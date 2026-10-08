'ऑपरेशन सिंदूर में दुनिया ने देखी हमारी ताकत...' वायुसेना दिवस पर एयर चीफ मार्शल का बड़ा बयान
94वें Air Force Day पर एयर चीफ मार्शल ने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र कर IAF की मारक क्षमता को सराहा. सौरभ शुक्ला की रिपोर्ट.
Published : October 8, 2026 at 5:28 PM IST
गाजियाबाद (उत्तर प्रदेश): एयर चीफ मार्शल ए पी सिंह ने बुधवार को कहा कि भारतीय वायुसेना ने 'ऑपरेशन सिंदूर' के दौरान अपनी रफ्तार, विनाशकारी मारक क्षमता और बेहतरीन हवाई रक्षा क्षमताओं का प्रदर्शन किया है. उन्होंने यह भी भरोसा दिलाया कि वायुसेना पूरी तरह सतर्क, समर्पित और किसी भी आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए तैयार है. हिंडन एयर बेस पर वायुसेना दिवस समारोह को संबोधित करते हुए एयर चीफ ने कहा कि दुनिया भर में हाल ही में हुए युद्धों से यह साफ हो गया है कि किसी देश के हितों की रक्षा करने में वायुसेना सबसे प्रमुख जरिया है.
ए पी सिंह ने आगे कहा कि वायुसेना की ताकत सिर्फ उसके आधुनिक विमानों और हथियारों से नहीं आंकी जाती, बल्कि इस बात से तय होती है कि वह युद्ध के लिए कितनी तैयार है और जरूरत पड़ने पर कितनी तेजी व आत्मविश्वास से कदम उठा सकती है. उन्होंने 'ऑपरेशन सिंदूर' का जिक्र करते हुए कहा, 'पिछले साल पूरी दुनिया ने देखा कि भारतीय वायुसेना कितनी तेजी से युद्ध के मैदान में उतरी.' उन्होंने कहा कि इस ऑपरेशन के दौरान वायुसेना ने अपनी विनाशकारी मारक क्षमता और अचूक हवाई रक्षा दोनों का लोहा मनवाया है.
वायुसेना दिवस परेड के दौरान, हिंडन एयर फोर्स स्टेशन पर इन सभी आधुनिक लड़ाकू विमानों, रडार प्रणालियों, मिसाइलों और हेलीकॉप्टरों को प्रदर्शन के लिए रखा गया था. परेड देखने के लिए इकट्ठा हुए लोग इन शक्तिशाली विमानों को इतने करीब से देखने के लिए बेहद उत्साहित थे. आसमान में उड़ते और जमीन पर प्रदर्शित लड़ाकू विमानों व हेलीकॉप्टरों के नजारे ने सबका ध्यान खींचा, और कई दर्शक इन पलों को अपने फोन में कैद करते नजर आए. वहां मौजूद लोगों के लिए वायुसेना के इन अत्याधुनिक विमानों को करीब से देखना न सिर्फ एक रोमांचक अनुभव था, बल्कि गर्व का क्षण भी था.
वायुसेना दिवस पर अपने संबोधन में वायुसेना प्रमुख ने इस बात पर जोर दिया कि बल वास्तविक प्रशिक्षण और अभ्यासों के जरिए अलग-अलग अभियान संबंधी जरूरतों के लिए लगातार तैयारी कर रहा है. उन्होंने कहा, "हम जैसा लड़ते हैं, वैसा ही प्रशिक्षण लेते हैं", और यह भी जोड़ा कि पेशेवर प्रशिक्षण ही हमारी अभियान क्षमता की बुनियाद है. उन्होंने युद्ध की तैयारियों को परखने और परिचालन ढांचे में नई तकनीकों को तेजी से शामिल करने के प्रयासों के तहत 'वायुशक्ति', 'ड्रोनाथॉन' और वर्तमान में चल रहे बहुपक्षीय हवाई अभ्यास 'तरंग शक्ति' जैसे महत्वपूर्ण अभ्यासों का विशेष रूप से उल्लेख किया.
वायुसेना के बदलाव के लिए एआई और ऑटोनॉमस सिस्टम बेहद जरूरी
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि भारतीय वायुसेना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल इनोवेशन के दौर में कदम रख रही है. उन्होंने बताया कि एआई का इस्तेमाल कमांडरों को भारी मात्रा में डेटा का विश्लेषण करने और सही फैसले लेने में मदद के लिए किया जा रहा है.
इसके साथ ही उन्होंने जोड़ा कि 'मैन-इन-द-लूप' दृष्टिकोण के तहत ऑटोनॉमस सिस्टम विकसित किए जा रहे हैं, जिसका मकसद इंसानी फैसले को सर्वोपरि रखते हुए वायुसेना की ताकत को एआई से और ज्यादा बढ़ाना है. उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि वायुसेना ड्रोन और हाइपरसोनिक वाहनों से लेकर अत्याधुनिक विमानों और सैटेलाइट्स जैसी नई व उभरती हुई तकनीकों पर खास ध्यान दे रही है.
