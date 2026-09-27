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छत्तीसगढ़ में बाढ़ से त्राहि माम, बस्तर और बीजापुर में एयरफोर्स ने किया रेस्क्यू, एमआई 17 हेलीकॉप्टर 21 लोगों को बचाया

बस्तर की बाढ़ में एयरफोर्स का रेस्क्यू ऑपरेशन ( ETV BHARAT )

बस्तर/ बीजापुर: छत्तीसगढ़ में चक्रवाती तूफान अर्नब का सबसे ज्यादा असर पड़ा है. इस वजह से पूरे प्रदेश में बीते पांच दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. सबसे ज्यादा बुरा असर बस्तर और बीजापुर पर पड़ा है. यहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात हैं. लगातार हो रही मूसलाधार बारिश और अचानक जलस्तर बढ़ने के कारण बस्तर जिले के डोंगाघाट क्षेत्र में बाढ़ का पानी घरों में घुस गया, जिससे कई ग्रामीण और छोटे बच्चे छतों पर फंसने को मजबूर हो गए.