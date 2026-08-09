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एयर इंडिया फ्लाइट टर्बुलेंस: DGCA ने दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटाया, नमूनों को लैब भेजा गया

DGCA के अनुसार, दोनों पायलटों का मादक पदार्थों के सेवन की जांच का परीक्षण हुआ और नमूनों को लैब भेज दिया गया.

Air India Flight Turbulence DGCA de-rostered two pilots Undergo Psychoactive Substance Screening Test
एयर इंडिया फ्लाइट (IANS)
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 9, 2026 at 10:24 PM IST

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नई दिल्ली: नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एयर इंडिया की फ्लाइट AI2379 (VT-EXO) के दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया है. यह विमान 4 अगस्त को थाईलैंड के फुकेट से दिल्ली आ रहा था और टर्बुलेंस में फंसने के बाद अचानक ऊंचाई से नीचे चला गया था. विमान के अचानक हिचकोले खाने से कई यात्री घायल हो गए थे.

DGCA के अनुसार, ऐसी घटना के बाद मानक संचालन प्रक्रिया (SOP) के तहत, दोनों पायलटों का तय नशीले या मादक पदार्थों के सेवन की जांच का परीक्षण (Psychoactive Substance Screening Test) हुआ. एक बयान में कहा गया, "पायलट-इन-कमांड (PIC) के स्क्रीनिंग टेस्ट से पता चला कि पुष्टि परीक्षण की जरूरत है. नमूनों को पुष्टि-विश्लेषण के लिए निर्धारित प्रयोगशाला में भेज दिया गया है, और अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है.

DGCA ने कहा है कि इस घटना को एक गंभीर घटना के रूप में वर्गीकृत किया गया है और विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) द्वारा इसकी जांच की जा रही है. विमानन नियामक ने कहा, "जांच लंबित रहने और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने तक, DGCA द्वारा विमान के दोनों पायलटों को ड्यूटी से हटा दिया गया है. जांच के परिणाम और पुष्टि परीक्षण के नतीजों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी."

फुकेट से दिल्ली आ रही एयर इंडिया की उड़ान के दौरान टर्बुलेंस की स्थिति पैदा होने से कम से कम 13 यात्रियों और चालक दल के 4 सदस्यों को चोटें आई थीं. 137 यात्रियों को ले जा रहा यह एयरबस A320 विमान ऊंचाई में आए एक संक्षिप्त बदलाव के कारण टर्बुलेंस का शिकार हुआ था, लेकिन 4 अगस्त को सुबह 11 बजे के बाद दिल्ली में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सुरक्षित लैंड कर गया था.

शुरुआत में, एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने कहा, "उड़ान के दौरान सामान्य गति से चलने के समय कुछ देर के लिए टर्बुलेंस की स्थिति बनी, जिसके कारण विमान की ऊंचाई में क्षणिक बदलाव आया."

एयरलाइन ने शुरुआत में कहा, "विमान दिल्ली में सुरक्षित उतर गया है, और सभी यात्री तथा चालक दल सुरक्षित रूप से उतर चुके हैं. अब तक किसी के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना नहीं है. मामूली चोटों वाले यात्रियों और चालक दल के कुछ सदस्यों को, जिन्हें मेडिकल जांच की जरूरत थी, एयर इंडिया की एयरपोर्ट टीम और चिकित्सा कर्मियों द्वारा एहतियाती जांच और देखभाल के लिए हवाई अड्डे पर स्थित चिकित्सा केंद्र ले जाया गया."

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