'आत्मनिर्भरता' है वायुसेना का मार्गदर्शक सिद्धांत
वायुसेना प्रमुख ने कहा कि आत्मनिर्भरता भारतीय वायुसेना के लिए एक मार्गदर्शक सिद्धांत बनी हुई है. उन्होंने इस दिशा में उद्योगों और शैक्षणिक संस्थानों के साथ वायुसेना के जुड़ाव पर भी जोर दिया. इस प्रयास के उदाहरण के रूप में उन्होंने देश में ही बने विमानों और प्रणालियों का जिक्र किया- जिनमें तेजस, एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट (AMCA), ध्रुव और प्रचंड हेलीकॉप्टर, अस्त्र मिसाइल, आकाश एयर डिफेंस सिस्टम और ब्रह्मोस मिसाइल शामिल हैं. उन्होंने कहा कि नई और उभरती हुई तकनीकों को तेजी से अपनाना वायुसेना की सबसे बड़ी प्राथमिकताओं में से एक बन गया है.
आसमान से आगे अंतरिक्ष पर नजर
वायुसेना प्रमुख ने अंतरिक्ष को हवाई क्षेत्र का ही एक स्वाभाविक विस्तार बताया और कहा कि भारतीय वायुसेना इसरो (ISRO) तथा घरेलू अंतरिक्ष एजेंसियों के साथ अपना सहयोग मजबूत कर रही है. उन्होंने गगनयान मिशन में वायुसेना की भूमिका का भी जिक्र किया और कहा कि बल वायुमंडल से परे अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की तैयारी कर रहा है.
इसके अलावा, वायुसेना प्रमुख ने मानवीय सहायता और आपदा राहत में वायुसेना के योगदान को रेखांकित किया. उन्होंने कहा कि देश में जब भी बाढ़ या अन्य आपदाएं आईं, वायुसेना के जवानों ने हमेशा आगे बढ़कर लोगों की जान-माल की रक्षा की और राहत सामग्री पहुंचाई. उन्होंने यह भी साफ किया कि 'वसुधैव कुटुंबकम' के सिद्धांत पर चलते हुए, मानवीय सहायता के प्रति वायुसेना की यह प्रतिबद्धता भारत की सीमाओं के पार फैली हुई है.
Greetings to all air warriors, veterans and their families on Air Force Day. The Indian Air Force has rendered exemplary service to the nation, upholding high standards of professionalism, discipline and preparedness. Operation Sindoor demonstrated the courage, precision and operational preparedness of our air warriors in safeguarding the nation’s security. They have also extended valuable assistance during disasters and humanitarian crises. Their dedication remains a source of inspiration and pride for the nation. May the Indian Air Force continue to uphold its proud legacy of service and excellence.— President of India (@rashtrapatibhvn) October 8, 2026
तीनों सेनाओं के तालमेल पर जोर
सशस्त्र बलों के बीच आपसी तालमेल पर वायुसेना प्रमुख ने कहा कि थलसेना और नौसेना के साथ संयुक्त योजना बनाना और मिलकर युद्ध अभियानों को अंजाम देना अब एक दैनिक गतिविधि बन गया है. उनके अनुसार, तीनों सेनाओं के बीच क्षमताओं और मैनपावर का यह आदान-प्रदान आपसी सामंजस्य को मजबूत कर रहा है, जिससे एक अधिक संगठित और एकजुट सैन्य बल बनाने में मदद मिल रही है. उन्होंने आगे कहा, "हम सभी इस मोर्चे पर अपनी अनूठी ताकत और क्षमताएं लेकर आते हैं, और साथ मिलकर हम सब कहीं अधिक बड़ी सफलताएं हासिल कर सकते हैं."
वायुसेना दिवस के इस अवसर पर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने भारतीय वायुसेना और उसके सभी जवानों को बधाई दी. उन्होंने देश की सेवा और सुरक्षा में निरंतर जुटे रहने वाले वायु योद्धाओं के साहस, समर्पण और बलिदान को नमन करते हुए उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की.
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर वायुसेना दिवस के अवसर पर वायु योद्धाओं (सैनिकों), पूर्व सैनिकों और उनके परिवारों को बधाई दी. उन्होंने भारतीय वायुसेना के साहस, व्यावसायिकता और तैयारियों की जमकर सराहना की. राष्ट्रपति ने 'ऑपरेशन सिंदूर' और आपदाओं के समय दी जाने वाली मानवीय राहत में वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका पर विशेष रूप से जोर दिया.
India is proud of our Air Warriors. On Air Force Day, we salute their courage and commitment to protect our skies! https://t.co/ZiPJOlVd2C— Narendra Modi (@narendramodi) October 8, 2026
वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने X पर एक वीडियो संदेश साझा किया. उन्होंने लिखा कि भारत को हमारे वायु योद्धाओं पर गर्व है. वायुसेना दिवस पर, हम अपने आसमान की रक्षा के लिए उनके साहस और प्रतिबद्धता को सलाम करते हैं!
लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने लिखा, "वायुसेना दिवस के अवसर पर, मैं भारतीय वायुसेना के वीर पुरुषों और महिलाओं को सलाम करता हूं. आपका साहस और अटूट समर्पण हमारे आसमान को सुरक्षित और हमारे राष्ट्र को संरक्षित रखता है. हम आपकी सेवा और बलिदानों के लिए सदैव आपके ऋणी रहेंगे."
On Air Force Day, I salute the brave men and women of the Indian Air Force. Your courage and unwavering dedication keep our skies secure and our nation protected. We remain deeply indebted to your service and sacrifices. Jai Hind! 🇮🇳 https://t.co/DNr1DXtZ3B— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 8, 2026
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