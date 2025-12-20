ETV Bharat / bharat

दिल्ली एयरपोर्ट पर यात्री के साथ मारपीट, एअर इंडिया एक्सप्रेस ने पायलट को किया निलंबित

एयरलाइन के ऑफिशियल X पोस्ट में कहा गया, "हमें दिल्ली एयरपोर्ट पर हुई इस घटना पर गहरा अफ़सोस है, जिसमें हमारा एक कर्मचारी शामिल था जो दूसरी एयरलाइन में यात्री के तौर पर यात्रा कर रहा था. हम इससे हुई परेशानी के लिए दिल से सहानुभूति जताते हैं, और ऐसे व्यवहार की कड़ी निंदा करते हैं. संबंधित कर्मचारी को तुरंत प्रभाव से ऑफिशियल ड्यूटी से हटा दिया गया है, और पूरी जांच होने तक उचित कार्रवाई की जाएगी. हम निष्पक्ष और पूरी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों को पूरा सहयोग देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं."

एयरलाइन ने दावा किया कि उसने इस मामले पर ध्यान दिया है और पूरी जांच होने तक उचित कार्रवाई करेगी. एयरलाइन ने यह भी कहा कि वह निष्पक्ष और कड़ी प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए कानून प्रवर्तन अधिकारियों के साथ पूरा सहयोग करेगी. एयरलाइन का यह पोस्ट "@ankitdewan" नाम के हैंडल वाले एक व्यक्ति के X पोस्ट का तुरंत जवाब था, जिसने दावा किया था कि उस पर एयरलाइन के एक कर्मचारी ने हमला किया था.

नई दिल्ली: दिल्ली के इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से मारपीट का मामला सामने आया है. आरोप है कि एयर इंडिया एक्सप्रेस के एक पायलट ने यात्री के साथ मारपीट की है. पीड़ित यात्री ने सोशल मीडिया पर अपनी तस्वीरें डीजीसीए, एयर इंडिया और दिल्ली पुलिस को टैग कर न्याय की मांग की. फिलहाल, इस घटना के बाद एयरलाइन ने आरोपी पायलट को सस्पेंड कर दिया है. साथ ही एयर इंडिया एक्सप्रेस ने अपने ऑफिशियल X हैंडल के ज़रिए माफ़ी मांगी.

यह है पूरा मामला:

बता दें कि 'अंकित धवन' नाम के व्यक्ति ने आरोप लगाया कि हमले में शामिल व्यक्ति एयरलाइन के पायलटों में से एक था, और यह हमला कथित तौर पर दिल्ली एयरपोर्ट के T1 पर हुआ था. उन्होंने इस घटना को "मामले के तथ्य" बताते हुए पोस्ट किया, "@AirIndiaX आज आपके एक पायलट, कैप्टन वीरेंद्र सेजवाल ने दिल्ली एयरपोर्ट के T1 पर मुझ पर शारीरिक हमला किया." उन्होंने आगे कहा, "मुझे और मेरे परिवार को सिक्योरिटी चेक के लिए स्टाफ वाला रास्ता इस्तेमाल करने के लिए कहा गया (जो PRM चेक भी था), क्योंकि हमारे साथ 4 महीने का बच्चा स्ट्रोलर में था. स्टाफ मेरे आगे लाइन तोड़ रहा था. जब मैंने उन्हें टोका, तो कैप्टन वीरेंद्र, जो खुद भी वही कर रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं अनपढ़ हूँ, और क्या मैं वो साइन नहीं पढ़ सकता जिस पर लिखा था कि यह एंट्री स्टाफ के लिए है. इसके बाद कहा-सुनी हो गई. खुद पर काबू न रख पाने पर, AIX के पायलट ने मुझ पर हमला कर दिया, जिससे मुझे खून निकल आया. उनकी शर्ट पर जो खून दिख रहा है (पहले कमेंट में), वह भी मेरा ही है.''

पीड़ित अंकित धवन ने इस पूरी घटना के साथ हुई "समस्याओं" के बारे में भी बताया और दावा किया कि, पहला, उनकी छुट्टी "बर्बाद" हो गई, और उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ा. दूसरा, उनकी छोटी बेटी "सदमे में" थी. तीसरा, उन्होंने एयरलाइन को निशाना बनाया और पूछा कि क्या ऐसे पायलटों को प्लेन उड़ाने की इजाज़त मिलनी चाहिए. चौथा, उन्होंने दिल्ली एयरपोर्ट को निशाना बनाया कि उसने कथित तौर पर स्टाफ एंट्री को बच्चों वाले यात्रियों के साथ मिला दिया और सुरक्षा से भी समझौता किया. उन्होंने यह भी दावा किया कि उन पर एक लेटर लिखने का दबाव डाला गया जिसमें लिखा था कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाएंगे.

