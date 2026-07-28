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अहमदाबाद एअर इंडिया विमान हादसा: अक्टूबर में सुप्रीम कोर्ट को सौंपी जाएगी अंतिम जांच रिपोर्ट

पीठ एक एनजीओ, एक लॉ स्टूडेंट और मृतक पायलट के पिता द्वारा दायर याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी.

Supreme Court flight crash
अहमदाबाद में 12 जून को उड़ान भरने के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुए दुर्भाग्यपूर्ण विमान का मलबा. (फाइल फोटो) (PTI)
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By Sumit Saxena

Published : July 28, 2026 at 8:04 PM IST

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Updated : July 28, 2026 at 8:48 PM IST

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नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट को मंगलवार को सूचित किया गया कि सरकार जून 2025 में अहमदाबाद में हुए एअर इंडिया की उड़ान AI-171 के दुर्घटनाग्रस्त होने की 'विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो' (AAIB) की जांच रिपोर्ट का अंतिम मसौदा अक्टूबर में सौंपेगी. जांच के निष्कर्षों का विवरण देने वाली यह रिपोर्ट शीर्ष अदालत के समक्ष एक सीलबंद लिफाफे (कवर) में दाखिल की जानी है.

यह मामला मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी. मोहना की पीठ के समक्ष आया. पीठ ने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता के इस बयान को भी नोट किया कि 'फेडरेशन ऑफ इंडियन पायलट्स' AAIB को अपने सुझाव दे सकता है, जिसे जांच के दौरान आवश्यक समझे जाने पर परखा और शामिल किया जा सकता है.

एक संक्षिप्त सुनवाई के दौरान, मेहता ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ताओं में से एक के आवेदन के अनुसार चार सिमुलेशन टेस्ट (कृत्रिम उड़ान परीक्षण) किए जा चुके हैं. उन्होंने कहा कि अंतिम मसौदा रिपोर्ट पीठ के सामने सीलबंद लिफाफे में पेश की जाएगी. पीठ एक एनजीओ, एक लॉ स्टूडेंट और मृतक पायलट के पिता द्वारा दायर उन याचिकाओं पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें दुर्घटना की स्वतंत्र और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग की गई है. बेंच ने अब याचिकाओं पर आगे की सुनवाई 13 अक्टूबर को करेगी.

हाल ही में, AAIB ने टॉप कोर्ट में एक एफिडेविट फाइल किया जिसमें कहा गया कि अहमदाबाद में हुए क्रैश की जांच की ड्राफ्ट फाइनल रिपोर्ट, जिसमें 260 लोग मारे गए थे, अक्टूबर में तैयार होने की उम्मीद है. एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो (AAIB) ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि क्रैश से कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग और एयरबोर्न इमेज डेटा पब्लिक नहीं किया जाएगा.

AAIB का जवाब पुष्कर राज सभरवाल – कमांडर सुमीत सभरवाल के पिता, जिनकी 12 जून को एयर इंडिया फ्लाइट AI‑171 हादसे में मौत हो गई थी – और दूसरों की याचिकाओं पर आया.

AAIB के महानिदेशक ने एक जवाबी हलफनामे में कहा- "नियम 17(5) विशेष और अलग रूप से यह प्रावधान करता है कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग की ऑडियो सामग्री के साथ-साथ उड़ान के दौरान की इमेज रिकॉर्डिंग की इमेज और ऑडियो सामग्री को जनता के सामने उजागर नहीं किया जाएगा."

हलफनामे में कहा गया, "यह एक पूर्ण वैधानिक प्रतिबंध है. रिट याचिका की प्रार्थना (ii), जिसमें कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डिंग और संबंधित सामग्री को एक बाहरी समिति को सौंपने का निर्देश देने की मांग की गई है, वह सीधे तौर पर नियम 17(1) और नियम 17(5) के अनिवार्य सुरक्षा उपायों के विपरीत है."

हलफनामे में कहा गया कि ये सुरक्षा उपाय एक महत्वपूर्ण उद्देश्य को पूरा करते हैं. वे गवाहों की स्पष्टता, जांचकर्ताओं की स्वतंत्रता, बिना किसी दोषारोपण वाली जांच प्रक्रिया की सत्यता और भारत के अंतरराष्ट्रीय दायित्वों की रक्षा करते हैं.

हलफनामे में आगे कहा गया कि यदि गवाहों और विमान संचालन में शामिल लोगों को यह पता होगा कि उनके बयानों को मुकदमेबाजी या सार्वजनिक कार्यवाही में उजागर किया जा सकता है, तो वे सतर्क हो जाएंगे या सहयोग करने के लिए तैयार नहीं होंगे, जिससे सुरक्षा जांच का मूल उद्देश्य ही विफल हो जाएगा.

बता दें कि लंदन गैटविक जा रहा बोइंग 787‑8, अहमदाबाद से टेक-ऑफ करने के तुरंत बाद एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल कॉम्प्लेक्स में क्रैश हो गया, जिससे उसमें आग लग गई और उसमें सवार 242 में से 241 लोगों के साथ-साथ जमीन पर मौजूद 19 लोगों की मौत हो गई थी.

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Last Updated : July 28, 2026 at 8:48 PM IST

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