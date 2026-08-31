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एयर इंडिया प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग

एयर इंडिया के एक विमान की अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई.

Air India plane makes emergency landing in Ahmedabad.
एयर इंडिया प्लेन की अहमदाबाद में इमरजेंसी लैंडिंग (file photo-IANS))
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By ETV Bharat Hindi Team

Published : August 31, 2026 at 7:04 PM IST

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अहमदाबाद : एयर इंडिया की एक फ्लाइट की बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई. फ्लाइट सऊदी अरब के दम्माम से नई दिल्ली जा रही थी.

इस फ्लाइट को एयर ट्रैफिक कंट्रोल (ATC) ने बम की धमकी मिलने के बाद अहमदाबाद की ओर मोड़ दिया था. प्लेन के क्रू मेंबर को टॉयलेट में एक टिश्यू पेपर मिला जिस पर "बम" लिखा था. फ्लाइट में 32 यात्री सवार थे और उन सभी को टर्मिनल टू पर सुरक्षित उतार लिया गया.

अहमदाबाद पुलिस के मुताबिक, विमान की जांच की जा रही है.

ये भी पढ़ें- एयर इंडिया फ्लाइट में 4 सेकंड तक नहीं था कंट्रोल, तीनों हाइड्रोलिक सिस्टम फेल, टर्बुलेंस पर बड़ा खुलासा

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