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एयर इंडिया प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

अहमदाबाद : एयर इंडिया की एक फ्लाइट की बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली जा रही थी.

इस फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया था. प्लेन के क्रू मेंबर को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला जिस पर "बम" लिखा था. फ्लाइट में 32 यात्री सवार थे और उन सभी को टर्मिनल टू पर सुरक्षित उतार लिया गया.