एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा को रोहतक में अंतिम विदाई, छोटे भाई ने मुखाग्नि दी, प्लेन क्रैश में हुए थे शहीद

असम में सुखोई फाइटर प्लेन क्रैश में शहीद हुए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा का रोहतक में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार हुआ.

Air Force Squadron Leader Anuj Sharma martyred in Assam cremated with military honours in Rohtak
एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा को रोहतक में अंतिम विदाई (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : March 7, 2026 at 7:04 PM IST

3 Min Read
रोहतक : असम में सुखोई फाइटर प्लेन क्रैश में शहीद हुए एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा का शनिवार को रोहतक जिला के ककराना गांव में सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया. छोटे भाई मनुज ने उन्हें मुखाग्नि दी. इस दौरान भारतीय वायु सेना की टुकड़ी ने उन्हें सलामी दी. स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा के अंतिम संस्कार में पूरा गांव उमड़ पड़ा. हरियाणा के सहकारिता एवं पर्यटन मंत्री डॉ.अरविंद शर्मा और रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए.

क्रैश हुआ था विमान : गौरतलब है कि भारतीय वायुसेना के सुखोई फाइटर प्लेन ने गुरूवार शाम को असम के जोरहाट एयरबेस से नियमित अभ्यास के लिए उड़ान भरी थी. प्लेन में स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर सवार थे. उड़ान के कुछ समय बाद ही शाम करीब 7 बजकर 42 मिनट पर प्लेन का एयर ट्रैफिक कंट्रोल से संपर्क टूट गया और प्लेन रडार से गायब हो गया. प्लेन के लापता होने के बाद भारतीय वायुसेना ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया. तलाश के दौरान पता चला कि विमान जोरहाट से करीब 60 किलोमीटर दूर कार्बी आंगलोंग के घने जंगलों में क्रैश हो गया है. इस हादसे में स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा और फ्लाइट लेफ्टिनेंट पूर्वेश दुरागकर की मौत हो गई.

एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर अनुज शर्मा को रोहतक में अंतिम विदाई (Etv Bharat)

रिश्ता तय हो गया था : अनुज शर्मा के पिता आनंद शर्मा भारतीय सेना में सूबेदार के पद से रिटायर हैं. पिता से प्रेरित होकर ही अनुज शर्मा भारतीय वायु सेना में शामिल हुए थे. छोटा भाई मनुज इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल कर इंग्लैंड में नौकरी कर रहा है. भाई अनुज के शहीद होने की सूचना के बाद वो भारत लौट आया. अनुज शर्मा का रिश्ता तय हो गया था और परिवार के लोग सगाई और शादी की तैयारियों में जुटे हुए थे. अनुज शर्मा का जन्म 9 अगस्त 1993 को रोहतक जिले के ककराना गांव में हुआ था. जब वे मात्र 7 साल के थे तो परिवार गुरुग्राम शिफ्ट हो गया. अनुज शर्मा की पढ़ाई गुरुग्राम में ही हुई. वर्ष 2015 में एयरफोर्स में उनका सिलेक्शन हुआ था. शनिवार दोपहर बाद अनुज का शव रोहतक जिले के पैतृक गांव ककराना पहुंचा, जहां पर परिजनों ने अंतिम दर्शन किए. इसके बाद सैन्य सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया.

देश के लिए बड़ी क्षति : हरियाणा सरकार में मंत्री डॉ. अरविंद शर्मा ने कहा कि ये शहादत देश के लिए बहुत बड़ी क्षति है. आज पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. इस शहादत ने ककराना गांव का नाम बहुत ऊंचा किया है. उनकी संवेदनाएं उनके परिवार के साथ हैं. रोहतक लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने भी इस दौरान अपनी संदेवना प्रकट की.

संपादक की पसंद

