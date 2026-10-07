इंडियन एयरफोर्स को 198 लड़ाकू विमानों की जरूरत; नए तेजस-राफेल की एंट्री से बढ़ेगी ताकत
भारतीय वायुसेना में लड़ाकू विमानों के करीब 42 बेड़े होने चाहिए, मौजूदा समय लगभग 31 स्क्वाड्रन ही मौजूद.
Published : October 7, 2026 at 5:04 PM IST
हैदराबाद : EB Prime Team : Indian Air Force Day : भारतीय वायुसेना दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है. केवल अमेरिका और रूस ही अपने देश से आगे हैं. नए-नए लड़ाकू विमानों को बेड़े में शामिल कर इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है. हालांकि फाइटर जेटों की डिलीवरी और कई विमानों के रिटायर होने से विमानों की संख्या कम हो गई है.
डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के मुताबिक भारतीय वायुसेना के लिए करीब 42 लड़ाकू स्क्वाड्रन (हवाई बेड़ा) मंजूर किया गया है. एक बेड़े में करीब 18 फाइटर जेट होते हैं. इस लिहाज से लड़ाकू विमानों की कुल संख्या 756 होनी चाहिए. जबकि साल 2022 तक के डेटा के मुताबिक करीब 31 लड़ाकू स्क्वाड्रन ही मौजूद हैं. यानी कुल फाइटेर जेट की संख्या करीब 558 है. ऐसे में इंडियन एयरफोर्स को लगभग 198 लड़ाकू विमानों की और जरूरत है.
हाल ही में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह (अमर प्रीत सिंह) वायुसेना में नए लड़ाकू विमानों को शामिल करने में हो रही देरी पर चिंता जता चुके हैं. उन्होंने माना कि सुरक्षा चुनौतियों में एयरफोर्स का रोल और भी अहम हो चुका है. वहीं वायुसेना के लड़ाकू स्क्वाड्रनों की संख्या में गिरावट आती जा रही है. आठ अक्टूबर को 94वां भारतीय वायुसेना दिवस है. ऐसे में हम इस रिपोर्ट में इस विषय से जुड़े कई सवालों के जवाब जानेंगे...
पिछले 10 साल में कई फाइटर जेट हो गए रिटायर : डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के डेटा के मुताबिक पिछले 10 सालों में भारतीय वायुसेना से कई लड़ाकू विमान रिटायर हो गए. इसकी वजह से भी बेड़े में फाइटर जेटों की संख्या कम होती गई. MIG-21 के सैकड़ों लड़ाकू विमान सेवा से बाहर हो गए. साल 2015 से लेकर 2022 के बीच करीब-करीब हर साल MiG-21 यूनिट को हटाया गया.
रिटायरमेंट से भी कम हो रहे फाइटर जेट : defencesecurityasia.com के अनुसार साल 2025 में भारतीय वायुसेना ने आखिरी बचे मिग-21 बाइसन फाइटर जेट के बेड़े को भी पूरी तरह से रिटायर कर दिया. इससे लड़ाकू विमानों की संख्या और कम हो गई. इससे पहले मिग-23 को रिटायर किया गया था. वहीं इससे पहले समय-समय पर अन्य भी कई फाइटर जेट रिटायर होते रहे हैं.
चीन-पाकिस्तान से निपटने के लिए मजबूत होना चाहिए बेड़ा : डिफेंस सिक्योरिटी एशिया की रिपोर्ट बताती है कि भारत को पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान और उत्तरी सीमा पर चीन से कई चुनौतियों का सामना करना पड़़ता है. इन दोनों मोर्चों की सुरक्षा के लिए वायुसेना को भारी फाइटर जेट की तैनाती करनी पड़ती है. विमानों की कमी से समस्या आती है. ऐसे में फाइटर जेटों के बेड़ों का मजबूत रहना बेहद जरूरी है.
