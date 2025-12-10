ETV Bharat / bharat

एयर इंडिया का एक्शन प्लॉन: फॉग सीजन में देरी कम करने और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने पर फोकस

एयरक्रॉफ्ट की तैयारी, CAT III-B सर्टिफाइड फ्लीट की स्ट्रेटेजिक तैनाती: एयरलाइन ने स्ट्रेटेजिक हाई-रिस्क एयरपोर्ट पर CAT III B-कम्प्लायंट एयरक्रॉफ्ट तैनात किए हैं, ताकि विजिबिलिटी कम होने पर भी उड़ानें जारी रह सकें. जिन एयरक्रॉफ्ट में कोई टेक्निकल दिक्कत होती है, जिससे उनकी कम विजिबिलिटी कैपेबिलिटी पर असर पड़ सकता है, उन्हें जल्दी फ़्लैग किया जाता है, तुरंत रिपेयर किया जाता है, या कोहरे के प्रति सेंसिटिव रूट से हटा दिया जाता है.

एयर इंडिया के मुताबिक, क्रू की तैयारी एक सीजनल प्रोसेस नहीं, बल्कि एक लगातार चलने वाला प्रोसेस है. क्योंकि पायलट एक फ्लीट से दूसरे फ्लीट में जाते हैं, फर्स्ट ऑफिसर से कैप्टन के पद पर अपग्रेड होते हैं, या एयरक्रॉफ्ट टाइप बदलते समय रीक्वॉलिफिकेशन की जरूरत होती है, इसलिए एयरलाइन हर साल मार्च या अप्रैल की शुरुआत में ही अपने विंटर ऑपरेशन का अनुमान लगाना शुरू कर देती है. यह लॉन्ग-टर्म मैनपावर प्लानिंग यह पक्का करती है कि दिसंबर तक, पायलटों का एक मजबूत पूल उपलब्ध हो. साथ ही एक्स्ट्रा स्टैंडबाय क्रू भी हों, ताकि आखिरी समय में उनके उपलब्ध न होने से फ्लाइट्स खतरे में न पड़ें.

क्रू की तैयारी, काफी CAT III-ट्रेंड मैनपावर पक्का करना: एयरलाइन की सबसे जरूरी चीजों में से एक यह पक्का करना है कि काफी पायलट लो विजिबिलिटी ऑपरेशंस में ट्रेंड और करंट हों, जिसमें CAT III B कैपेबिलिटी भी शामिल है. यह बहुत खास क्वॉलिफिकेशन पायलटों को एडवांस्ड इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम (ILS) प्रोसीजर का इस्तेमाल करके घने कोहरे में सुरक्षित रूप से ऑपरेट करने में मदद करती है.

एयर इंडिया ने कहा कि उसकी नई पहल पिछली सर्दियों में देखे गए बेहतर नतीजों पर आधारित हैं और पिछले कोहरे के मौसम से मिली डिटेल्ड सीख से प्रेरित हैं. एयरलाइन ने अपने स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOPs) को बेहतर बनाया है और जहां तक हो सके रुकावटों को रोकने और जब वे हों तो उन्हें तेजी से मैनेज करने के लिए प्रोएक्टिव उपाय शुरू किए हैं.

डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन (DGCA) ने ऑफिशियली इस साल के लिए 10 दिसंबर, 2025 से 10 फरवरी, 2026 तक कोहरे का मौसम तय किया है. एयर इंडिया का पक्का मानना ​​है कि ये तरीके उन बड़े मेट्रोपॉलिटन एयरपोर्ट पर खासतौर पर जरूरी हैं, जो कोहरे के मौसम से प्रभावित हैं, जहां एयर इंडिया नेटवर्क से जुड़े कनेक्टिंग रूट पर कोहरे की वजह से देरी तेजी से बढ़ सकती है.

