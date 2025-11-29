ETV Bharat / bharat

A320 सीरीज के विमानों को लेकर बड़ा अपडेट, एयर इंडिया, इंडिगो ने जारी की एडवाइजरी

पोस्ट में कहा,'एयर इंडिया को खेद है कि इससे यात्रियों को कोई परेशानी हो सकती है, जब तक कि पूरे बेड़े में बदलाव नहीं हो जाता. हम ग्राहकों से अनुरोध करते हैं कि वे अपनी फ़्लाइट का स्टेटस चेक कर लें.'

सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में एयर इंडिया ने कहा A320 सीरीज से संबंधित विमान वर्तमान में सभी एयरलाइन ऑपरेटरों के बीच सेवा में हैं. बताया गया है कि इस जरूरत में इसके बेड़े के एक हिस्से में सॉफ्यवेयर/हार्डवेयर में बदलाव होगा.

घरेलू एयरलाइन कंपनियां एयर इंडिया और इंडिगो ने शनिवार को संभावित देरी और शेड्यूल में बदलाव की घोषणा की. यह घोषणा एयरबस द्वारा अपने ग्लोबल A320 फैमिली फ्लीट के लिए जारी किए गए टेक्निकल निर्देश के बाद की गई है.

नई दिल्ली: भारत में विमानन कंपनियों द्वारा संचालित एयरबस ए320 सीरीज के विमानों में तकनीकी खामियों को दूर किया जा रहा है. बताया जा रहा है कि इसके बेड़े में शामिल विमानों के सॉफ्टवेयर में जरूरी बदलाव करने की जरूरत है. इसे अपडेट करने में समय लगेगा. इसके चलते इस दौरान विमान सेवा प्रभावित होगी. इस दौरान कई रूट पर हवाई यात्रा में रुकावट आ सकती है.

इस बीच 11 नवंबर को एयर इंडिया ने अपने पुराने A320neo बेड़े के लिए रेट्रोफिट प्रोग्राम के सफल पूरा होने की घोषणा की. इसमें 27 एयरक्राफ्ट में से आखिरी एयरक्राफ्ट एकदम नए केबिन इंटीरियर और एयरलाइन की नई शानदार ड्रेस के साथ सर्विस में वापस आ गया.

एयर इंडिया ने एक प्रेस रिलीज में कहा कि इनके साथ, 14 नए डिलीवर किए गए A320neo एयरक्राफ्ट और विस्तारा के एयर इंडिया में मर्जर के बाद इंटीग्रेट किए गए एयरक्राफ्ट को मिलाकर, एयरलाइन अब 104 A320 फैमिली एयरक्राफ्ट ऑपरेट करती है. इनमें नए या अपग्रेडेड केबिन इंटीरियर हैं.

एक्स पर एक अलग पोस्ट में इंडिगो ने इस बात पर जोर दिया कि सुरक्षा सबसे पहले है और पुष्टि की कि वह अपने A320 एयरक्राफ्ट में जरूरी अपडेट पूरी मेहनत और सावधानी के साथ सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से कर रहा है. जब तक हम इन सावधानी वाले अपडेट्स पर काम कर रहे हैं, कुछ फ्लाइट्स के शेड्यूल में थोड़े बदलाव हो सकते हैं.

एयरबस ने ग्लोबल A320 बेड़े के लिए एक टेक्निकल एडवाइजरी जारी की है. हम अपने एयरक्राफ्ट पर जरूरी अपडेट्स को पूरी मेहनत और सावधानी से सभी सेफ्टी प्रोटोकॉल के हिसाब से पूरा कर रहे हैं. इंडिगो ने लिखा, 'हमारी टीमें रीबुकिंग, अपडेट और जानकारी के लिए मद्देनजर यात्रियों के लिए चौबीसो घंटे सेवा है. यात्री एयरपोर्ट जाने से पहले ऐप/वेबसाइट पर अपनी लेटेस्ट फ्लाइट का स्टेटस चेक करें.