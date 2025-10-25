ETV Bharat / bharat

एअर इंडिया के विमान से पक्षी टकराया, नागपुर में इमरजेंसी लैंडिंग, उड़ान रद्द

एअर इंडिया की नागपुर से दिल्ली जाने वाली उड़ान से एक पक्षी के टकरा जाने से प्लेन को इमरजेंसी लैंडिग करनी पड़ी.

Air India
एअर इंडिया (file photo-ANI)
author img

By ETV Bharat Hindi Team

Published : October 25, 2025 at 6:09 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नागपुर: शुक्रवार शाम एक बड़ा हादसा टल गया जब नागपुर से दिल्ली जा रहे एअर इंडिया के एक विमान को उड़ान भरने के कुछ ही देर बाद पक्षी के टकराने की आशंका के कारण आपातकालीन लैंडिंग करनी पड़ी.

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार एअर इंडिया के प्रवक्ता ने बताया, "24 अक्टूबर को नागपुर से दिल्ली जा रही उड़ान संख्या एआई-466 के उड़ान भरने के तुरंत बाद ही एक पक्षी उससे टकरा गया. चालक दल ने मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार एहतियात के तौर पर विमान के निरीक्षण के लिए नागपुर लौटने का फैसला किया."

170 यात्रियों को ले जा रहा विमान नागपुर एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतरने से पहले कुछ देर तक हवा में ही रहा. अचानक हुए झटके से यात्रियों में अफरा-तफरी मच गई, लेकिन किसी के घायल होने की खबर नहीं है.

एयरलाइन ने आगे कहा, "विमान नागपुर में सुरक्षित रूप से उतर गया और रखरखाव जांच से गुजरा, जिसमें सुधार के लिए अतिरिक्त समय लगा, जिसके परिणामस्वरूप उड़ान रद्द कर दी गई. नागपुर में हमारी ग्राउंड टीम ने यात्रियों को भोजन परोसने सहित तत्काल सहायता प्रदान की."

बाद में, एयरलाइन ने एहतियात के तौर पर सभी यात्रियों को टिकट की पूरी राशि वापस कर दी और आश्वासन दिया कि यात्रा की वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है. हवाईअड्डा प्राधिकारियों ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए रनवे क्षेत्र का निरीक्षण शुरू कर दिया है.

इससे पहले सप्ताह में, मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया की उड़ान संख्या एआई191 को मंगलवार को एहतियातन शहर वापस लाया गया, क्योंकि चालक दल को इसमें संदिग्ध तकनीकी समस्या का पता चला था.

एयरलाइन ने पुष्टि की कि विमान यात्रियों या चालक दल को कोई नुकसान पहुंचाए बिना मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सुरक्षित रूप से उतर गया. इससे पहले बुधवार को, कोलकाता से श्रीनगर जाने वाली इंडिगो की एक उड़ान को ईंधन रिसाव का पता चलने के बाद उत्तर प्रदेश के वाराणसी में लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी थी.

ये भी पढ़ें- मुंबई से नेवार्क जाने वाली एअर इंडिया फ्लाइट में अचानक आई तकनीकी खराबी, उड़ान रद्द

TAGGED:

FLIGHT CANCELLATION
BIRD STRIKE
AIR INDIA NAGPUR DELHI FLIGHT
एअर इंडिया की इमरजेंसी लैंडिंग
AIR INDIA FLIGHT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

अबकी बार मोदी सरकार, ठंडा मतलब कोका-कोला ऐड स्लोगन देने वाले पीयूष पांडे का निधन

दूषित भोजन खाने से पांच लोगों की मौत, अबूझमाड़ में अलर्ट पर स्वास्थ्य विभाग

Microsoft Edge में अब सभी के लिए लॉन्च हुआ AI Copilot मोड, क्या ChatGPT Atlas को मिलेगी टक्कर?

फ्रेंच ओपन: भारतीय बैडमिंटन के लिए निराशाजनक दिन, दूसरे राउंड में ही खत्म हुई भारत की चुनौती

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.