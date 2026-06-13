कोच्चि एयरपोर्ट पर एयर अरबिया विमान की इमरजेंसी लैंडिंग, फुल इमरजेंसी के बीच बाल-बाल बची 170 जानें!
शारजाह से कोझिकोड जा रही एयर अरबिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोच्चि एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी.
Published : June 13, 2026 at 1:30 PM IST
एर्नाकुलम (केरल): शारजाह से कोझिकोड जा रही एयर अरबिया की एक फ्लाइट को तकनीकी खराबी के कारण कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी. विमान के इंजन रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम (गति कम करने वाली प्रणाली) में तकनीकी खराबी के कारण यह निर्णय लेना पड़ा. सीआईएएल (CIAL- Cochin International Airport Limited) के प्रवक्ता ने बताया कि विमान में सवार सभी 170 यात्री और चालक दल के सदस्य पूरी तरह सुरक्षित हैं.
कोझिकोड एयरपोर्ट के टेबलटॉप रनवे को देखते हुए, रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम में खराबी एक बड़े हादसे का कारण बन सकती थी. यही वजह है कि अधिकारियों ने तुरंत फ्लाइट को सुरक्षित कोच्चि एयरपोर्ट की तरफ मोड़ दिया. जैसे ही पायलट से तकनीकी खराबी का संदेश मिला, नेदुम्बास्सेरी (कोच्चि) एयरपोर्ट पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया.
सुरक्षा नियमों का कड़ाई से पालन करते हुए, सुबह 3:19 बजे एयरपोर्ट पर 'लोकल स्टैंडबाय' (अलर्ट) घोषित किया गया. इसके बाद, खराबी की गंभीरता को देखते हुए सुबह 3:34 बजे 'फुल इमरजेंसी' (पूर्ण आपातकाल) की घोषणा कर दी गई, ताकि एयरपोर्ट की सभी आपातकालीन बचाव टीमें पूरी तरह तैयार रहें. फायर ब्रिगेड, मेडिकल टीम और सीआईएसएफ (CISF) सहित सभी सुरक्षा विभागों को रनवे के पास तैनात कर दिया गया था.
चिंता के कुछ पलों के बाद, एयर अरबिया की फ्लाइट G9 454 सुबह 3:38 बजे कोच्चि एयरपोर्ट पर सुरक्षित उतर गई. इसके बाद विमान को सुरक्षित रूप से पहले से तय पार्किंग एरिया में ले जाया गया. रनवे पर फ्लाइट के उतरते ही सुरक्षा अधिकारियों ने बारीकी से जांच की. सभी सुरक्षा जांच सफलतापूर्वक पूरी होने के बाद, सुबह 3:45 बजे एयरपोर्ट से इमरजेंसी हटा ली गई.
एयरपोर्ट अधिकारियों और पायलट की समय पर की गई कार्रवाई से एक बड़ा हादसा टल गया. खास बात यह रही कि इस इमरजेंसी लैंडिंग और इसके बाद के घटनाक्रम से कोच्चि एयरपोर्ट की अन्य दैनिक उड़ानों और सेवाओं पर कोई असर नहीं पड़ा. बाकी सभी उड़ानें अपने तय समय पर संचालित हुईं. यात्रियों के लिए एयरपोर्ट पर ही जरूरी बुनियादी सुविधाएं मुहैया कराई गईं.
इमरजेंसी लैंडिंग के बाद, एयर अरबिया के तकनीकी विशेषज्ञों ने विमान के इंजन रिवर्स थ्रस्ट सिस्टम की बारीकी से जांच की और खराबी को ठीक किया. विमान के पूरी तरह उड़ान भरने योग्य होने की पुष्टि के बाद, फ्लाइट सुबह 7:15 बजे कोच्चि से कोझिकोड इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए रवाना हो गई. फ्लाइट के कोझिकोड पहुंचने के बाद ही यात्रियों और उनके परिजनों ने पूरी तरह से राहत की सांस ली.
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