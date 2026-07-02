एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों के लिए शुरू कीं उड़ानें, यात्री तुरंत चेक करें नया शेड्यूल
एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कुवैत और सालालाह की उड़ानें बहाल कर 13 खाड़ी देशों के लिए अपना पूरा नेटवर्क फिर से शुरू कर दिया है.
Published : July 2, 2026 at 5:32 PM IST
नई दिल्ली: भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) के लिए अपनी सभी उड़ानों को पूरी तरह से बहाल कर दिया है. हाल ही में ओमान के 'सालालाह' और 'कुवैत' के लिए हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने के साथ ही कंपनी का पूरा खाड़ी नेटवर्क अब चालू हो गया है. एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि कोझिकोड से सालालाह के लिए उड़ानें 2 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं. इसके अलावा, कोझिकोड-कुवैत रूट पर 3 जुलाई से और बेंगलुरु-कुवैत रूट पर 4 जुलाई से उड़ानें दोबारा शुरू की जा रही हैं. आने वाले दिनों में इन रूटों पर उड़ानों की संख्या (फ्रीक्वेंसी) को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा.
जानिए क्या रहेगा उड़ानों का शेड्यूल
कंपनी के मुताबिक, कोझिकोड से सालालाह के लिए हर हफ्ते दो उड़ानें संचालित की जाएंगी. वहीं, कोझिकोड और कुवैत के बीच सेवा 3 जुलाई को हफ्ते में केवल एक उड़ान से शुरू होगी, लेकिन 5 जुलाई से इसे बढ़ाकर हफ्ते में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. इस बहाली के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस अब ओमान के दो प्रमुख हवाई अड्डों—मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सालालाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं दे रही है. इसके साथ ही, कंपनी ने 3 जुलाई से मंगलुरु और मस्कट के बीच भी अपनी उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है. वर्तमान में एयरलाइन मस्कट से भारत के सात अलग-अलग शहरों के लिए हर हफ्ते लगभग 40 उड़ानों का संचालन कर रही है.
बेंगलुरु-कुवैत रूट की बात करें तो 4 जुलाई से हफ्ते में एक उड़ान शुरू होगी, जिसे 7 जुलाई से बढ़ाकर हफ्ते में तीन दिन कर दिया जाएगा. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि कुवैत आने-जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 'टर्मिनल 4' से ही संचालित होंगी.
नेटवर्क का तेजी से हो रहा है विस्तार
बहरहाल, एयर इंडिया एक्सप्रेस बहरीन, कुवैत, ओमान, कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) समेत खाड़ी के 13 गंतव्यों के लिए उड़ानें भर रही है. यह एयरलाइन भारत और पश्चिम एशिया को आपस में जोड़ने वाली सबसे प्रमुख विमानन कंपनियों में से एक बन चुकी है. मौजूदा समय में कंपनी भारत के 18 शहरों को सीधे खाड़ी देशों से जोड़ते हुए हर हफ्ते लगभग 780 उड़ानों का संचालन कर रही है.
इतना ही नहीं, एयरलाइन ने हाल के हफ्तों में कई नए घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय रूट भी लॉन्च किए हैं. इनमें नवी मुंबई से अबू धाबी, गुवाहाटी से अबू धाबी, गुवाहाटी से दुबई, बेंगलुरु से फुकेत और पुणे से अमृतसर के लिए नई सेवाएं शामिल हैं. इन नए रूटों के जुड़ने के बाद, एयर इंडिया एक्सप्रेस अकेले बेंगलुरु से हर हफ्ते लगभग 415 उड़ानों का संचालन करेगी, जो इस शहर को 30 घरेलू और 7 अंतर्राष्ट्रीय गंतव्यों से जोड़ेंगी. वहीं, कोझिकोड से कंपनी हर हफ्ते करीब 85 उड़ानें संचालित कर रही है, जो वहां के यात्रियों को बेंगलुरु और पश्चिम एशिया के 13 शहरों से जोड़ती हैं.
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