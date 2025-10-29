ETV Bharat / bharat

अहमदाबाद विमान हादसा: एयर इंडिया के CEO ने कहा दुर्घटनाग्रस्त विमान के इंजन में नहीं थी कोई गड़बड़ी

नयी दिल्लीः गुजरात के अहमदाबाद एयरपोर्ट से लंदन गैटविक जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट 12 जून को दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी. इस हादसे में 241 यात्रियों सहित कुल 260 लोगों की मौत हो गई थी. हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर काफी सवाल उठ रहे थे. एयर इंडिया के मुख्य कार्यकारी अधिकारी कैंपबेल विल्सन ने कहा कि दुर्घटना की अंतरिम जांच रिपोर्ट से संकेत मिलता है कि विमान, इंजन और एयरलाइन के संचालन में कोई गड़बड़ी नहीं थी.

बुधावार को वह राष्ट्रीय राजधानी में एविएशन इंडिया और दक्षिण एशिया 2025 सम्मेलन में बोल रहे थे. उन्होंने यह भी कहा कि एयरलाइन प्रभावित लोगों की आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है. उन्होंने कहा, "हम, अन्य सभी लोगों की तरह, अंतिम रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, और यदि इससे कुछ सीखने को मिला तो हम अवश्य लेंगे."

विल्सन ने कहा, जून में हुआ विमान हादसा लोगों, परिवारों और इसमें शामिल कर्मचारियों के लिए विनाशकारी था. उस समय से हम प्रभावित लोगों, परिवारों और जमीनी स्तर पर मौजूद लोगों, प्रथम प्रतिक्रियाकर्ताओं, को सहायता प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं. उनकी आगे की यात्रा को आसान बनाने के लिए हम जो कुछ भी कर सकते हैं, करते हैं.

टाटा समूह के स्वामित्व वाली एयरलाइन ने दुर्घटना पीड़ितों और अन्य लोगों के लिए अंतरिम मुआवजे का काम पूरा कर लिया है. अंतिम मुआवजे पर काम कर रही है. विल्सन के अनुसार, उद्योग में जो कुछ भी होता है, चाहे वह एयर इंडिया के साथ हो या अन्य कंपनियों के साथ, आत्मनिरीक्षण का कारण बनता है.