मुंबई एयरपोर्ट पर दो विमानों के पंख आपस में टकराए, बड़ा हादसा टला
DGCA ने एक बयान में कहा कि इस घटना के समय दोनों विमान मुंबई एयरपोर्ट के रनवे पर चल रहे थे.
Published : February 3, 2026 at 10:36 PM IST
मुंबई: शहर के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर मंगलवार को एक बड़ा विमान हादसा होने से बच गया. रिपोर्ट के मुताबिक, एयरफील्ड पर टैक्सी करते समय दो विमानों – एयर इंडिया की फ्लाइट AI2732 और इंडिगो का एक लैंड करने वाले एयरक्राफ्ट – के पंख एक-दूसरे से टकरा गए. रिपोर्ट के मुताबिक, इस घटना के समय दोनों विमानों में यात्री सवार थे.
नागरिक उड्डयन महानिदेशालय (DGCA) ने एक बयान में कहा कि एयर इंडिया की AI2732 फ्लाइट C1 से M4 की ओर जाने के लिए टैक्सी (विमान के टेक-ऑफ से पहले या लैंडिंग के बाद जमीन पर धीरे-धीरे चलना) कर रही थी, तभी इंडिगो की आने वाली फ्लाइट B1 से जुड़ने के लिए टैक्सी कर रही थी. इस दौरान, दोनों विमानों के दाहिने विंग के सिरे एक-दूसरे को छू गए.
Mumbai Airport | While Air India AI2732 was taxiing from C1 towards M4 for departure, and the IndiGo arrival flight was taxing joining B1, the right wing tips of both the aircraft touched each other. Both aircraft were taxiing at the time of the incident. Both aircraft returned… pic.twitter.com/hZXxlrrx9l— ANI (@ANI) February 3, 2026
बयान में कहा गया है कि इस घटना के समय दोनों विमान रनवे पर चल रहे थे और उन्हें तुरंत गहन जांच के लिए अपने-अपने बाड़े में वापस भेज दिया गया. इस घटना में किसी के घायल होने की खबर नहीं है. वहीं, घटना के बाद DGCA के अधिकारी स्थिति का जायजा लेने के लिए मुंबई एयरपोर्ट पर पहुंचे.
घटना पर एयर इंडिया का बयान
इस घटना को लेकर एयर इंडिया ने एक आधिकारिक बयान जारी किया. जिसमें कहा गया कि 3 फरवरी को मुंबई से कोयंबटूर (तमिलनाडु) जाने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट AI-2732 में देरी से उड़ान भर सकी, क्योंकि रनवे पर टैक्सी कर रहा विमान एक अन्य एयरलाइन के विमान के संपर्क में आ गया. बयान में कहा गया कि दोनों विमानों के विंग्स के सिरे आपस में टकराए. इससे एयर इंडिया के विमान के विंग को नुकसान पहुंचा. तकनीकी जांच के लिए विमान को खड़ा कर दिया गया है.
एयरलाइन ने बताया कि घटना के बाद सभी यात्रियों को विमान से सुरक्षित उतार लिया गया. यात्रियों के लिए उनके गंतव्य तक भेजने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की जा रही है.
