ETV Bharat / bharat

हवा में क्यों बंद करना पड़ा एयर इंडिया विमान का इंजन? पायलट एसोसिएशन का आया बड़ा बयान

कोच्चि से अबू धाबी जा रहे विमान के इंजन में खराबी आने के बाद पायलट ने सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.

Air India Kochi Abu Dhabi Flight
सांकेतिक तस्वीर. (IANS)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : September 7, 2026 at 9:02 PM IST

5 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्लीः एक हफ्ते पहले कोच्चि से अबू धाबी जा रहे एयर इंडिया एक्सप्रेस के बोइंग-737 विमान को चालक दल द्वारा एक इंजन में तेल की मात्रा तेजी से गिरने की बात पता चलने के बाद वापस कोच्चि लौटना पड़ा. रिपोर्टों के अनुसार, पायलटों ने पहले एहतियात के तौर पर वापस लौटने का फैसला किया. बाद में वापसी की उड़ान के दौरान प्रभावित इंजन को बंद कर दिया गया.

एयरलाइन ने एक बयान में कहा कि चालक दल ने तय सुरक्षा प्रक्रियाओं का पालन किया और चेतावनी दी कि पूरी टाइमलाइन और संदर्भ के बिना आने वाली रिपोर्टें यात्रियों के बीच अनावश्यक चिंता पैदा कर सकती हैं.

एएनआई द्वारा उद्धृत सूत्रों के अनुसार- उड़ान IX 415 ने अपनी यात्रा के लगभग 50 मिनट पूरे कर लिए थे. वह लगभग 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भर रही थी, तभी पायलटों ने देखा कि इंजन 1 में तेल की मात्रा तेजी से गिर रही है. इस असामान्य रीडिंग को देखने के बाद कमांडर और सह-पायलट ने एक 'फोर्डेक' (FORDEC) मूल्यांकन किया- जो विमान के क्रू द्वारा उपयोग की जाने वाली एक व्यवस्थित निर्णय लेने की प्रक्रिया है- और इसके साथ ही उन्होंने इंजन के मानकों की निगरानी की. रीडिंग में लगातार गिरावट जारी रहने के कारण, चालक दल ने अबू धाबी जाने के बजाय कोच्चि लौटने का फैसला किया.

सूत्रों ने यह भी बताया कि इसके बाद कमांडर ने हाई फ्रीक्वेंसी पर मुंबई रेडियो से संपर्क किया और हवाई यातायात नियंत्रण को विमान वापस मोड़ने के फैसले की जानकारी दी. वापसी के सफर के दौरान स्थिति और गंभीर हो गई. विमान का रास्ता मोड़ने के करीब 45 मिनट बाद, इंजन 1 में तेल का दबाव (ऑयल प्रेशर) अस्थिर होने लगा और आखिरकार कॉकपिट डिस्प्ले पर रेड जोन में पहुंच गया. इसके बाद, सुरक्षा प्रक्रियाओं के तहत चालक दल ने प्रभावित इंजन को बंद कर दिया और कोच्चि के लिए अपनी वापसी की उड़ान जारी रखी. विमान कोचीन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित रूप से उतर गया.

इस घटना की पुष्टि करते हुए एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक प्रवक्ता ने कहा कि एक हफ्ते पहले, हमारी कोच्चि से अबू धाबी की उड़ानों में से एक ने तय सुरक्षा नियमों के अनुरूप हवा से ही वापसी की थी. इसके बाद यात्रियों को एक वैकल्पिक विमान से अबू धाबी भेजा गया. प्रवक्ता ने यह भी जोड़ा कि संबंधित टाइमलाइन और संदर्भ के बिना इस घटना को पेश करने वाली रिपोर्टें अनजाने में यात्रियों और आम जनता के बीच अनावश्यक चिंता पैदा कर सकती हैं.

एयर इंडिया एक्सप्रेस की टिप्पणियों के बावजूद, इस घटना ने ऐसे समय में तकनीकी डायवर्जन और विमानन सुरक्षा निगरानी पर फिर से ध्यान खींचा है, जब भारतीय विमानन कंपनियों को कई परिचालन और तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ा है.

ईटीवी भारत से बात करते हुए, फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स के अध्यक्ष कैप्टन सी.एस. रंधावा ने कहा कि अब तक उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर, संभावित तकनीकी समस्या का पता चलने के बाद पायलट ने अबू धाबी जाने के बजाय कोच्चि लौटने का फैसला किया. यह एक समझदारी भरा और सुरक्षा के प्रति जागरूक निर्णय था. अगर विमान अपनी यात्रा जारी रखता, तो स्थिति संभावित रूप से और गंभीर हो सकती थी.

रंधावा ने कहा कि सही निर्णय लेने और सुरक्षा को सर्वोपरि रखने के लिए पायलट की तारीफ होनी चाहिए. उन्होंने यह भी जोड़ा कि यह घटना एक बार फिर भारत में एक मजबूत और स्वतंत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण की आवश्यकता को रेखांकित करती है, जिसे विमानन सुरक्षा और नियामक मामलों पर समय पर व प्रभावी निर्णय लेने का अधिकार होना चाहिए.

उन्होंने आगे कहा कि पूरे उपमहाद्वीप में, कई देशों के पास स्वतंत्र नागरिक उड्डयन प्राधिकरण हैं, जो विमानन से जुड़े मामलों पर अधिक स्वायत्तता के साथ निर्णय लेने में सक्षम हैं. भारत में अभी भी ऐसे स्वतंत्र ढांचे की कमी है, और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है.

इस घटना की जानकारी एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) द्वारा एयर इंडिया की फुकेत से दिल्ली उड़ान की घटना को लेकर अपनी शुरुआती जांच रिपोर्ट जारी करने के ठीक कुछ दिनों बाद आई है. रिपोर्ट के अनुसार, एयरबस के तकनीकी विशेषज्ञों ने जांचकर्ताओं की उपस्थिति में तीन दिनों तक विमान का निरीक्षण किया, जबकि आगे की जांच के लिए हाइड्रोलिक पुर्जों और नमूनों को लिया गया.

नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने भी कहा है कि विमानन सुरक्षा और निगरानी को मजबूत करने के व्यापक प्रयासों के हिस्से के रूप में, नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) उड़ान चालक दल के लिए साइकोएक्टिव पदार्थ के परीक्षण के वार्षिक प्रतिशत को बढ़ाएगा.

इसे भी पढ़ेंः

TAGGED:

AIR INDIA KOCHI ABU DHABI FLIGHT
एयर इंडिया इमरजेंसी लैंडिंग कोच्चि
एयर इंडिया इंजन में खराबी
फ्लाइट क्रू नशीला पदार्थ टेस्ट
AIR INDIA FLIGHT EMERGENCY LANDING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.