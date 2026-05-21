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बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से टकराया एयर इंडिया विमान का पिछला हिस्सा

बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलरु एयरपोर्ट उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया जब दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट AI2651 का गुरुवार को लैंडिंग के समय पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और सभी 181 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित विमान से उतर गए.

विमानन कंपनी का छोटा ए 321 विमान दिल्ली एवं बेंगलुरु के बीच उड़ान एआई 2651 रूप में उपयोग में लाया जाता है. घटना के समय विमान में 181 यात्री सवार थे.

अधिकारियों ने बताया कि, विमान को विस्तृत जांच के लिए परिचालन से बाहर कर दिया गया है. जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI2651 का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया उस समय पायलट की सूझबूझ के कारण विमान रनवे पर सुरक्षित लैंड करने में कामयाब रहा.

एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली से आ रही AI2651 फ्लाइट का पिछला हिस्सा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय टकरा गया. इस दौरान यात्री काफी घबरा गए थे. हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और सभी यात्री सुरक्षित विमान से नीचे उतर गए.

प्रवक्ता ने कहा कि, संबंधित अधिकारियों के साथ मामले की जांच की जाएगी. वापसी की फ्लाइट AI2652, जिसे बेंगलुरु से दिल्ली जाना था, इस घटना के कारण कैंसिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.