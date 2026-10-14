जयपुर एयरपोर्ट पर हाईजैक अलर्ट: बम की धमकी के बाद एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग
फ्रैंकफर्ट-दिल्ली एयर इंडिया विमान की बम की धमकी के बाद जयपुर में इमरजेंसी लैंडिंग हुई और सुरक्षा कारणों से सऊदी उड़ानें रद्द कर दी गईं.
Published : October 14, 2026 at 11:44 AM IST
नई दिल्ली: फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2030) को बुधवार सुबह अचानक राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया. यह कदम विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने और हवा में कुछ पलों के लिए हाईजैक का अलर्ट जारी होने के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया. बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान में सवार सभी 250 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.
क्या है 'स्क्वाक 7500' अलर्ट?
रिपोर्ट्स के अनुसार, जब विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था, तभी उसमें बम होने की धमकी मिली. इस गंभीर सुरक्षा खतरे के दौरान पायलट ने अनजाने में या सुरक्षा कारणों से ट्रांसपोंडर पर 'स्क्वाक 7500' कोड एक्टिवेट कर दिया. विमानन क्षेत्र में इस कोड का इस्तेमाल पायलट तब करते हैं, जब विमान का अपहरण कर लिया गया हो या उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया हो. हालांकि, यह अलर्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रहा, लेकिन अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को यह सिग्नल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं.
इसके तुरंत बाद विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया, जहां सुबह करीब 9:45 बजे इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. विमान को तुरंत एयरपोर्ट के एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया और सभी यात्रियों व उनके सामान की गहन जांच शुरू कर दी.
An Air India flight AI2030 operating from Frankfurt to Delhi was diverted to Jaipur following a security alert over a suspected hijack threat. The aircraft landed safely at Jaipur International Airport and was moved for security checks. The alert remains under investigation. More details awaited: Sources— ANI (@ANI) October 14, 2026
सऊदी अरब की उड़ानें 17 अक्टूबर तक रद्द
इसी बीच, मिडिल ईस्ट (मध्य पूर्व) में बढ़ते तनाव और सुरक्षा चिंताओं के कारण भारतीय एयरलाइंस ने सऊदी अरब के लिए अपनी उड़ानें 17 अक्टूबर 2026 तक निलंबित कर दी हैं. यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा सऊदी अरब के रियाद एयरपोर्ट पर किए गए ड्रोन और मिसाइल हमलों के बाद सुरक्षा के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है. एयर इंडिया, एयर इंडिया एक्सप्रेस, इंडिगो और आकासा एयर ने रियाद, दम्माम और जेद्दाह जाने वाली अपनी सभी उड़ानें रद्द कर दी हैं. प्रभावित यात्रियों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रीशेड्यूल करने या पूरा रिफंड लेने का विकल्प दिया जा रहा है.
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