभीर हो गई. विमान का रास्ता मोड़ने के करीब 45 मिनट बाद, इंजन 1 में तेल का दबाव (ऑयल प्रेशर) अस्थिर होने लगा और आखिरकार कॉकपिट डिस्प्ले पर रेड जोन में पहुंच गया. इसके बाद, सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और कोच्चि के लिए अपनी वापसी की उड़ान जारी रखी. विमान कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया.

इस घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक हफ्ते पहले, हमारी कोच्चि से अबू धाबी की उड़ानों में से एक ने तय सुरक्षा नियमों के अनुरूप हवा से ही वापसी की थी. इसके बाद यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान से अबू धाबी भेजा गया. प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि संबंधित टाइमलाइन और संदर्भ के बिना इस घटना को पेश करने वाली रिपोर्टें अनजाने में यात्रियों और आम जनता के बीच अनावश्यक चिंता पैदा कर सकती हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिप्पणियों के बावजूद, इस घटना ने ऐसे समय में तकनीकी डायवर्जन और विमानन सुरक्षा निगरानी पर फिर से ध्यान खींचा है, जब भारतीय विमानन कंपनियों को कई परिचालन और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है.