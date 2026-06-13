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कोच्चि एयरपोर्ट पर एयर अरबिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, फुल इमरजेंसी के बीच बाल-बाल बची 170 जानें!

एर्नाकुलम (केरल): शारजाह से कोझिकोड जा रही एयर अरबिया की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. विमान के इंजन रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम (गति कम करने वाली प्रणाली) में तकनीकी खराबी के कारण यह निर्णय लेना पड़ा. सीआईएएल (CIAL- Cochin International Airport Limited) के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में सवार सभी 170 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.

कोझिकोड एयरपोर्ट के टेबलटॉप रनवे को देखते हुए, रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम में खराबी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी. यही वजह है कि अधिकारियों ने तुरंत फ्लाइट को सुरक्षित कोच्चि एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया. जैसे ही पायलट से तकनीकी खराबी का संदेश मिला, नेदुम्बास्सेरी (कोच्चि) एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया.

सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, सुबह 3:19 बजे एयरपोर्ट पर 'लोकल स्टैंडबाय' (अलर्ट) घोषित किया गया. इसके बाद, खराबी की गंभीरता को देखते हुए सुबह 3:34 बजे 'फुल इमरजेंसी' (पूर्ण आपातकाल) की घोषणा कर दी गई, ताकि एयरपोर्ट की सभी आपातकालीन बचाव टीमें पूरी तरह तैयार रहें. फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सीआईएसएफ (CISF) सहित सभी सुरक्षा विभागों को रनवे के पास तैनात कर दिया गया था.

चिंता के कुछ पलों के बाद, एयर अरबिया की फ्लाइट G9 454 सुबह 3:38 बजे कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई. इसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से पहले से तय पार्किंग एरिया में ले जाया गया. रनवे पर फ्लाइट के उतरते ही सुरक्षा अधिकारियों ने बारीकी से जांच की. सभी सुरक्षा जांच सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, सुबह 3:45 बजे एयरपोर्ट से इमरजेंसी हटा ली गई.