आगामी वर्षों में ये विमान भी हो जाएंगे रिटायर : रिपोर्ट के मुताबिक आने वाले समय में लड़ाकू विमानों की संख्या में और भी गिरावट आ सकती है. इसके पीछे का कारण ये है कि मिराज-2000, जगुआर और मिग-29 जैसे तीन बड़े विमान बेड़े (फ्लीट) 2030 तक रिटायर हो जाएंगे. सबसे पहले जगुआर विमानों के छह स्क्वाड्रन (लगभग 110-120 विमान) हटाए जाएंगे. वे 2028 से 2031 के बीच सेवा से बाहर हो जाएंगे.
मिग-29 और मिराज-2000 के 108 विमान भी होंगे रिटायर : साल 2035 से लेकर 2040 तक मिग-29 और मिराज-2000 के बचे हुए 6 स्क्वाड्रन यानी कुल 108 लड़ाकू विमान सेवा से बाहर हो जाएंगे. कुल मिलाकर इन वर्षों के दौरान 200 से अधिक विमान रिटायर हो जाएंगे. बेड़े में लड़ाकू विमानों की कमी को दूर करने के लिए नए विमानों को शामिल करने की प्रक्रिया तेज करनी होगी.
आजादी के बाद बढ़ी फाइटर जेट की संख्या : Council for Strategic and Defense Research के डेटा के मुताबिक आजादी के बाद से भारतीय वायुसेना के बेड़े में लड़ाकू विमानों की संख्या बढ़ती रही. 1948 में इंडियन एयरफोर्स में केवल 90 फाइटर जेट थे. 1952 में इनकी संख्या बढ़कर 198 तक पहुंच गई. इसके बाद साल 1996 तक फाइटेर जेटों की संख्या बढ़ती गई.
1996 के बाद घटने लगे फाइटर जेट : रिपोर्ट के अनुसार फाइटर जेटों के लिए 1996 के बाद का समय गिरावट वाला रहा. यानी इसके बाद लड़ाकू विमानों की संख्या कम होती गई. साल 2003 में IAF में कुल 684 लड़ाकू विमान थे. साल 2008 में इनकी संख्या 630 पर पहुंच गई. इसके बाद 2013, 2018 में भी फाइटर जेट की संख्या घटी. इसके कारण 2022 में इनकी संख्या 558 पर आ गई.
इंजनों की सप्लाई में रुकावट से भी बढ़ी दिक्कत : पिछले साल विदेश से आने वाले इंजनों की सप्लाई बाधित हो गई. इससे निर्माण कंप्लीट हो जाने के बावजूद तमाम तेजस Mk1A लड़ाकू विमान नासिक और बेंगलुरु में हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स की फैक्ट्रियों में खड़े हैं. अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक समय से इंजनों की डिलीवरी करने में नाकाम रही.
आने वाले समय में IAF से जुड़ेंगे कई फाइटर जेट : डिफेंस सिक्योरिटी एशिया के आंकड़ों के मुताबिक आने वाले समय में IAF (भारतीय वायुसेना) से कई लड़ाकू विमान जुड़ेंगे. मौजूदा समय करीब 30 से ज्यादा तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट बन चुके हैं या बनने की अलग-अलग स्टेज में हैं. उम्मीद है इस वैरिएंट के कुल 50 फाइटर जेट एयरफोर्स में शामिल होंगे. HAL (हिंदुस्तान एयरोनॉटिक्स लिमिटेड) के पास 180 तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट के कॉन्ट्रैक्ट हैं.
दूसरे फेज में 97 और तेजस Mk1A एयरक्राफ्ट मिलेंगे : रिपोर्ट के अनुसार पहले ऑर्डर के तहत 50 Mk1A एयरक्राफ्ट तैयार होंगे. वहीं दूसरे ऑर्डर में करीब 97 नए तेजस विमान तैयार किए जाएंगे. ये दो अलग-अलग कैटेगरी के होंगे. इनमें से 68 फाइटर जेट सिंगल सीट वाले होंगे, जबकि 29 एयरक्रॉफ्ट ट्विन-सीट यानी दो पायलटों के बैठने वाले होंगे.
