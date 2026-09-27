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छत्तीसगढ़ में बाढ़ से त्राहि माम, बस्तर और बीजापुर में एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू, एमआई 17 हेलीकॉप्टर 21 लोगों को बचाया

छत्तीसगढ़ में भारी बारिश से बाढ़ के हालात हैं. बस्तर संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है. एयरपोर्ट ने हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू किया है.

Air Force rescue operation during the Bastar floods
बस्तर की बाढ़ में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 27, 2026 at 5:56 PM IST

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बस्तर/ बीजापुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब का सबसे ज्यादा असर पड़ा है. इस वजह से पूरे प्रदेश में बीते पांच दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बुरा असर बस्तर और बीजापुर पर पड़ा है. यहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण बस्तर जिले के डोंगाघाट क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे कई ग्रामीण और छोटे बच्चे छतों पर फंसने को मजबूर हो गए.

बस्तर की बाढ़ में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन

हालात की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन और सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला. रविवार को भारतीय वायु सेना के स्पेशल एमआई-17 हेलीकॉप्टर की मदद से एक बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. वायुसेना के जांबाजों ने डोंगाघाट में बाढ़ के बीच जिंदगी और मौत से जूझ रहे 18 नागरिकों को सुरक्षित एयरलिफ्ट कर सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया. इस रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग बस्तर कलेक्टर आकाश छिकारा और एसपी शलभ सिन्हा ने की. दोनों अधिकारियों ने एयरफोर्स के जवानों से तालमेल बिठाया. उसके बाद डोंगाघाट में बाढ़ के अंदर फंसे लोगों का रेस्क्यू किया गया.

बीजापुर में तीन कर्मचारियों का रेस्क्यू

बीजापुर में इंद्रावती नदी के उस पार पिछले करीब पांच दिनों से फंसे राजस्व विभाग के तीन कर्मचारियों को आखिरकार प्रशासन ने एयरलिफ्ट कर सुरक्षित बीजापुर पहुंचाया. लगातार बारिश और नदी में बढ़ते जलस्तर के कारण कर्मचारियों की वापसी मुश्किल हो गई थी. हेलीकॉप्टर से बीजापुर लाए जाने के बाद तीनों को स्वास्थ्य जांच के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया. नदी पार क्षेत्र में फंसे ग्रामीणों को भी सुरक्षित निकालकर राहत शिविरों तक पहुंचाने की कार्रवाई जारी है

Rescue operation for employees stranded in the Bijapur floods
बीजापुर की बाढ़ में फंसे कर्मचारियों का रेस्क्यू ऑपरेशन (ETV BHARAT)

बताया जा रहा है कि पटवारी विजयेंद्र पाल शाह, पटवारी हरिशंकर यालम और राजस्व निरीक्षक अनिल भास्कर गिरदावरी के कार्य से इंद्रावती नदी पार क्षेत्र में गए थे. इस दौरान करीब 80 किलोमीटर पैदल सर्वे करने के दौरान पटवारी विजयेंद्र पाल शाह के पैर में चोट लगने के साथ संक्रमण भी हो गया था. वहीं, दो अन्य कर्मचारियों के बीमार होने और बुखार की शिकायत की जानकारी सामने आई थी.

Helicopter rescues people in Bijapur
बीजापुर में हेलीकॉप्टर से लोगों का रेस्क्यू (ETV BHARAT)

इंद्रावती नदी का जलस्तर लगातार बढ़ने और तेज बहाव के चलते टीम पिछले पांच दिनों से नदी पार क्षेत्र में ही फंसी हुई थी. प्रशासन ने स्थिति को देखते हुए रेस्क्यू अभियान चलाया और हेलीकॉप्टर की मदद से तीनों कर्मचारियों को सुरक्षित बाहर निकाला.

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