12 साल बाद एयर इंडिया को गलती से मिला मिसिंग बोइंग 737 प्लेन, यादों-दस्तावेजों से हो चुका था गायब!

नई दिल्ली: एयर इंडिया के प्राइवेटाइजेशन के तीन साल से ज्यादा समय बाद एक लंबे समय से भुला दिए गए बोइंग 737-200 को आखिरकार एक खरीदार मिल गया है. यह एयरक्राफ्ट, जो चार दशक से ज्यादा पुराना था, कोलकाता एयरपोर्ट के एक दूर पार्किंग बे में बेकार पड़ा था. इस विमान को इस हद तक भुला दिया गया था कि एयर इंडिया को खुद भी पता नहीं था कि यह अभी भी उसका है.

इस कार्गो-कॉन्फिगर वाले जेट को 2012 में ग्राउंडेड कर दिया गया था और बाद में इंडिया पोस्ट के इस्तेमाल के लिए डीकमीशन कर दिया गया. समय के साथ यह ऑफिशियल रिकॉर्ड और इंस्टीट्यूशनल मेमोरी से गायब हो गया. जब तक कोलकाता एयरपोर्ट अथॉरिटीज ने एयर इंडिया से छोड़े गए प्लेन को हटाने के लिए नहीं कहा, तब तक इसका वजूद फिर से सामने नहीं आया.

विमान का बिक्री और ट्रांसफर पिछले हफ्ते पूरा

बीते शुक्रवार को कर्मचारियों को लिखे एक नोट में एयर इंडिया के CEO और MD कैंपबेल विल्सन ने बताया कि VT-EHH के तौर पर रजिस्टर्ड एयरक्राफ्ट की बिक्री और ट्रांसफर पिछले हफ्ते पूरा हो गया था. उन्होंने इसे एक अनोखा डिस्पोजल केस बताया क्योंकि एयरलाइन को हाल ही में पता चला कि प्लेन असल में उसके फ्लीट का हिस्सा था. उन्होंने बताया कि एयरक्राफ्ट को कभी इंडिया पोस्ट ऑपरेशन्स के लिए मार्क किया गया था और प्राइवेटाइजेशन से पहले के सालों में किसी तरह कई डॉक्यूमेंट्स से गायब हो गया था.

बोइंग 737-200 के बारे में सब कुछ

द इकोनॉमिक्स टाइम्स के मुताबिक सितंबर 1982 में इंडियन एयरलाइंस को दिया गया बोइंग 737-200 अब लगभग 43 साल पुराना हो चुका है. इसे 1998 में अलायंस एयर को लीज पर दिया गया था और 2007 में एक मालवाहक के तौर पर वापस भेजा गया था, उसी साल एयर इंडिया को शिफ्ट होने से पहले, जब इंडियन एयरलाइंस को सरकारी मालिकाना हक वाली नेशनल कैरियर में मिला दिया गया था. बाद में जनवरी 2022 में टाटा ग्रुप ने एयर इंडिया का कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया.