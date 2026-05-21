बेंगलुरु एयरपोर्ट पर टला बड़ा हादसा, रनवे से टकराया एयर इंडिया विमान का पिछला हिस्सा
बेंगलुरु के केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय एयर इंडिया की फ्लाइट AI2651 का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया था.
Published : May 21, 2026 at 7:09 PM IST
बेंगलुरु: कर्नाटक के बेंगलरु एयरपोर्ट उस समय बड़ा हादसा होते-होते टल गया जब दिल्ली से बेंगलुरु जा रही एयर इंडिया की फ़्लाइट AI2651 का गुरुवार को लैंडिंग के समय पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और सभी 181 यात्री और क्रू मेंबर सुरक्षित विमान से उतर गए.
विमानन कंपनी का छोटा ए 321 विमान दिल्ली एवं बेंगलुरु के बीच उड़ान एआई 2651 रूप में उपयोग में लाया जाता है. घटना के समय विमान में 181 यात्री सवार थे.
अधिकारियों ने बताया कि, विमान को विस्तृत जांच के लिए परिचालन से बाहर कर दिया गया है. जब एयर इंडिया की फ्लाइट AI2651 का पिछला हिस्सा रनवे से टकराया उस समय पायलट की सूझबूझ के कारण विमान रनवे पर सुरक्षित लैंड करने में कामयाब रहा.
एयर इंडिया के एक प्रवक्ता ने इस घटना पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिल्ली से आ रही AI2651 फ्लाइट का पिछला हिस्सा बेंगलुरु एयरपोर्ट पर लैंडिंग करते समय टकरा गया. इस दौरान यात्री काफी घबरा गए थे. हालांकि, विमान सुरक्षित रूप से लैंड हो गया और सभी यात्री सुरक्षित विमान से नीचे उतर गए.
प्रवक्ता ने कहा कि, संबंधित अधिकारियों के साथ मामले की जांच की जाएगी. वापसी की फ्लाइट AI2652, जिसे बेंगलुरु से दिल्ली जाना था, इस घटना के कारण कैंसिल कर दी गई है. उन्होंने कहा कि यात्रियों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की गई है.
पीटीआई के सूत्र ने बताया कि, हवाई अड्डे के करीब पहुंचने पर विमान में कंपन महसूस हुआ, जिसके बाद पायलट ने विमान को स्थिर करने के लिए हवा में ही चक्कर लगाने का फैसला किया. सूत्र ने बताया कि इसी दौरान विमान का पिछला हिस्सा रनवे से टकरा गया. सूत्रों के अनुसार, यह कंपन पास में एक विशाल विमान के उड़ान भरने के कारण महसूस हुआ.
इस बड़े विमान के बारे में विशिष्ट जानकारी प्राप्त नहीं की जा सकी है. एयर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया कि विमान को विस्तृत जांच के लिए रोक दिया गया है और संबंधित नियामक प्राधिकरणों के समन्वय से स्थापित प्रक्रियाओं के अनुसार घटना की जांच की जाएगी.
प्रवक्ता ने कहा, "परिणामस्वरूप, बेंगलुरु से दिल्ली जाने वाली वापसी उड़ान AI2652 रद्द कर दी गई है. प्रभावित यात्रियों के लिए जल्द से जल्द वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है." उन्होंने कहा कि, बेंगलुरु में उनकी ग्राउंड टीम सभी आवश्यक सहायता प्रदान कर रही हैं. उन्होंने यात्रियों को हुई असुविधा के लिए खेद व्यक्त किया. फ्लाइट ट्रैकिंग वेबसाइट 'फ्लाइट रडार24 डॉट कॉम' के अनुसार, यह उड़ान ए321 विमान द्वारा संचालित की गई थी.
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