ETV Bharat / bharat

एयर इंडिया क्रैश: SC ने पिछले जून में हुए क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बारे में याचिका खारिज की

नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अहमदाबाद में पिछले जून में हुए एयर इंडिया क्रैश की शुरुआती जांच रिपोर्ट के बारे में एक याचिका पर सुनवाई करने से मना कर दिया, और याचिकाकर्ता से सीधे पूछा “आपका डीप एजेंडा क्या है?”

यह मामला सीजेआई सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस विपुल एम पंचोली की बेंच के सामने सुनवाई के लिए आया. बेंच ने याचिकाकर्ता की इस बात को मानने से मना कर दिया कि अधिकारियों को उसकी अर्जी को प्रतिनिधित्व मानने का निर्देश दिया जाए.

बेंच दिल्ली हाई कोर्ट के 25 फरवरी के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी. हाई कोर्ट ने उस पीआईएल को खारिज कर दिया था जिसमें मांग की गई थी कि शुरुआती जांच रिपोर्ट में क्रैश की वजह बने पूरे घटनाक्रम की जानकारी शामिल की जाए.

सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, “आपका गहरा एजेंडा क्या है? जैसे हमें मकसद समझ नहीं आ रहा. जिन लोगों की जान गई, उनके परिवार वाले (याचिका) फाइल नहीं कर रहे हैं, लेकिन आप फाइल कर रहे हैं.”