ETV Bharat / bharat

इंडिगो संकट के बीच एयर इंडिया ने दी बड़ी राहत, सस्ता टिकट, कैंसिलेशन चार्ज जीरो

सरकार ने आनन-फानन में कड़ा कदम उठाया. नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने सभी एयरलाइनों को जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती है, तब तक के लिए किराया सीमा फिक्स करने को कहा. हालांकि, एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने चार दिसंबर को ही किराए की सीमा फिक्स कर दी थी. सरकार के आदेश आने के बाद कंपनी ने फिर से इसकी पुष्टि की है.

इस बीच यह भी खबर आई कि विमान कंपनियों ने किराए में बेतहाशा वृद्धि कर दी है, जिसकी वजह से यात्रियों में भारी नाराजगी है. जिन लोगों ने भी अंतिम समय में टिकट बुक करने की कोशिश की, वे किराए की सूची देखकर दंग रह गए. इस मामले को संसद में भी उठाया गया.

पिछले छह दिनों में इंडिगो ने अपने कई सारे विमानों को रद्द कर दिया है. उन्होंने इसकी वजह - क्रू-रोस्टरिंग नियम, सीमित कर्मचारियों की उपलब्धता और सिस्टम संबंधी समस्याओं को बताया है. इसकी वजह से पूरी समय सारिणी बिगड़ गई और हजारों यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु और हैदराबाद जैसे प्रमुख केंद्रों पर भारी भीड़ देखी जा रही है. वे अभी भी इस उम्मीद में हैं कि उन्हें वैकल्पिक विमान की सुविधा उपलब्ध करवाई जाएगी.

नई दिल्ली : इंडिगो विमान संकट की वजह से यात्रियों में जो अफरा-तफरी मची है, उसके बीच एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने राहत भरी खबर दी है. दोनों ने फंसे हुए यात्रियों की मदद के लिए किराया सीमा फिक्स करने की घोषणा की है. उन्होंने शुल्क माफी (फी वेवर्स) और परिचालन विस्तार (एक्सटेंडेट ऑपरेशन) की भी घोषणा की है.

कंपनी ने अपने बयान में कहा कि वैसे यात्री, जो किसी न किसी कारण से फंसे हुए हैं, उन्हें राहत देने के लिए कंपनी प्रतिबद्ध है. कंपनी ने कहा कि वैसे यात्री जिन्होंने चार दिसंबर तक टिकट कटाया हो, वैसे यात्री 15 दिसंबर तक की यात्रा के लिए विशेष छूट के हकदार होंगे. उन्हें कैंसिलेशन फीस नहीं देनी होगी, और न ही उन्हें टिकट चेंज करने के लिए कोई अतिरिक्त शुल्क देना होगा. यह लाभ 8 दिसंबर तक किए गए बदलावों या रद्दीकरणों के लिए मान्य है. दोनों कंपनियों ने यात्रियों की मदद के लिए विशेष नंबर जारी किया है. एयर इंडिया पर +91 11 6932 9333 के माध्यम से संपर्क किया जा सकता है, जबकि एयर इंडिया एक्सप्रेस के लिए +91 124 443 5600 और +91 124 693 5600 पर संपर्क साधा जा सकता है.

एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने कहा कि स्टूडेंट्स, सीनियर सिटिजन और सैन्य कर्मियों के लिए मौजूदा रियायतें जारी रहेंगी. ये यात्री रियायती किराए का लाभ उठाना जारी रख सकते हैं, जो कई मामलों में, निर्धारित इकोनॉमी क्लास के किराए से भी कम हो सकते हैं. एयरलाइन ने कहा कि वे अपने नेटवर्क में परिचालन को समायोजित करके अधिक सीटें उपलब्ध करा रही हैं. बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के उच्च केबिन में अपग्रेड भी किया जा सकता है. कंपनी ने अतिरिक्त उड़ानों का भी ऐलान किया है.

मामला तूल पकड़ने के बाद विमानन अधिकारियों ने कार्रवाई शुरू की. डीजीसीए ने इंडिगो से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है. उनसे पूछा गया है कि अचानक ही इतनी अधिक संख्या में विमानों के कैंसिलेशन की वजह क्या है.अधिकारियों ने कहा कि नया नियम लागू होने के पहले एयरलाइन के पास पर्याप्त बफर व्यवस्था थी, फिर अचानक ही पूरी व्यवस्था क्यों चरमरा गई. कंपनी को दो दिनों में सारी अव्यवस्थाओं को ठीक करने का आदेश दिया गया है.

ये भी पढ़ें : इंडिगो के CEO को कारण बताओ नोटिस जारी, DGCA ने 24 घंटे में मांगा जवाब, कहा- 'आप अपनी ड्यूटी में फेल हो गए'