एयर इंडिया एयरलाइन ने मंगलवार को घोषणा की कि उसने क्रू, एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस, एयरपोर्ट ऑपरेशन, शेड्यूलिंग और कम्युनिकेशन सिस्टम में कोऑर्डिनेशन को मजबूत किया है. इसका एक ही लक्ष्य है, दिसंबर-फरवरी फॉग विंडो के दौरान सेवाओं को जितना हो सके स्थिर रखना.

नई दिल्ली: जैसे-जैसे उत्तर भारत अपने सालाना फॉग सीजन की तैयारी कर रहा है, यह वह समय है जो फ्लाइट ऑपरेशन में रुकावट डालने के लिए जाना जाता है. एयर इंडिया ने देरी को कम करने और पैसेंजर एक्सपीरियंस को बेहतर बनाने के मकसद से ऑपरेशनल और कस्टमर-सपोर्ट के बड़े पैमाने पर उपाय शुरू किए हैं.

एयर इंडिया का इंटीग्रेटेड ऑपरेशंस कंट्रोल सेंटर (IOCC) स्पेशल टीमें चलाता है, जो एयरक्रॉफ्ट की परफॉर्मेंस पर नजर रखती हैं और यह पक्का करती हैं कि कम विजिबिलिटी वाले ऑपरेशन पर असर डालने वाली कोई भी खराबी अगले दिन की शेड्यूलिंग के लिए समय पर ठीक हो जाए.

एयर इंडिया कोहरे की संभावना को लेकर हमेशा सतर्क रहती है और एक पूरी ऑपरेशनल स्ट्रैटेजी के जरिए 24/7 मॉनिटर करती है. एयर इंडिया के इन्वेस्टिगेशन ऑपरेशन्स कंट्रोल सेंटर (IOCC) और एयरपोर्ट्स, दोनों की ऑपरेशनल टीमें मौसम संबंधी डेटा की लगातार रियल-टाइम मॉनिटरिंग करती हैं. इससे टीमें समय से पहले लॉजिस्टिक और रिस्क का असेसमेंट कर पाती हैं, ताकि कोहरे की वजह से देरी/कैंसल होने वाली संभावित फ़्लाइट्स की पहचान की जा सके और उसी के हिसाब से ऑपरेशनल शेड्यूल को एडजस्ट किया जा सके.

1 दिसंबर से शुरू हुई एक रोजाना रिव्यू मीटिंग में अगले दिन के ऑपरेशन्स, क्रू स्टैंडबाय लेवल्स, एयरक्राफ़्ट की तैयारी, अनुमानित विजिबिलिटी और संभावित डायवर्जन सिनेरियो का मूल्यांकन किया जाता है. शाम को जल्दी फैसले लेकर, एयरलाइन कन्फ़्यूजन को रोकना चाहती है और यात्रियों को परेशान करने वाले अवास्तविक डिपार्चर अनुमानों से बचना चाहती है.

एयर इंडिया ने कोहरे की वजह से देरी और रुकावटों से जुड़ी कस्टमर्स की चिंताओं में मदद करने के लिए खासतौर पर तैयार ट्रेंड कर्मचारियों के साथ अपने कॉन्टैक्ट सेंटर को और मजबूत किया है. एयर इंडिया SMS, WhatsApp, ई-मेल और सोशल मीडिया सहित कई तरीकों से कस्टमर्स को पहले से नोटिफिकेशन भेजेगी.

इस कोशिश का एक अहम हिस्सा एयर इंडिया का फॉग केयर इनिशिएटिव है, जिसे कस्टमर्स पर कोहरे के असर को कम करने के लिए बनाया गया है, ताकि वे बिना वजह यात्रा न करें या ज़्यादा देर तक इंतजार न करें. फॉग केयर इनिशिएटिव की खास बातें ये हैं:

मौसम के अनुमान का इस्तेमाल करके कोहरे की वजह से शेड्यूल में होने वाली देरी का पहले से पता लगाना:

देरी या कैंसलेशन की संभावना के बारे में कस्टमर्स को नोटिफिकेशन.

कस्टमर्स के लिए बिना किसी चार्ज के अपनी फ़्लाइट रीशेड्यूल करने या पूरा रिफंड मांगने की सुविधा.

