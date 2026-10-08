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'ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी हमारी ताकत...' वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान

वायु सेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमर प्रीत सिंह गुरुवार, 08 अक्टूबर, 2026 को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हिंडन वायु सेना स्टेशन पर 94वें भारतीय वायु सेना दिवस समारोह के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण करते हैं. ( ETV Bharat )

गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश): एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी रफ्तार, विनाशकारी मारक क्षमता और बेहतरीन हवाई रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वायुसेना पूरी तरह सतर्क, समर्पित और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. हिंडन एयर बेस पर वायुसेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए एयर चीफ ने कहा कि दुनिया भर में हाल ही में हुए युद्धों से यह साफ हो गया है कि किसी देश के हितों की रक्षा करने में वायुसेना सबसे प्रमुख जरिया है.

ए पी सिंह ने आगे कहा कि वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके आधुनिक विमानों और हथियारों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह युद्ध के लिए कितनी तैयार है और जरूरत पड़ने पर कितनी तेजी व आत्मविश्वास से कदम उठा सकती है. उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा, 'पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय वायुसेना कितनी तेजी से युद्ध के मैदान में उतरी.' उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने अपनी विनाशकारी मारक क्षमता और अचूक हवाई रक्षा दोनों का लोहा मनवाया है.