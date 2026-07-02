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एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों के लिए शुरू कीं उड़ानें, यात्री तुरंत चेक करें नया शेड्यूल

नई दिल्ली: भारतीय विमानन कंपनी एयर इंडिया एक्सप्रेस ने पश्चिम एशिया (खाड़ी देशों) के लिए अपनी सभी उड़ानों को पूरी तरह से बहाल कर दिया है. हाल ही में ओमान के 'सालालाह' और 'कुवैत' के लिए हवाई सेवाएं फिर से शुरू होने के साथ ही कंपनी का पूरा खाड़ी नेटवर्क अब चालू हो गया है. एयरलाइन की ओर से जारी एक आधिकारिक बयान में बताया गया कि कोझिकोड से सालालाह के लिए उड़ानें 2 जुलाई से शुरू हो चुकी हैं. इसके अलावा, कोझिकोड-कुवैत रूट पर 3 जुलाई से और बेंगलुरु-कुवैत रूट पर 4 जुलाई से उड़ानें दोबारा शुरू की जा रही हैं. आने वाले दिनों में इन रूटों पर उड़ानों की संख्या (फ्रीक्वेंसी) को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाया जाएगा.

जानिए क्या रहेगा उड़ानों का शेड्यूल

कंपनी के मुताबिक, कोझिकोड से सालालाह के लिए हर हफ्ते दो उड़ानें संचालित की जाएंगी. वहीं, कोझिकोड और कुवैत के बीच सेवा 3 जुलाई को हफ्ते में केवल एक उड़ान से शुरू होगी, लेकिन 5 जुलाई से इसे बढ़ाकर हफ्ते में तीन उड़ानें कर दिया जाएगा. इस बहाली के बाद एयर इंडिया एक्सप्रेस अब ओमान के दो प्रमुख हवाई अड्डों—मस्कट इंटरनेशनल एयरपोर्ट और सालालाह इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपनी सेवाएं दे रही है. इसके साथ ही, कंपनी ने 3 जुलाई से मंगलुरु और मस्कट के बीच भी अपनी उड़ानों को फिर से शुरू कर दिया है. वर्तमान में एयरलाइन मस्कट से भारत के सात अलग-अलग शहरों के लिए हर हफ्ते लगभग 40 उड़ानों का संचालन कर रही है.

बेंगलुरु-कुवैत रूट की बात करें तो 4 जुलाई से हफ्ते में एक उड़ान शुरू होगी, जिसे 7 जुलाई से बढ़ाकर हफ्ते में तीन दिन कर दिया जाएगा. यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए यह जानना जरूरी है कि कुवैत आने-जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की सभी उड़ानें कुवैत अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के 'टर्मिनल 4' से ही संचालित होंगी.