भारतीय एयरफोर्स में 7 तरह के फाइटर जेट : ग्लोबल मिलिट्री डॉटकॉम के डेटा के मुताबिक भारतीय एयरफोर्स में 7 तरह के फाइटर जेट मौजूद हैं. इनमें सुखोई Su-30MKI, राफेल, तेजस, मिराज 2000, जगुआर, मिग-29, मिग-21 हैं. इनमें से तेजस को पूरी तरह भारत में ही बनाया गया है. सुखोई Su-30 रूस में बना शक्तिशाली लड़ाकू विमान है. यह 1990 के दशक से दुनिया के युद्धों में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रहा है. इसकी स्पीड 2,125 किमी/घंटा है. यह बिना रुके 3,000 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है. इसकी कीमत करीब 310 करोड़ है.
विभिन्न फाइटर जेटों की खासियत : ब्रिटेन और फ्रांस की ओर से निर्मित जगुआर 1,699 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है. हथियारों और ईंधन के साथ 15,700 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकता है. इसकी कीमत करीब 67 करोड़ रुपये है. वहीं मिग-29 रूस का दो इंजन वाला फुर्तीला लड़ाकू विमान है. इसकी रफ्तार 2,450 किमी/घंटा है. आसमान में 18,000 मीटर की ऊंचाई तक यह उड़ सकता है.
एक बार में 3 हजार किमी की दूरी तय करता है तेजस : भारत में बना तेजस 2,220 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है. एक बार में यह 3,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करता है. 16,000 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है. इसकी एक यूनिट कीमत करीब 218 करोड़ रुपये है. फ्रांस का बना मिराज 2000 2,336 किमी/घंटा की रफ्तार से उड़ सकता है. 18,300 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है.
दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है राफेल : फांस में बना राफेल दुश्मनों को चकमा देने में माहिर है. यह 1,912 किमी/घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है. आसमान में 15,835 मीटर की ऊंचाई तक जा सकता है. यह अपने साथ 24,500 किलोग्राम तक घातक मिसाइलें ले जा सकता है. एक राफेल की कीमत करीब 800 करोड़ रुपये है. 28 अप्रैल 2025 को भारत ने फ्रांस के साथ 26 राफेल-मरीन फाइटर जेट खरीदने का समझौता किया था. वहीं जगुआर टी को ब्रिटेन और फ्रांस ने मिलकर बनाया है. इसे खास तौर पर दुश्मनों पर बमबारी के लिए तैयार किया गया है. इसकी स्पीड 1,699 किमी/घंटा है. 14,000 मीटर की ऊंचाई तक यह उड़ सकता है.
दुनियाभर में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट : दुनियाभर में अमेरिका के पास सबसे ज्यादा फाइटर जेट हैं. साल 2026 में इसकी कुल संख्या 12,897 है. इसी के साथ अमेरिका दुनिया के 161 वायुसेनाओं में पहले स्थान पर काबिज है. रूस दूसरे जबकि भारत तीसरे पायदान पर है. अमेरिकी एयरफोर्स के पास 3,002 लड़ाकू विमान, लंबी दूरी तक भारी तबाही मचाने वाले 147 बॉम्बर विमान हैं. इनमें F-16 फाइटिंग फाल्कन, F-35 लाइटनिंग II, F-15E स्ट्राइक ईगल, F-22 रैप्टर आदि शामिल हैं.
भारत को हर साल 36 से 40 फाइटर जेट की जरूरत : कुछ समय पहले मीडिया से बातचीत में वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने यह भी कहा था कि आने वाले समय में भारत को हर साल 36 से 40 लड़ाकू विमानों की जरूरत होगी. इससे काफी हद तक लड़ाकू विमानों की कमी दूर हो सकेगी. तेजस मार्क-1ए विमान और राफेल के वायुसेना में शामिल होने से स्थिति में सुधार आएगा.
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