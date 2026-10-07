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इंडियन एयरफोर्स को 198 लड़ाकू विमानों की जरूरत; नए तेजस-राफेल की एंट्री से बढ़ेगी ताकत

वायुसेना में लड़ाकों विमानों की कमी. ( Photo Credit; Getty )

हैदराबाद : EB Prime Team : Indian Air Force Day : भारतीय वायुसेना दुनियाभर में तीसरे स्थान पर है. केवल अमेरिका और रूस ही अपने देश से आगे हैं. नए-नए लड़ाकू विमानों को बेड़े में शामिल कर इंडियन एयरफोर्स लगातार अपनी ताकत बढ़ा रही है. हालांकि फाइटर जेटों की डिलीवरी और कई विमानों के रिटायर होने से विमानों की संख्या कम हो गई है.