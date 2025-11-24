ETV Bharat / bharat

12 साल बाद एयर इंडिया को गलती से मिला मिसिंग बोइंग 737 प्लेन, यादों-दस्तावेजों से हो चुका था गायब!

एयर इंडिया के CEO कैंपबेल विल्सन ने बताया कि VT-EHH के तौर पर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट की बिक्री और ट्रांसफर पिछले हफ्ते पूरा हो गया.

Air India
12 साल बाद एयर इंडिया को गलती से मिला मिसिंग बोइंग 737 प्लेन (ANI)
By PTI

Published : November 24, 2025 at 2:29 PM IST

नई दिल्ली: एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के तीन साल से ज्यादा समय बाद एक लंबे समय से भुला दिए गए बोइंग 737-200 को आखिरकार एक खरीदार मिल गया है. यह एयरक्राफ्ट, जो चार दशक से ज्यादा पुराना था, कोलकाता एयरपोर्ट के एक दूर पार्किंग बे में बेकार पड़ा था. इस विमान को इस हद तक भुला दिया गया था कि एयर इंडिया को खुद भी पता नहीं था कि यह अभी भी उसका है.

इस कार्गो-कॉन्फिगर वाले जेट को 2012 में ग्राउंडेड कर दिया गया था और बाद में इंडिया पोस्ट के इस्तेमाल के लिए डीकमीशन कर दिया गया. समय के साथ यह ऑफिशियल रिकॉर्ड और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से गायब हो गया. जब तक कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एयर इंडिया से छोड़े गए प्लेन को हटाने के लिए नहीं कहा, तब तक इसका वजूद फिर से सामने नहीं आया.

विमान का बिक्री और ट्रांसफर पिछले हफ्ते पूरा
बीते शुक्रवार को कर्मचारियों को लिखे एक नोट में एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने बताया कि VT-EHH के तौर पर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट की बिक्री और ट्रांसफर पिछले हफ्ते पूरा हो गया था. उन्होंने इसे एक अनोखा डिस्पोजल केस बताया क्योंकि एयरलाइन को हाल ही में पता चला कि प्लेन असल में उसके फ्लीट का हिस्सा था. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट को कभी इंडिया पोस्ट ऑपरेशन्स के लिए मार्क किया गया था और प्राइवेटाइजेशन से पहले के सालों में किसी तरह कई डॉक्यूमेंट्स से गायब हो गया था.

बोइंग 737-200 के बारे में सब कुछ
द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक सितंबर 1982 में इंडियन एयरलाइंस को दिया गया बोइंग 737-200 अब लगभग 43 साल पुराना हो चुका है. इसे 1998 में अलायंस एयर को लीज पर दिया गया था और 2007 में एक मालवाहक के तौर पर वापस भेजा गया था, उसी साल एयर इंडिया को शिफ्ट होने से पहले, जब इंडियन एयरलाइंस को सरकारी मालिकाना हक वाली नेशनल कैरियर में मिला दिया गया था. बाद में जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया.

बेबी बोइंग के नाम से जाना जाने वाला 737-200, शुरुआती 737 फैमिली का एक बड़ा वेरिएंट है, जिसकी लंबाई 100 फीट 2 इंच (30.53 मीटर) है. अपनी कई तरह से इस्तेमाल होने वाली खूबियों और सालों की भरोसेमंद सर्विस के बावजूद इस मॉडल ने भारत में कई हादसे देखे हैं.

अप्रैल 1993 में इंडियन एयरलाइंस का एक 737-200 औरंगाबाद में रनवे के पास एक ट्रक से टकराने के बाद क्रैश हो गया था, जिसमें 55 लोग मारे गए थे. जुलाई 2000 में एक और जानलेवा घटना हुई, जब पटना में एक अलायंस एयर 737-200 प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें 50 से ज़्यादा लोगों की जान चली गई और जमीन पर भी कई लोगों की मौत हो गई.

कोलकाता एयरपोर्ट के सबसे दूर वाले कोने से VT-EHH के आखिरकार बिक जाने और हटने के बाद, एयर इंडिया का कहना है कि उसने अपनी अलमारी से 'एक और पुराना मकड़जाल' हटा दिया है — जो सचमुच अतीत की एक निशानी है जो किसी को अंदाजा भी नहीं था, उससे कहीं ज़्यादा समय से मौजूद थी.

