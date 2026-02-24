चतरा में एयर एम्बुलेंस प्लेन क्रैश: अमृतसर के पायलट स्वराजदीप सिंह की मौत, परिवार सदमे में
एयर एंबुलेंस झारखंड के चतरा जिले में क्रैश हो गया. इसमें अमृतसर के पायलट स्वराजदीप सिंह की भी मौत हो गई.
Published : February 24, 2026 at 6:47 PM IST
अमृतसर: अमृतसर के सुल्तानविंड रोड के गोबिंद नगर इलाके में उस समय शोक की लहर दौड़ गई, जब यहां के रहने वाले पायलट स्वराजदीप सिंह की एयर एंबुलेंस प्लेन क्रैश में मौत की दुखद खबर सामने आई.
रांची से दिल्ली जा रहा एयर एंबुलेंस प्लेन झारखंड के पास क्रैश हो गया, जिसमें पायलट स्वराजदीप सिंह और क्रू के सात अन्य सदस्यों की मौके पर ही मौत हो गई. जानकारी के मुताबिक, यह एयर एंबुलेंस रांची से एक मरीज को लेकर दिल्ली आ रही थी.
हादसा इतना भयानक था कि प्लेन में सवार किसी भी व्यक्ति को बचाया नहीं जा सका. इस मौके पर पार्षद इंदरजीत सिंह पंडोरी ने कहा कि "स्वराजदीप सिंह ने करीब डेढ़ साल पहले पायलट के तौर पर अपनी ड्यूटी शुरू की थी और 2 साल पहले उनकी शादी हुई थी. उनका एक बेटा है. उन्होंने कहा कि, हादसे की खबर मिलते ही परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा. स्वराजदीप सिंह बहुत ही नेक दिल और मिलनसार नौजवान थे.
मीडिया से बात करते हुए स्थानीय निवासी करणवीर सिंह ने कहा कि यह घटना बहुत दुखद है. जवान बेटे का इस तरह जाना माता-पिता के लिए असहनीय दर्द है. हादसे से कुछ घंटे पहले स्वराजदीप सिंह ने घर पर फोन करके कहा था कि वह रांची से दिल्ली जा रहे हैं और वहां पहुंचकर फिर फोन करेंगे. लेकिन जब परिवार ने 2 घंटे बाद उनसे संपर्क किया तो फोन नहीं लगा.
बाद में मीडिया के जरिए प्लेन क्रैश की खबर आई और कंपनी ने ई-मेल के जरिए मौत की पुष्टि की. स्थानीय लोगों और शहरवासियों ने मांग की है कि सरकार लगातार हो रहे प्लेन हादसों को गंभीरता से ले और प्लेन सेफ्टी स्टैंडर्ड की पूरी जांच करे, ताकि भविष्य में ऐसे दर्दनाक हादसों से बचा जा सके.
फिलहाल पूरा इलाका शोक में डूबा हुआ है और हर आंख में नमी है. रांची में हादसा झारखंड के चतरा जिले में सोमवार रात एक भयानक हवाई हादसा हुआ, जिसमें एयर एंबुलेंस के क्रैश होने से उसमें सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई. प्लेन रांची से एक मरीज को लेकर नई दिल्ली जा रहा था.
दुर्घटना की जानकारी रेडबर्ड एयरवेज का बीचक्राफ्ट C90 (टेल नंबर VT-AJV) एयरक्राफ्ट रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से शाम 7:11 बजे उड़ा था. डीजीसीए के मुताबिक एयरक्राफ्ट का कोलकाता एयर ट्रैफिक कंट्रोल से शाम 7:34 बजे संपर्क टूट गया था. यह दुर्घटना वाराणसी से लगभग 100 नॉटिकल मील दक्षिण-पूर्व में चतरा में सिमरिया के पास जंगलों में हुआ.
दुर्घटना की खबर रात लगभग 10:20 बजे मिली. इस हादसे में प्लेन में सवार सभी 7 लोगों की मौत हो गई है. मरने वालों में पायलट और को-पायलट मरीज मरीज के परिवार के सदस्य और मेडिकल स्टाफ शामिल हैं.
ये भी पढ़ें: रांची से उड़ान भरी, 23 मिनट बाद संपर्क टूटा... चतरा में एयर एंबुलेंस क्रैश