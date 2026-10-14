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जयपुर एयरपोर्ट पर हाईजैक अलर्ट: बम की धमकी के बाद एयर इंडिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग

सांकेतिक फोटो ( ANI )

नई दिल्ली: फ्रैंकफर्ट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की फ्लाइट (AI-2030) को बुधवार सुबह अचानक राजस्थान के जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आपातकालीन स्थिति में उतारा गया. यह कदम विमान को बम से उड़ाने की धमकी मिलने और हवा में कुछ पलों के लिए हाईजैक का अलर्ट जारी होने के बाद एहतियात के तौर पर उठाया गया. बोइंग 787-9 ड्रीमलाइनर विमान में सवार सभी 250 यात्री पूरी तरह सुरक्षित हैं.

क्या है 'स्क्वाक 7500' अलर्ट?

रिपोर्ट्स के अनुसार, जब विमान भारतीय हवाई क्षेत्र के करीब पहुंच रहा था, तभी उसमें बम होने की धमकी मिली. इस गंभीर सुरक्षा खतरे के दौरान पायलट ने अनजाने में या सुरक्षा कारणों से ट्रांसपोंडर पर 'स्क्वाक 7500' कोड एक्टिवेट कर दिया. विमानन क्षेत्र में इस कोड का इस्तेमाल पायलट तब करते हैं, जब विमान का अपहरण कर लिया गया हो या उस पर किसी ने अवैध कब्जा कर लिया हो. हालांकि, यह अलर्ट सिर्फ कुछ सेकंड के लिए ही रहा, लेकिन अहमदाबाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) को यह सिग्नल मिलते ही सुरक्षा एजेंसियां पूरी तरह अलर्ट हो गईं.

इसके तुरंत बाद विमान को जयपुर की तरफ मोड़ दिया गया, जहां सुबह करीब 9:45 बजे इसकी सुरक्षित लैंडिंग कराई गई. विमान को तुरंत एयरपोर्ट के एक आइसोलेशन बे में ले जाया गया. सुरक्षा एजेंसियों ने विमान को चारों तरफ से घेर लिया और सभी यात्रियों व उनके सामान की गहन जांच शुरू कर दी.