ईरान-इजरायल युद्ध का असर, भारतीय एयरलाइंस की मिडिल ईस्ट सेवा ठप, उड़ानों के मार्ग बदले

मिडिल ईस्ट में बढ़ते युद्ध के कारण एयर इंडिया और इंडिगो ने सभी उड़ानें रद्द कीं. हजारों भारतीय यात्री खाड़ी देशों में फंसे.

सांकेतिक फोटो (Ians)
By ETV Bharat Hindi Team

Published : February 28, 2026 at 4:37 PM IST

3 Min Read
नई दिल्ली: मिडिल ईस्ट (पश्चिम एशिया) में गहराते सैन्य संकट और अमेरिका-इजरायल बनाम ईरान के बीच छिड़ी जंग ने वैश्विक विमानन क्षेत्र में उथल-पुथल मचा दी है. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए भारत की प्रमुख एयरलाइंस, एयर इंडिया और इंडिगो ने खाड़ी देशों के लिए अपनी सभी उड़ानें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दी हैं.

युद्ध का नया मोड़ और उड़ानों पर असर
28 फरवरी, 2026 को क्षेत्र में तनाव उस समय चरम पर पहुंच गया जब अमेरिका और इजरायल ने ईरान के भीतर 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' के तहत कई रणनीतिक ठिकानों पर संयुक्त हमले किए. इसके जवाब में ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों ने संयुक्त अरब अमीरात (UAE), बहरीन और सऊदी अरब के कुछ हिस्सों को भी अपनी चपेट में ले लिया. इस भीषण गोलाबारी और असुरक्षित हवाई क्षेत्र को देखते हुए भारतीय विमानन कंपनियों ने यात्रियों और चालक दल की सुरक्षा के लिए यह बड़ा कदम उठाया है.

एयर इंडिया और इंडिगो का आधिकारिक बयान
एयर इंडिया ने अपनी एडवाइजरी में कहा, "मिडिल ईस्ट के कुछ हिस्सों में बिगड़ती स्थिति को देखते हुए, क्षेत्र के सभी गंतव्यों के लिए हमारी उड़ानें निलंबित कर दी गई हैं. हम सुरक्षा के उच्चतम मानकों को बनाए रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं." एयर इंडिया ने न केवल खाड़ी देशों की उड़ानें रोकी हैं, बल्कि अमेरिका और यूरोप जाने वाले अपने लॉन्ग-हॉल विमानों के रूट भी बदल दिए हैं ताकि वे प्रभावित हवाई क्षेत्र से बच सकें.

वहीं, देश की सबसे बड़ी बजट एयरलाइन इंडिगो ने घोषणा की है कि आधी रात तक मिडिल ईस्ट की सभी उड़ानें रद्द रहेंगी. इंडिगो के प्रवक्ता ने कहा, "ईरान और आसपास के हवाई क्षेत्र में बढ़ते प्रतिबंधों के कारण हमने यह निर्णय लिया है. हमारी टीमें स्थिति पर लगातार नजर रख रही हैं."

यात्रियों के लिए परेशानी और विकल्प
इस फैसले से हजारों भारतीय यात्री खाड़ी देशों और भारत के बीच फंस गए हैं. दुबई, अबू धाबी, दोहा, जेद्दा और रियाद जैसे प्रमुख शहरों के लिए उड़ान भरने वाले यात्री हवाई अड्डों पर फंसे हुए हैं.

रिफंड और रीशेड्यूलिंग: एयरलाइंस ने प्रभावित यात्रियों को पूरा रिफंड (Full Refund) देने या बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के टिकट रीशेड्यूल करने का विकल्प दिया है.

स्पाइसजेट का रुख: स्पाइसजेट ने भी चेतावनी दी है कि दुबई जाने वाली उसकी उड़ानों पर एयरस्पेस बंद होने का गहरा असर पड़ेगा.

वैश्विक प्रभाव
केवल भारतीय ही नहीं, बल्कि एयर फ्रांस, लुफ्थांसा, कतर एयरवेज और टर्किश एयरलाइंस जैसी वैश्विक कंपनियों ने भी इस क्षेत्र में परिचालन बंद कर दिया है. इजरायल, ईरान, इराक और जॉर्डन का हवाई क्षेत्र पूरी तरह बंद है, जिससे अंतरराष्ट्रीय व्यापार और यात्रा पर ब्रेक लग गया है.

