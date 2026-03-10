ईरान संकट के बीच Air India ने बढ़ाया किराया, डोमेस्टिक फ्लाइट टिकट पर फ्यूल सरचार्ज लगाएगी
Published : March 10, 2026 at 10:50 PM IST
नई दिल्ली: पश्चिम एशिया में जारी संघर्ष के कारण विमान ईंधन एटीएफ की कीमतों में तेजी आने पर एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस 12 मार्च से प्रत्येक घरेलू उड़ान के टिकट पर 399 रुपये का ईंधन अधिभार (फ्यूल सरचार्ज) लागू करेंगी.
इसके अलावा अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए भी ईंधन अधिभार बढ़ाया जाएगा. मंगलवार को जारी बयान में कहा गया कि नई अधिभार प्रणाली चरणबद्ध तरीके से लागू की जाएगी. पहले चरण में, 12 मार्च से घरेलू और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (दक्षेस) के लिए उड़ानों पर 399 रुपये प्रति टिकट का ईंधन अधिभार लागू होगा.
बयान में कहा गया कि पश्चिम एशिया की उड़ानों के लिए अधिभार 10 डॉलर, अफ्रीका के लिए 90 डॉलर और दक्षिण-पूर्व एशिया के लिए 60 अमेरिकी डॉलर होगा. यह सभी बदलाव 12 मार्च से प्रभावी होंगे, जिसमें सिंगापुर की उड़ानें भी शामिल हैं. वर्तमान में सिंगापुर सेवाओं पर कोई ईंधन अधिभार नहीं है.
बयान में कहा गया, "एयर इंडिया समूह ने आज अपने घरेलू और अंतरराष्ट्रीय मार्गों पर ईंधन अधिभार को चरणबद्ध तरीके से बढ़ाने की घोषणा की, जो खाड़ी क्षेत्र में भू-राजनीतिक स्थिति के कारण जेट ईंधन की कीमतों में तेज वृद्धि के कारण आवश्यक हो गया है."
मार्च 2026 की शुरुआत से, यह बयान आया है कि एविएशन टर्बाइन फ्यूल (ATF), जो किसी एयरलाइन की ऑपरेटिंग कॉस्ट का लगभग 40 परसेंट होता है, सप्लाई में रुकावट के कारण कीमतों में काफी बढ़ोतरी देखी गई है.
इसमें कहा गया है, "भारत में, दिल्ली और मुंबई जैसे बड़े मेट्रो शहरों में ATF पर ज्यादा एक्साइज ड्यूटी और VAT होने से यह दबाव और बढ़ जाता है, जिससे कॉस्ट पर असर बढ़ता है और एयरलाइन ऑपरेटिंग इकोनॉमिक्स पर काफी दबाव पड़ता है."
किसी भी शक से बचने के लिए, बयान में कहा गया है कि ऊपर बताए गए समय से पहले जारी किए गए टिकटों पर नया सरचार्ज नहीं लगेगा, जब तक कि कस्टमर तारीख या यात्रा कार्यक्रम में बदलाव न चाहें जिसके लिए किराए का रीकैलकुलेशन (पुनर्गणना) करना पड़े. इंडिगो, स्पाइसजेट और अकासा एयर की ओर से फ्यूल सरचार्ज के बारे में कोई घोषणा नहीं की गई.
