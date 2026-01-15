ETV Bharat / bharat

दिल्ली एयरपोर्ट पर एयर इंडिया के विमान का इंजन क्षतिग्रस्त, बड़ा हादसा टला

एयर इंडिया की ओर से जारी बयान के मुताबिक, फ्लाइट जो दिल्ली से न्यूयॉर्क जा रही थी, को टेकऑफ के कुछ ही देर बाद दिल्ली लौटना पड़ा. एयरलाइन ने बताया कि उड़ान के निर्धारित मार्ग में पड़ने वाले ईरानी हवाई क्षेत्र के अचानक बंद हो जाने के कारण विमान को वापस लाने का फैसला लिया गया. विमान सुरक्षित रूप से दिल्ली एयरपोर्ट पर लैंड हुआ, लेकिन लैंडिंग के बाद टैक्सी करते समय यह दुर्घटना हो गई और विमान का इंजन क्षतिग्रस्त हो गया.

नई दिल्लीः राजधानी के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (IGI) पर बृहस्पतिवार सुबह घने कोहरे के बीच एक बड़ा विमान हादसा टल गया. एयर इंडिया के वाइड-बॉडी AI 350 विमान का दाया इंजन उस समय क्षतिग्रस्त हो गया, जब वह रनवे पर एक कार्गो कंटेनर से टकरा गया. घटना के बाद एहतियातन विमान को ग्राउंड कर दिया गया. इस मामले में विस्तृत जांच शुरू कर दी गई है.

एयर इंडिया ने कहा, ''घने कोहरे के कारण टैक्सी करते समय विमान टकरा गया, जिससे दाहिने इंजन को नुकसान हो गया. विमान जिससे टकराया वह एक कार्गो कंटेनर था, जो इंजन में खिंच गया और हादसा हो गया. हालांकि, विमान को तुरंत निर्धारित पार्किंग स्टैंड तक सुरक्षित रूप से पहुंचाया गया. सभी यात्री और क्रू मेंबर पूरी तरह सुरक्षित हैं.''

एयरलाइन ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विमान को ग्राउंड कर दिया है, जिससे तकनीकी टीम द्वारा पूरी तरह जांच की जा सके. एयर इंडिया ने यह भी संकेत दिया है कि इस घटना के चलते ए350 विमानों से संचालित कुछ अंतरराष्ट्रीय रूट्स पर अस्थायी व्यवधान भी आ सकता है. इससे यात्रियों को परेशानी हो सकती है. यात्रियों को हुई असुविधा पर खेद जताते हुए एयर इंडिया ने कहा कि प्रभावित यात्रियों को वैकल्पिक उड़ानों में समायोजित किया गया या रिफंड की सुविधा दी जा रही है. एयरलाइन के मुताबिक, यात्रियों की सुरक्षा उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है. सभी आवश्यक सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है.

बता दें कि AI 350 एयरक्राफ्ट एयर इंडिया के बेड़े में शामिल सबसे आधुनिक विमानों में से एक है, जिसका इस्तेमाल लंबी दूरी की अंतरराष्ट्रीय उड़ानों के लिए किया जाता है. इस घटना ने एक बार फिर घने कोहरे के दौरान एयरपोर्ट संचालन व ग्राउंड हैंडलिंग से जुड़ी चुनौतियों को उजागर किया है. फिलहाल, नागरिक उड्डयन मंत्रालय से जुड़े अधिकारी व एयर इंडिया की तकनीकी टीम घटना की जांच में जुटी है, जिससे ये पता लगाया जा सके कि कार्गो कंटेनर रनवे या टैक्सीवे पर कैसे पहुंचा और भविष्य में ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है.