जो कस्टमर्स अब भी यात्रा कर रहे हैं, उन्हें उनकी कैंसल फ़्लाइट रीबुक करने में मदद के लिए ऑन-ग्राउंड मदद दी जाती है.

इस पहल का मकसद कस्टमर्स को मौसम से जुड़े अप्रत्याशित समय के दौरान ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल और क्लैरिटी देना है.

दूसरे एयरपोर्ट के लिए पूरी प्लानिंग: जब मौसम का अनुमान बताता है कि विजिबिलिटी लैंडिंग के लिए असुरक्षित लेवल तक गिर जाएगी, तो एयर इंडिया कस्टमर्स को कोहरे से सुरक्षित और अच्छे से बाहर निकालने के लिए पहले से चुने गए कुछ दूसरे एयरपोर्ट का इस्तेमाल करता है. एयर इंडिया ने पूरे भारत में कई दूसरे एयरपोर्ट बनाए हैं और भविष्य में ध्यान देने के लिए ऐसे दूसरे एयरपोर्ट चुनने पर ध्यान दे रहा है, जहां कोहरा न हो. इंजीनियरिंग सपोर्ट, पार्किंग बे, पैसेंजर-हैंडलिंग कैपेसिटी, कस्टम और इमिग्रेशन की उपलब्धता (इंटरनेशनल फ़्लाइट के लिए), और होटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे फैक्टर डायवर्जन प्लानिंग का हिस्सा हैं.

एयरपोर्ट पर डायवर्ट की गई फ़्लाइट्स को अच्छे से बांटने और किसी भी खतरे वाले एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ को रोकने के लिए माहौल बनाने के बाद, देरी के दौरान पैसेंजर को होने वाली परेशानी को कम करने के लिए भी काम किया जाता है.

एयरलाइंस ने बोर्डिंग के समय I.D. कार्ड रखने (डिलीड बोर्डिंग और टैक्सीइंग) और लंबे समय तक फ़्लाइट में एयरक्राफ़्ट को रोकने जैसी देरी के लिए अंदरूनी तरीके बनाए होंगे. होल्डिंग पीरियड के दौरान पैसेंजर्स पर नजर रखी जाएगी और जब पैसेंजर की परेशानी को कम करने के लिए ज़रूरी समझा जाएगा, तो एयरलाइन नीचे दिए गए कामों में से कोई एक कर सकेगी.

पैसेंजर लोडिंग पूरी होने तक एयरक्राफ्ट को ग्राउंड करने में देरी करें.

शुरुआत में एयरक्रॉफ्ट में पैसेंजर को खाने-पीने की सर्विस दें.

अगर देरी एयरलाइन द्वारा तय की गई मैक्सिमम टॉलरेंस लिमिट से ज़्यादा हो जाए, तो एयरक्राफ्ट में दोबारा चढ़ने (पैसेंजर को प्लेन से उतारने) की इजाजत दें.

अगर जरूरी हो, तो फ़्लाइट के लिए तय एयरक्राफ्ट बदल दें.

ये फैसले लेते समय, एयरलाइन अपने कस्टमर्स की सेहत के लिए उठाए गए कदम की ऑपरेशनल वायबिलिटी (बदलाव करने की संभावना) पर लगातार नजर रखती है.

एयरलाइन के एक अधिकारी ने कहा, "एयरलाइंस हर कोहरे वाले ऑपरेशन की पूरी प्री-प्लानिंग करती हैं, जिसमें शामिल हैं. एक्स्ट्रा फ़्यूल लोड की प्लानिंग, सही दूसरे एयरपोर्ट चुनना, एयरपोर्ट पर ट्रेंड इंजीनियर पक्का करना, डायवर्जन वाले एयरपोर्ट पर पैसेंजर सपोर्ट की सुविधाएं देना, और कस्टम ऑफिस की उपलब्धता और होटल में रहने की जगह की उपलब्धता को एक साथ लाना, ताकि सुरक्षा हमेशा बनी रहे और पैसेंजर को कम से कम परेशानी हो."